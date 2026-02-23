Tennis, tutti i risultati dell’Under 14-16 alla Galimberti Academy

CATTOLICA. Avanza sui campi del Queen’s Club di Cattolica il torneo nazionale giovanile Under 14-16, maschile e femminile, organizzato dalla Galimberti Tennis Academy. Sono ben 102 i partecipanti suddivisi nei quattro tabelloni in programma.
Nell’Under 14 maschile brillano Nicolò Maldini, Riccardo Paolini, Leonardo Cenciarini e Tommaso Pilati.
2° turno: Nicolò Maldini-Giacomo Balzani 6-4, 6-1, Riccardo Paolini-Riccardo Degli Angeli 6-3, 6-1, Leonardo Cenciarini-Lorenzo Kapros 6-2, 6-2, Tommaso Pilati-Mario Arrighi 6-1, 6-4. Ottavi anche per Flavio Cipolletta.
Nell’Under 14 femminile la prima a tagliare il traguardo dei quarti è stata Ioana Bala (Tc Riccione).
1° turno: Virginia Arduini-Sara Raponi 6-2, 6-1, Greta Amaducci-Maria Vittoria Compari 6-1, 6-3, Giulia Natali-Ilary Cerolini 6-3, 5-7, 14-12, Elisabetta Pastore-Sofia Sanchi 6-1, 6-1. Ottavi anche per Beatrice Tombolini. Ottavi: Ioana Bala-Petra Salvi (n.4) 6-2, 6-4.
Passiamo all’Under 16. Nel torneo maschile al 3° turno Leonardo Tana, Federico Sparagi e Jacopo Andruccioli.
1° turno: Francesco Bodini-Samuel Cavallini 3-6, 7-5, 11-9. 2° turno: Franco Cecchi Micucci-Pietro Cespuglio 5-7, 6-3, 10-2, Giuseppe Riccardo Manzoni-Tobia Tarabù 6-4, 7-5, Lucio Argentieri-Alessandro Bisi 6-2, 6-0, Leonardo Tana-Matteo Rossi 6-0, 6-3, Federico Sparagi-Daniele Vittoria 6-4, 6-2, Jacopo Andruccioli-Daniele Parra 4-6, 6-2, 10-3.
Nell’Under 16 femminile avanza, nel secondo tabellone, Elisabetta Pastore.
Il giudice di gara è Alessia Cervellieri.