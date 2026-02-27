Tennis: tutti i risultati dell’Under 14-16 al Queen’s, da domani torneo di doppio Under 10 al Villa Carpena

CATTOLICA. Alle battute finali sui campi del Queen’s Club di Cattolica il torneo nazionale giovanile Under 14-16, maschile e femminile, organizzato dalla Galimberti Tennis Academy. Nell’Under 14 maschile semifinali per Alessandro Di Giorgio (Ct Pescara) ed il ravennate Nicolò Maldini (Ct Zavaglia).

Ottavi: Davide Referza (n.6)-Enea Corazza 6-2, 6-1, Eugenio Campidonico (n.7)-Leonardo Cenciarini 6-2, 6-0, Filippo Terenzi (n.2)-Tommaso Pilati 6-4, 6-1. Quarti anche per Riccardo Paolini.

Quarti: Alessandro Di Giorgio (n.1)-Noè Baldini (n.8) 6-1, 6-3, Nicolò Maldini-Edoardo Catalano (n.5) 6-1, 6-0,

Nell’Under 14 femminile la prima a conquistare le semifinali è stata Greta Amaducci (Tc Riccione).

Ottavi: Ioana Bala-Petra Salvi (n.4) 6-2, 6-4, Matilde Sacchi-Virginia Arduini 6-2, 6-1, Anna Mezzelani-Elisabetta Pastore 6-4, 6-4, Beatrice Tombolini-Cecilia Rondinelli 6-4, 6-3. Quarti: Greta Amaducci-Giulia Natali 6-0, 6-3.

Passiamo all’Under 16. Nel torneo maschile quarti per Pietro Godi (Castellazzo Parma) e Michele Tonti (Tc Riccione).

3° turno: Lucio Argentieri-Jacopo Andruccioli 6-4, 2-6, 10-4. Ottavi: Leonardo Bartoletti (n.4)-Nicolas Conti 7-5, 4-6, 10-6, Federico Maccaroni-Leonardo Tana 6-1, 6-0, Lorenzo Cenci (n.5)-Alessandro Casanova 2-6, 6-3, 10-3, Pietro Godi (n.6)-Alessandro Berardi 6-3, 6-4, Michele Tonti-Alessandro Cardinaletti (n.7) 4-6, 6-1, 10-8. Quarti anche per Niccolò Pallotti (n.3).

Nell’Under 16 femminile si qualificano per il tabellone finale Agata Bravin, Ginevra Baldazzi e Lisa Pierini.

Secondo tabellone, turno di qualificazione: Lisa Pierini (n.1)-Eva Raimondi 4-6, 6-1, 10-6, Ginevra Baldazzi-Bianca Solazzi (n.2) 7-5, 7-5, Agata Bravin (n.3)-Anna Foschini 6-1, 6-3.

Il giudice di gara è Alessia Cervellieri.

FORLI’. Da domani a domenica il Tennis Villa Carpena ospiterà una grande rassegna di doppio giovanile, l’Emilia Romagna Double Tour con la formula Rodeo. Sono ben 64 le coppie al via nei sei tabelloni in programma, di queste sono 17 le formazioni a livello Under 10. Nell’Under 12 femminile n.1 Cova-Gaudenzi, n.2 Gallina-Benvenuti, nel maschile (11 coppie iscritte) n.1 Della Rosa-Migliorini, n.2 Cavassi-Corazza, n.3 Sciutti-Bonazza, n.4 Allegra-Xella, n.5 Scotto Di Gregorio-Bentini, n.6 Amadio-Scungio. Nell’Under 14 femminile (13 coppie iscritte) guidano le fila nell’ordine Muccinelli-Cova davanti ad Amadio-Bala, n.3 Amaducci-Arduini, n.4 Cantarelli-Sartori, n.5 Gullotti-Chirivino, n.6 Larotonda-Sun Yilin, n.7 Tarlazzi-Rombi, n.8 Veronesi-Accorsi. Il tabellone più numeroso è quello Under 14 maschile con 19 coppie al via e con queste teste di serie, nell’ordine Monti-Pilati, Vincenzi-Satta, Grotti-Bettinelli, Marcolini-Campana, Maldini-Cenciarini, Serafini-Lonfernini, Mattioli-Bettella e Benericetti-Volponi. Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei. Primi match sabato dalle 10.