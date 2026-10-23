Tennis, tutti i risultati dello Junior Masters “Road to Bologna 2026” al Ct Cesenatico

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Tennis, tutti i risultati dello Junior Masters “Road to Bologna 2026” al Ct Cesenatico

CESENATICO. E’ in pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Cesenatico il Junior Masters “Road to Bologna 2026”, torneo che terrà banco fino al 25 ottobre. E’ un torneo riservato alle categorie Under 9-11 e 13, maschile e femminile, singolare e doppio. Nel complesso sono in campo 132 giocatori nei singolari e 29 coppie nel doppio. Nell’Under 9 sono 17 i giocatori al via nel singolare e sei coppie nei doppi.

Under 9 maschile, 1° turno: Alain Calanca-Gregorio Fantini 6-3, 6-2, Mattia Fabiani-Matteo Poli 6-1, 6-1, Gabriele Corghi-Marco De Coppi 6-0, 6-0, Andrea Righi-Thiago Prati 6-4, 6-0, Filippo Ferri-Andrea Dal Pozzo 6-2, 5-7, 10-7.

Nell’Under 11 femminile n.1 Beatrice Benvenuti, n.2 Martina Pinti, già nei quarti Amelia Valentini.

Nell’Under 11 maschile ottavi: Pietro Gubbini-Edoardo Garoia 6-1, 6-4, Marco Boschetti-Riccardo Monti 6-4, 6-1, Enrico Cavaliere-Liam Lanzoni 1-6, 6-4, 10-4, Francesco Minguzzi-Edoardo Giusberti 6-2, 6-2.

Doppio maschile Under 11, quarti: Mengozzi-Frezza b. Drei-Minguzzi 6-2, 6-4, Silvani-Garoia b. Carauddo-Monti 6-3, 6-1.

Nel singolare femminile Under 13 quarti per Elisabetta Pastore, Yilin Sun, Sofia Sanchi, Greta Bonaventura ed Alessia Barducci.

Ottavi: Elisabetta Pastore (n.4)-Lucia Tarlazzi 6-0, 6-3, Yilin Sun-Giulia Natali 6-2, 0-6, 13-11, Sofia Sanchi-Asia Caputo 6-3, 6-1, Greta Bonaventura-Rachele Gusella 5-7, 7-6 (6), 13-11, Alessia Barducci-Antonia Sabrina Puscas 6-3, 6-0.

Nel doppio quarti: Silenzi-Sun b. Pracucci-Bindi 6-4, 6-2

Nell’Under 13 maschile ottavi: Lorenzo Sarra (n.8)-Riccardo Cricca 6-3, 6-3, Tommaso Monti (n.4)-Matteo Campana 6-3, 7-5, Alessandro Teodorani (n.5)-Enea Corazza 6-3, 6-1, Benjamin Rossi (n.6)-Patrick Balc 6-2, 6-4, Federico Bettinelli (n.3)-Carlo La Malfa 6-2, 6-1, Alessandro Marcolini-Pietro Allegra (n.7) 6-2, 6-2.

Nel doppio 1° turno: Nanni-Zanchini b. Riccardo ed Ettore Guidi 6-2, 6-0, Prati-Samorè b. Pirini-Manuzzi 6-3, 6-3. Semifinali per Gentile-Cavassi (n.1).

La giudice di gara è Marco Gatti, direttore di gara Andrea Bonoli.

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