Tennis, tutti i risultati delle Prequalificazioni Bnl femminili al Villa Carpena

FORLI’. Avanzano sui campi del Tennis Villa Carpena le Prequalificazioni femminili agli Internazionali Bnl d’Italia che terranno banco fino al 20 aprile. Una manifestazione dotata nel complesso di 10.000 euro di montepremi che in realtà ne comprende quattro, il tabellone principale femminile che vede al via ben 138 giocatrici, il doppio con 22 coppie, il 4° femminile con 10 giocatrici al via ed il doppio di 4° con sette copie.

Si qualificano per la seconda sezione, dove le principali teste di serie sono nell’ordine le 2.6 Anita Bertoloni, Emma Peretti, Beatrice Giorgetti, Irma Eleonora Gatti, Alessia Bellotti, Sophie Parente, Alice Gubertini, Francesca De Matteo e la sammarinese Talita Giardi, diverse giocatrici locali come Carolina Bondi (Tc Ippodromo), Maria Vittoria Ranieri, Alice Stella (Tc Imola), Sofia Regina ed Emanuela D’Alba del Tc Faenza e Maria Luce Ossani (Ct Massa).

Open femminile, turno di qualificazione: Maria Vittoria Ranieri (3.1)-Anita Sassoli (3.1) 6-2, 6-7 (4), 11-9, Alice Gozzi (3.1, n.4)-Gaia Arada (3.2) 6-0, 6-0, Sofia Regina (3.1, n.5)-Chiara Cavicchioli (3.2) 6-0, 6-2, Maria Luce Ossani (3.3)-Carlotta Mercolini (3.1) 6-1 e ritiro, Emanuela D’Alba (3.1, n.3)-Aurora Portesani (3.2) 6-3, 6-3, Viola Cioffi (3.1, n.7)-Ilaria Rondinelli (3.1) 6-2, 6-1, Alice Stella (3.2)-Ilaria Morgillo (3.1, n.2) 6-3, 6-4. Si qualifica anche Carolina Bondi (3.3).

Nel tabellone a conclusione di 4° teste di serie nell’ordine alle 4.1 Aurora Baldassarri, Federica Luppi, Victoria Genitoni ed Arianna Rosi. Quarti: Arianna Rosi (4.1, n.4)-Barbara Boiocchi (4.1) 4-6, 6-1, 10-7, Asja Lucchini (4.1)-Victoria Genitoni (4.1, n.3) 6-4, 6-3, Federica Luppi (4.1 n.2)-Giada Cassi (4.1) 6-1, 6-1.

Nel doppio di 4° n.1 Tossani-Salino, n.2 Corradini-Zini, n.3 Mezzetti-Nobili. Il giudice di gara è Catia Spotti, direttore di gara Alberto Casadei. Doppio, quarti: Salvi-Fabbri b. Montanari-Prisco 6-1, 6-1, Righi-Lodi b. Mezzetti-Nobili (n.3) 6-3, 6-2.