Tennis, tutti i risultati dell’Under 14-16 di Cesenatico e dell’Under 10-12 “Galimberti Academy”

CESENATICO. Macina risultati il torneo Under 14-16, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cesenatico, una rassegna che terrà banco fino al 16 agosto. Sono 92 i giocatori iscritti nel complesso.
Nell’Under 14 maschile primo tabellone, turno di qualificazione: Diego Barchi (n.1)-Tommaso Mazzotti 4-6, 6-1, 10-8, Luca Bertozzi (n.2)-Tommaso Volponi 6-2, 6-1. Tabellone finale, 1° turno: Giulio Zama-Diego Casadei 6-3, 6-0, Giacomo Manuzzi-Pietro Rovinelli 6-4, 6-0, Edoardo Storchi-Carlo La Malfa 6-2, 6-3, Elia Samorè-Gianmaria Chietera 7-5, 6-0.
Nel femminile 4° turno: Vittoria Pracucci-Bianca Mabel Bonora 6-3, 6-3, Sol Francini-Stella Della Bartola 6-0, 6-1.
Passiamo all’Under 16 maschile dove vola ai quarti Alessandro Casanova.
Turno di qualificazione: Andrea Fabbri (n.1)-Pietro Bruci 6-2, 6-3.
Tabellone finale, 1° turno: Filippo Albarello-Diego Lembo 7-6 (0), 4-6, 10-7,
2° turno: Alessandro Cavalieri-Giacomo Forti 1-6, 6-1, 10-6.
Ottavi: Davide Rossi-Giovanni Neri (n.8) 7-5, 7-6 (5), Nicolas Conti (n.5)-Emanuele Battistini 6-4, 6-1, Luca Battistini (n.3)-Matteo Rossi 6-4, 7-5, Alessandro Casanova (n.4)-Francesco Camagni 6-2, 6-2.
La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Andrea Bonoli.
CATTOLICA. Entra nelle fasi clou a Cattolica il torneo Under 10-12 “Galimberti Tennis Academy”, una rassegna che terrà banco fino al 16 agosto.
Nell’Under 10 maschile conquistano i quarti Matteo Bennani, Leonardo Pierpaoli ed Elia Cusano.
Tabellone finale, 1° turno: Valerio Pagnoni-Riccardo Monti 6-0, 6-1. Ottavi: Jacopo Baracchi-Martin Pennacchini 6-2, 6-2, Matteo Bennani-Alp Berispek 6-0, 6-4, Leonardo Pierpaoli-Noel Zefiro 6-0, 6-0, Elia Cusano-Enea D’Angelo 5-7, 6-1, 10-2.
Quarti anche per Tommaso Romano.
Nell’Under 12 femminile quarti per Beatrice Mazzotti e Iole Calcagno.
Nell’Under 12 femminile ottavi: Beatrice Mazzotti-Melis Berispek 7-6, 6-3, Iole Calcagno-Ginevra Iacenda 6-4, 3-6, 13-11.
Nell’Under 12 maschile in bella evidenza Michelangelo Berretti, Lapo Ricciardelli, Nicola Fabbri e Nicolò Pazzaglini.
Sezione di 4° categoria, 4° turno: Nicola Fabbri-Edoardo Giommi 6-2, 6-0, Michelangelo Berretti-Riccardo Monti 6-7, 6-2, 10-5, Nicolò Pazzaglini-Leonardo Giommi 6-1, 6-2, Lapo Ricciardelli-Leonardo Di Massimo 5-7, 6-3, 10-0.
La giudice di gara è Alessia Cervellieri, direttore di gara Nazario Boni.