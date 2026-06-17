Tennis: tutti i risultati dell’Open “Globus” al Ct Cervia, del “Circolino Open by Galvanina” al Ct Rimini e del Quarta al ten Sport Center

CERVIA. Primi match nel torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cervia, il trofeo “Hotel Globus” dotato di un montepremi di 1000 euro. Nel maschile sono 83 gli iscritti, guidano le fila il 2.5 Luca Bartoli ed i 2.6 Marco Chiarello, Manuel Schuett ed Enea Vinetti, a seguire i 2.7 Matteo Mucciarella, Rafael Capacci, Marco Giovagnoli, Pietro Bramanti, Andrea Rondoni, Riccardo Muratori, Simone Piraccini e Nicola Tocci.

Si parte con il primo tabellone Nc-4.6 nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.6 Alessandro Cicognani e Mario Fabbri. Nel tabellone di 4° teste di serie nell’ordine ai 4.1 Luca Zanca, Oreste Mezzetti, Giacomo Francini e Luca Di Giovanni.

Secondo tabellone, 2° turno: Umberto Baldini (Nc)-Marco Cantagallo (4.3) 1-6, 6-4, 10-5, Gian Franco Corrado (4.2)-Marco Gottardo Mellina (4.3) 6-1, 6-2.

3° turno: Francesco Montebugnoli (4.1)-Massimiliano Candolfo (4.1) 6-4, 6-2, Luca Di Giovanni (4.1, n.4)-Alessandro Falzoni (4.2) 4-6, 6-1, 10-8, Daniele Miani (4.1)-Gabriele Iudica (4.2) 7-6, 6-3, Andrea Ridolfi (4.2)-Gianmaria Sarti (4.1) 6-4, 6-1, Matteo Cavedoni (4.1)-Andrea Bernardi (4.1) 6-2, 6-1.

Nel femminile le giocatrici da battere sono le 2.5 Camilla Fabbri, Ilaria Rondinelli ed Agnese Stagni. Si parte con il tabellone di 3° nel quale la n.1 è Aurora Baldassarri (3.1).

Il giudice di gara è Paolo Pambianco.

RIMINI. Entra nel vivo sui campi del Ct Rimini il torneo nazionale femminile dotato di 3000 euro di montepremi, sempre targato “Circolino Open by Galvanina”. Avanzano Rachele Franchini, Evelyn Amati, Gaia Donati e Sandy Mamini.

Tabellone finale, 2° turno: Vittoria Muratori (2.6)-Asia Mancini (2.8) 6-3, 6-0. 3° turno: Gaia Donati (2.5)-Silvia Zappoli (2.6) 6-2, 6-4, Vittoria Modesti (2.5)-Ilaria Rondinelli (2.5) 6-3, 6-3, Rachele Franchini (2.7)-Emma Lanzoni (2.6) 6-3, 7-6 (6), Sandy Mamini (2.6)-Alice Stella (2.7) 6-1, 6-1, Evelyn Amati (2.7)-Martina Balducci (2.6) 6-3, 4-6, 12-10.

CERVIA. Avanza il torneo di 4°, maschile e femminile, del Ten Sport Center. Sono ben 113 gli iscritti nel maschile, si parte con la sezione Nc-4.5. A segno nel tabellone finale Falzoni, Ancarani e Magnani.

Primo tabellone, turno di qualificazione: Giulio Paolantonio (4.5, n.1)-Tommaso Brasey (4.6) 6-7, 6-3, 12-10, Maurizio Ceroni (4.5, n.5)-Federico Music (Nc) 6-0, 6-2, Andrea Gobbi (4.6, n.9)-Giorgio Fracchetti (Nc) 6-3, 4-6, 10-2.

Tabellone finale, 1° turno: Enrico Borghi (4.4)-Marco Lorenzi (4.5) 7-6, 6-3, Gianni Paglierani (4.4)-Alessandro Biasi (4.4) 7-5, 6-2.

2° turno: Enea Catani (4.4)-Alexandr Marchevskiy (4.4) 6-4, 6-4, Leonardo Ancarani (4.4)-Francesco Visino (4.4) 7-6, 6-2, Enrico Lugaresi (4.4)-Alberto Ioli (Nc) 6-1, 6-3, Pierfrancesco Dell’Aquila (Nc)-Luigi Vicari (4.4) 6-2, 6-4, Andrea Bussi (Nc)-Davide Ingannato (4.4) 6-1, 6-2, Alessandro Ravaioli (4.4)-Patricio Friguglietti (4.4) 6-3, 6-0, Alessandro Donati (4.5)-Dario Sasdelli (4.4) 4-6, 6-4, 11-9, Filippo Dal Borgo (4.6)-Simone Mazzoni (4.4) 6-0, 6-3, Filippo Caspoli (4.4)-Andrea Giacobazzi (4.4) 6-4 e ritiro.

3° turno: Alessandro Falzoni (4.2)-Carlos Bevilacqua (4.2) 6-4, 6-0, Giampaolo Magnani (4.4)-Claudio Santoni (4.3) 7-5, 6-0, Leonardo Ancarani (4.4)-Thomas Carroli (4.3) 7-5, 2-6, 10-7.

Nel femminile (17 al via) teste di serie assegnate nell’ordine alle 4.1 Chiara Massari, Cecilia Spighi, Barbara Salvi e Melania Vancini. 1° turno: Chiara Iacconi (Nc)-Sofia Fusconi (Nc) 6-1, 6-0.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato, il torneo terrà banco fino al 21 giugno.