Tennis, tutti i risultati dello Junior Masters “Road to Bologna 2026” al Ct Cesenatico

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Tennis, tutti i risultati dello Junior Masters “Road to Bologna 2026” al Ct Cesenatico

CESENATICO. E’ in pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Cesenatico il Junior Masters “Road to Bologna 2026”, torneo che terrà banco fino al 25 ottobre. E’ un torneo riservato alle categorie Under 9-11 e 13, maschile e femminile, singolare e doppio. Nel complesso sono in campo 132 giocatori nei singolari e 29 coppie nel doppio. Nell’Under 9 sono 17 i giocatori al via nel singolare e sei coppie nei doppi.

Under 9 maschile, 1° turno: Alain Calanca-Gregorio Fantini 6-3, 6-2, Mattia Fabiani-Matteo Poli 6-1, 6-1, Gabriele Corghi-Marco De Coppi 6-0, 6-0, Andrea Righi-Thiago Prati 6-4, 6-0, Filippo Ferri-Andrea Dal Pozzo 6-2, 5-7, 10-7.

Nell’Under 11 femminile n.1 Beatrice Benvenuti, n.2 Martina Pinti, già nei quarti Amelia Valentini. Nell’Under 11 maschile 4° turno: Pietro Gubbini-Alessandro Frezza 6-4, 6-0, Marco Boschetti-Jacopo Mengozzi 6-1, 6-1, Enrico Cavaliere-Mattia Pambianco 6-4, 6-4, Edoardo Garoia-Claudio Carauddo 2-6, 6-1, 10-7, Edoardo Giusberti-Tiago Neri Cannito 6-3, 6-4.

Doppio maschile Under 11, quarti: Mengozzi-Frezza b. Drei-Minguzzi 6-2, 6-4, Silvani-Garoia b. Carauddo-Monti 6-3, 6-1.

Nel singolare femminile Under 13 quarti per Elisabetta Pastore.

2° turno: Giovanna Gaudenzi-Bianca Rasi 6-2, 6-3.

3° turno: Alice Gaboardi-Isabella Dalmonte 6-4, 6-2.

4° turno: Asia Caputo-Giorgia Rombi 6-4, 7-6 (2), Greta Bonaventura-Vittoria Pracucci 6-3, 4-6, 11-9.

Ottavi: Elisabetta Pastore (n.4)-Lucia Tarlazzi 6-0, 6-3.

Nel doppio n.1 Barducci-Balducci, n.2 Veronesi-Larotonda.

Nell’Under 13 maschile 5° turno: Lorenzo Saccani-Michele Nanni 6-0, 6-2, Riccardo Cricca-Marco Pirini 6-2, 6-2, Michele Catalano-Giulio Gurioli 6-1, 6-3, Andrea Magnoni-Matteo Maggi 6-4, 6-4, Gian Maria Milo Ramonda-Francesco Candolfo 6-1, 6-1, Gioele Romboli-Federico Giusberti 6-3, 6-1, Elia Samorè-Andrea Monaldi 6-2, 5-7, 10-7, Diego Barchi-Matias Sanna 6-0, 6-2.

Nel doppio n.1 Gentile-Cavassi, n.2 Bettinelli-Monti, n.3 Marcolini-Teodorani, n.4 Campana-Degli Angeli.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Andrea Bonoli.

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