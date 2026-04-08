Tennis: tutti i risultati delle prequalificazioni Bnl al Villa Carpena, del Circuito Veterani al Forum e del Quarta all’Alleanza Sportiva

FORLI’. Primi match sui campi del Tennis Villa Carpena per un appuntamento da non perdere, il torneo nazionale femminile, singolare e doppio, valido come prequalificazione agli Internazionali Bnl d’Italia, dotato di un montepremi di 10.000 dollari, una rassegna di notevole spessore tecnico che terrà banco fino al 18 aprile.

Sono salite a 143 le iscritte al singolare, 25 le coppie al via. Si qualificano per il secondo tabellone Lucrezia Cavalieri (Ct Massa Lombarda) e Martina Brunetti (Polisportiva Il Quadrifoglio), bene anche Alice Angeli (Polisportiva Tennis Vallesavio) e Beatrice Ficociello (Asd New Sports).

Tabellone di 3°, 3° turno: Ginevra Baldazzi (3.2)-Lucrezia Vanni (3.2) 6-1, 6-3, Paola Israelachvili (3.3)-Bianca Ferlicca (3.4) 6-2, 6-1, Beatrice Ficociello (3.4)-Daniela Morigi (3.3) 6-0, 7-5, Alice Angeli (3.3)-Aurora Baldassarri (3.2) 6-1, 6-3, Martina Nadalini (3.3)-Stefania Bracciali (3.1, n.7) 6-1, 6-3.

Turno di qualificazione: Lucrezia Cavalieri (3.1, n.4)-Nicole Galassi (3.2) 6-0, 6-1, Martina Brunetti (3.2)-Marta Bertozzi (3.1, n.5) 6-1, 6-1.

Sorteggiato anche il tabellone intermedio 2.6-2.8 che vede nell’ordine le seguenti teste di serie: le 2.6 Carlotta Bassotti, Emma Lanzoni, Carolina De Poli, Clara Sansoni, Silvia Dalle Molle, Victoria Zenato, Nicole Benedetti, Demi Reggianini, Marta Gazzetti, Gloria De Santis, Sofia Regina, Francesca Montorsi, Olivia Rotteglia, Sofia Ruiti Del Balzo, Beatrice Bruni Lotti e Francesca Terzi.

Il giudice di gara è Alessandro Provasi, direttore di gara Alberto Casadei.

FORLI’. Entra nella fase clou il torneo nazionale valido per il Circuito Regionale Veterani Over 45-55-65 e 70 organizzato dal Forum Tennis Forlì, il trofeo “Centro Dentale M2”. Nell’Over 45 turno 1° turno tabellone finale: Simone Di Cino (3.5)-Francesco Dal Borgo (4.3) 6-3, 6-2. 2° turno: Giuliano La Barba (4.2)-Fabrizio Mariani (3.4) 6-4, 5-7, 10-8, Daniele Lusini (3.5)-Nicola Vacca (3.5) 1-6, 6-4, 10-5.

Tabellone Over 55, tabellone finale, 3° turno: Gaddo Camporesi (3.4)-Ennio Rombi (3.5) 7-6 (6), 3-6, 10-3, Carlo Alberto Gualandri (3.4)-Villiam Ricci (3.5) 6-2, 5-7, 10-6. Quarti: Stefano Bandini (3.4)-Fabio Bernagozzi (3.3, n.1) 6-2, 6-4, Alessandro Di Vittorio (3.3, n.3)-Alberto Martini (3.4) 6-3, 6-2, Massimiliano Antonini (3.3, n.2)-Stefano Fiandri (3.4) 6-1, 7-6 (4).

Nell’Over 65, turno di qualificazione: Massimo Feriozzi (4.3)-Biagio Maltese (4.1, n.2) 7-6 (3), 6-1.

Tabellone finale, 1° turno: Fabrizio Rubbi (3.5)-Francesco Benanchi (4.2) 7-6 (8), 7-5, Massimo Guermandi (3.5)-Stefano Bassetti (4.4) 6-4, 1-6, 10-3. Quarti: Massimo Feriozzi (4.3)-Emanuel Manfredini (3.5) 6-2, 6-3.

Nel torneo Over 70, quarti: Mauro Casadei (Nc)-Daniele Alberti (4.3) 4-6, 7-6 (4), 10-7, Luigi Angelo Bertaccini (4.3, n.2)-Enrico Arfelli (4.5) 6-2, 6-4, Roberto Gallerani (4.3)-Aldo Fabbri (4.5) 7-5, 6-3, Franco Torreggiani (4.1, n.1)-Claudio Fogli (4.3) 6-4, 6-4.

Il giudice di gara è Graziano Farolfi.

LADIES 40. Dal 12 aprile scatta la prima fase regionale a gironi del campionato italiano Ladies 45. Nel 2° girone in campo quattro squadre romagnole, Polisportiva 2000 Cervia, Ct Cacciari, Tc Faenza e Tc Riccione. 1° giornata: Tc Faenza-Tc Riccione e Ct Cacciari-Polisportiva 2000 Cervia.

RICCIONE. Sui campi del Villa Mussolini si gioca da sabato il primo appuntamento agonistico del 2026 organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione, il torneo nazionale di 4° categoria maschile che terrà banco fino al 19 aprile. Brillano all’esordio nel tabellone finale Ashvin Selvam, Marco Bianchi, Giorgio Nardini e Lorenze Del Prete.

1° turno tabellone finale: Ashvin Selvam (4.6)-Diego Mariani (Nc) 4-6, 6-2, 10-6, Marco Bianchi (4.5)-Danilo Raggini (Nc) 7-5, 6-2, Giorgio Nardini (4.4)-Davide Rocchetta (4.4) 6-1, 6-2, Francesco Palmieri (4.5)-Nahuel Zanfino (Nc) 2-6, 6-2, 10-4, Federico Rossi (4.5)-Alberto Tomassini (Nc) 7-6, 6-4, Marco Merli (4.4)-Giovanni Liotta (4.4) 6-4, 1-0 e ritiro, Francesco Verni (Nc)-Simone Cantagalli (4.6) 6-1, 6-1, Lorenzo Del Prete (4.6)-Francesco Rosa (Nc) 1-6, 6-4, 10-4.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Antonia Barnabè.