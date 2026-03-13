Tennis, tutti i risultati della prima tappa Junior Nex Gen Under 10-12 14

AREZZO. Si gioca in più sedi la prima tappa del Circuito nazionale Junior Next Gen Under 10-12-14, maschile e femminile, singolare e doppio.
Sui campi del Circolo Tennis Giotto di Arezzo va in scena la prova di Macroarea Centro Italia. Nell’Under 12 maschile semifinali per il ravennate Davide Bonazza (n.3), l’allievo di Tennix Traning Center che ha battuto nei quarti per 6-2, 6-1 Leonardo Tanzola. Nel doppio semifinali: Bertone-Bonazza (n.2) b. Cavassi-Corazza (n.3) 4-6, 6-4, 10-8.
Nel tabellone finale Under 14 maschile Cesare Biondi (n.10), portacolori del Ct Massa, è stato battuto negli ottavi per 6-2, 6-2 da Samuel Tigani (n.7).
La fase di Macroarea di Nord-Est si svolge sui campi del Circolo Castellazzo di Parma.
In campo nell’Under 10 femminile Giulia Paladini (Galimberti Tennis Team) che si ferma nei quarti, battuta 3-6, 7-5, 10-8 da Allegra Lettieri. Nel doppio la coppia Paladini-Molli battuta 6-2, 6-2 da Barcia-Trifan.
Nel doppio Under 10 maschile quarti: Nocco-Buganza b. Eviani-Scarpa 6-3, 6-2, Ghislotti-Smart b. Cornia-Oligeri 4-6, 6-2, 11-9.
Nel doppio femminile Under 12 quarti: Dallari-Tarlazzi b. Bacchini-Oddone (n.4) 6-3, 6-2.
Passiamo all’Under 14. Nel maschile si ferma nei quarti Pietro Galimberti (n.28), sconfitto 7-5, 0-6, 10-4 da Alessandro Baron.
Nel doppio ottavi: Abbruzzese-Rosti (n.6) b. Renzulli-Kerkenyakov (n.11) 6-4, 6-0, Sartori-Gentile (n.10) b. Rigas-Guiglia 6-4, 7-6 (5), Galimberti-Bongiovanni (n.7) b. Sartori-Gentile (n.10) 7-6, (1), 6-3, Grotti-Satta nei quarti per il ritiro dei loro avversari.
Nel doppio 2° turno: Campana-Foschini (n.4) b. Bernardel-Cecchini 6-3, 6-2.
Altra tappa del circuito è quella che va in scena sui campi del Circolo Tennis Tolentino.
Nell’Under 10 centrano le semifinali due giovanissime promesse di Tennix Training Center, Tobias Amadori e Giacomo Alesio, seguiti nelle Marche da coach Mattia Amadori. Ed in semifinale sarà derby Amadori-Alesio.
Ottavi: Kai Leonard Fratesi-Thomas Mancini 6-3, 4-6, 11-9.
Quarti: Tobias Amadori-Paolo Andolfi 6-3, 6-2, Giacomo Alesio-Leonardo Pierpaoli 6-1, 4-6, 10-3.
Nel doppio la coppia Amadori-Alesio nei quarti si è imposta per 6-0, 6-0 su Diracca-Simeoni.
Nel femminile Micol Foggia ha esordito con un netto 6-0, 6-0 su Sophie Vitulano, nel doppio la coppia Foggia-Nardi parte dalle semifinali.
Nell’Under 12 maschile semifinali per Gianmaria Della Rosa (n.2), il portacolori del Tc Riccione che nei quarti ha sconfitto 6-4, 7-5 Federico Valenti (n.7).
Nel doppio quarti: Migliorini-Della Rosa (n.1) b. Barbieri-Allegra 6-1, 6-0, Sena-Diana b. Paccamiccio-Moretti (n.3) 6-1, 6-7, 10-8, Proto-Trinca (n.4) b. Pazzaglini-Scungio 6-0, 6-4, Radic-Lagerlof (n.2) b. Sciutti-Valente (n.7) 6-1, 6-2.
Nel tabellone Under 12 femminile quarti: Penelope Di Concetto (n.1)-Rachele Gusella 6-1, 6-2, Beatrice Benvenuti-Cecilia Rondinelli (n.2) 6-3, 6-3. Semifinale: Anna Mezzelani (n.3)-Benvenuti 7-6 (4), 6-1.
Nel doppio quarti: Mezzelani-Rondinelli b. Stizza-Ciappi 6-1, 6-1, Benvenuti-Gallina b. Rondina-Polidori 6-3, 2-6, 10-6, Gusella-Sanchi b. Tuveri-Ercolani (n.4) per ritiro.
Nell’Under 14 maschile quarti di finale per Riccardo Briganti (n.3) che negli ottavi ha superato 6-3, 6-1 Eugenio Campidonico. 5° turno: Luigi Maria Lamarina (n.6)-Gabriele De Vita 6-2, 6-2, Pietro Marinelli-Alessandro Bacchini (n.2) 6-1, 6-4.
Doppio: n.1 Bacchini-Briganti. Ottavi: Di Giiorgio-Colarossi (n.4) b. Zammarchi-Cenciarini 1-6, 6-3, 10-2, De Vita-Monti b. Roncoletta-Iannarelli 6-4, 3-6, 10-8.
Nel femminile in campo Rachele Franchini (n.4), che ha raggiunto le semifinali battendo 6-1, 6-4 Victoria Doveri, e Sofia Foggia (n.3).
Nel doppio ottavi: Amadio-Bala b. Tiranti-Rapaccioni 7-6, 6-3. Quarti: Franchini-Ruggeri (n.2) b. Zaganelli-Radcliffe 6-0, 6-3.