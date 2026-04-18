Tennis: tutti i risultati dell’Open di Conselice, del Terza al Paradiso e del Quarta all’Alleanza Sportiva

CONSELICE. Avanza il torneo nazionale di 2° categoria del Circolo Tennis Conselice, maschile e femminile. Il torneo diretto dal giudice di gara Erik Silloni (direttore di gara Fabio Felicetti) terrà banco fino al 25 aprile. Tabellone di 4° maschile, 3° turno: Pietro Cantini (4.3)-Mattia Gaddoni (Nc) 6-2, 6-4. 4° turno: Giovanni Donato (4.2)-Enrico Lega (4.3) 6-4, 2-6, 10-8, Andrea Piccone (4.1, n.4)-Tommaso Babini (4.2) 7-5, 7-6, Antonio Lupone (4.3)-Cecil Daval (4.1) 6-4, 6-2, Nicolò Zazzaroni (4.6)-Alberto Fazziani (4.2) 6-1, 6-1.

Nel femminile, primo tabellone, 2° turno: Arianna Maltese (4.2)-Sofia Mascarino (Nc) 6-1, 6-1.

Turno di qualificazione: Lucia Bassi (4.1, n.1)-Valentina Campioli (4.6) 6-2, 6-1.

CESENATICO. Entra nella fase clou il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico.

Conquistano il 4° turno nel maschile Marcello Pirini, Giovanni Pecorari, Alessandro Laganà e Riccardo Delle Site, al 5° turno Luca Prati.

Tabellone finale, 2° turno: Matteo Rossi (3.4)-Mattia Graffiedi (3.5) 6-4, 2-6, 10-7, Simone Di Cino (3.5)-Francesco Bagli (3.4) 6-7 (5), 6-2, 10-7, Mattia Foschi (3.4)-Federico Suzzi (3.5) 6-2, 6-3, Yari Mussoni (3.4)-Davide Capodagli (3.5) 6-4, 2-6, 10-8, Pier Paolo Cornacchia (3.5)-Andrea Pacchioni (3.4) 6-3, 2-6, 10-5.

3° turno: Pietro Matteini (3.3)-Tommaso Lombardi (3.3) 7-5, 6-1, Alessandro Monti (3.3)-Filippo Pracucci (4.1) 7-6 (4), 6-3, Luca Franceschini (3.5)-Simone Sanzani (3.3) 6-4, 4-6, 12-10, Pietro Corbelli (4.1)-Daniele Berti (3.3) 6-3, 6-2, Francesco Bellarmino (3.3)-Andrea Filanti (3.3) 6-4, 6-4, Marcello Pirini (3.3)-Giorgio Castelli (3.5) 6-0, 6-3, Giovanni Pecorari (3.3)-Riccardo Fusconi (3.5) 6-2, 6-2, Alessandro Laganà (3.3)-Giuseppe Leoncini (4.1) 6-2, 6-0, Riccardo Delle Site (3.3)-Mario Borghi (3.4) 6-1, 6-2.

4° turno: Luca Prati (3.3)-Guido Giugliano (3.3) 6-2, 6-3.

Nel femminile disco verde per Frida Rodica Chis (Ct Cesena).

Primo tabellone femminile, 3° turno: Frida Rodica Chis (4.4)-Luigia Rasi (4.4) 4-6, 6-3, 10-8. Si qualifica Aurora De Vincenzo (4.4).

Il torneo è diretto dal giudice di gara Marco Fucci e terrà banco fino al 26 aprile.

RICCIONE. Dopo i 4.1 Fulvio Cesari (Ct Novafeltria), testa di serie n.13), ed il 4.2 Luca Pagnini (Misano Sporting Club) anche il 4.2 Fabio Travaglini (Ct Baia Pesaro) ed il 4.1 Mauro Della Vittoria (Ct Casalboni) conquistano le semifinali, in programma oggi dalle 12.30, nel torneo nazionale di 4° categoria maschile in corso sui campi del Circolo Alleanza Sportiva al Villa Mussolini a Riccione.

Quarti: Fabio Travaglini (4.2)-Tommaso Cremoni (4.1, n.1) 6-2, 6-1, Mauro Della Vittoria (4.1, n.7)-Marco Gianfrini (4.1, n.2) 6-4, 6-3.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Antonia Barnabè.

Intanto da oggi scatta, sempre sui campi del Circolo Alleanza Nazionale di Riccione, il torneo nazionale di 3° categoria maschile che vede al via 92 giocatori. Si parte con la sezione di 4° categoria che propone queste teste di serie, nell’ordine i 4.1 Claudio Sanchioni, Paolo Briolini, Marco Mazza, Adriano Amadio, Pietro Aldo Ferioli, Denis Marini, Alessandro Gostoli, Giovanni Maria Monti, Loris Pasini, Daniel Pellegrini, Claudio Marcantoni, Maurizio Bologna, Alessio Simoncelli, Gabriele Angelucci e Lorenzo Accreman. I big sono sicuramente i 3.1 Nicolas Spimi, Francesco Muratori, Pietro Rinaldini, Andrea Monti, Jacopo Montoneri, Iangabriel Ferrara e Julian Manduchi. Le principali teste di serie sono andate nell’ordine a Spimi, Rinaldini, Manduchi, Ferrara, Muratori, Montoneri, Monti ed ai 3.2 Ascani, Levoni e Tonti.