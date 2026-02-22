Tennis, tutti i risultati dell’Under 14-16 alla Galimberti Academy e del Quarta alla Polisportiva Sammartinese

CATTOLICA. Avanza sui campi del Queen’s Club di Cattolica il torneo nazionale giovanile Under 14-16, maschile e femminile, organizzato dalla Galimberti Tennis Academy. Sono ben 102 i partecipanti suddivisi nei quattro tabelloni in programma.

Nell’Under 14 maschile 1° turno tabellone finale: Flavio Cipolletta-Tommaso Mazzoni 6-1, 6-4, Riccardo Degli Angeli-Flavio Minicucci 6-2, 6-0, Mario Arrighi-Jonathan Ortenzi 7-5, 6-4.

Nell’Under 14 femminile la prima a tagliare il traguardo dei quarti è stata Ioana Bala (Tc Riccione).

1° turno: Virginia Arduini-Sara Raponi 6-2, 6-1, Greta Amaducci-Maria Vittoria Compari 6-1, 6-3, Giulia Natali-Ilary Cerolini 6-3, 5-7, 14-12, Elisabetta Pastore-Sofia Sanchi 6-1, 6-1. Ottavi anche per Beatrice Tombolini. Ottavi: Ioana Bala-Petra Salvi (n.4) 6-2, 6-4.

Passiamo all’Under 16. Il torneo maschile vede al via ben 34 giocatori, 1° turno: Francesco Bodini-Samuel Cavallini 3-6, 7-5, 11-9. 2° turno: Franco Cecchi Micucci-Pietro Cespuglio 5-7, 6-3, 10-2, Giuseppe Riccardo Manzoni-Tobia Tarabù 6-4, 7-5, Lucio Argentieri-Alessandro Bisi 6-2, 6-0.

Nell’Under 16 femminile avanza, nel secondo tabellone, Elisabetta Pastore.

Il giudice di gara è Alessia Cervellieri.

FORLI’. Sui campi della Polisportiva Sammartinese (Forlì) si gioca fino all’8 marzo il torneo nazionale di 4° categoria maschile. Sono 75 i giocatori al via, si parte con il tabellone Nc, a seguire il tabellone 4.6-4.4 che vede le seguenti teste di serie, nell’ordine i 4.4 Marco Cantagallo, Marco Martini, Filippo Gatta, Andrea Bergamaschi, Luca Amato, Franco Ciuffoli e Marco Mellina Gottardo. Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Andrea Piccone, Marco Schiavo, Filippo Foschi, Giuseppe Leoncini, Matteo Barbieri, Francesco Gallo, Biagio Maltese e Filippo Fabbri.

Tabellone Nc, 1° turno: Mirco Montemaggi-Giovanni Giunchi 6-1, 6-1. Turno di qualificazione: Leo Piraccini-Michele De Franciscis 6-1, 6-1, Mattia Gaddoni-Pietro Giunchi 6-0, 6-0, Andrea Bianchi-Lorenzo Ghirotti 6-4, 6-1, Samuele Maini-Mirko Ravaglia 1-6, 6-4, 10-5.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Gianni Tiziano Del Gobbo.