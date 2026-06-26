Tennis, tutti i risultati dell’Open “Ida Rubini” al Club Ippodromo

CESENA. Sui campi del Tennis Club Ippodromo di Cesena avanza a suon di risultati la terza edizione del torneo nazionale Open maschile “Ida Rubini”, una grande rassegna che terrà banco sui campi del Club cesenate fino al 5 luglio, dotata di un montepremi di 10.000 euro.

Sono 125 i giocatori che hanno dato la loro adesione, i big sono sicuramente i 2.1 Manuel Mazza, il riminese campione uscente, Alberto Bronzetti, che si è aggiunto nelle ultime ore, ed il cervese Daniel Bagnolini, a seguire i 2.2 Luca Parenti, il forlivese Jacopo Bilardo e l’imolese Enrico Baldisserri, i 2.3 Lorenzo Rottoli, Alessandro Sartori, Andrea Motta, Nicola Filippi, Nikodije Trivunac e Nicola Ravaioli.

Intanto è in pieno svolgimento il tabellone di 3° nel quale avanzano, tra gli altri, Luca Ruggeri, Alessandro Cortesi ed Alessandro Monti, si qualificano Lorenzo Ravaglia e Lorenzo Marchioni.

Tabellone di 3° categoria, 3° turno: Renzo Faedi (3.4)-Michael Francia (3.2) 6-4, 2-0 e ritiro, Nicolò Ceccarelli (3.2)-Luca Prati (3.3) 4-6, 6-2, 10-3, Luca Carraro (3.2)-Alessandro Bocchini (3.3) 6-0, 6-2, Alessio Argnani (3.2)-Isaac Casalboni (3.3) 7-6, 6-2, Luca Ruggeri (3.2)-Daniele Friguglietti (4.1) 6-0, 6-4, Alessandro Cortesi (3.2)-Francesco Bellarmino (3.3) 1-6, 6-3, 10-6, Alessandro Monti (3.2)-Andrea Filanti (3.3) 6-2, 7-5, Gian Marco Lasagni (3.4)-Alan Adiel Bardi (3.2) 6-3, 6-3, Pietro Corbelli (3.4)-Luca Battistini (3.2) 6-2, 6-3, Alessandro Laganà (3.3)-Alberto Levoni (3.2) 6-3, 7-5.

Turno di qualificazione: Lorenzo Ravaglia (3.1, n.5)-Davide Bolzoni (3.2) 7-6, 6-1.

Si qualificano per il tabellone di 2° anche Matteo Bezzi (3.2) e Lorenzo Marchioni (3.1, n.11).