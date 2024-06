Tennis: tutti i risultati dell’Open del Venustas, del Terza del Ct Cerri e del Quarta del Misano Sporting Club

IGEA MARINA. Dopo Emma Ferrini anche Giulia Tozzola, Elena Omiccioli e Sara Donnini si qualificano per i quarti di finale sui campi del Ct Venustas dove è in corso una bella edizione del trofeo “Città di Bellaria”, il torneo nazionale Open femminile dotato di 4000 euro di montepremi.

In bella evidenza Elena Omiccioli (Ct Montecchio), che prima ha superato la forlivese Clara Sansoni, poi negli ottavi ha ottenuto un “positivo” di assoluto rilievo su Valeria Muratori. Esordio brillante anche per Giulia Tozzola (Alex Rambelli Academy) che ha vinto il derby romagnolo su Evelyn Amati, mentre Sara Donnini (Ct Siena) è passata per il forfait della sua avversaria.

Tabellone finale, 3° turno: Francesca Terzi (2.6)-Micol Devescovi (2.7) 3-6, 7-6 (5), 10-8, Sara Aber (2.6)-Mia Chiantella (2.7) 6-1, 4-6, 10-2, Martina Balducci (2.7)-Alice Monducci Delucca (2.6) 4-6, 6-2, 10-5, Marta Lombardini (2.6)-Teresa Cinquino (2.7) 6-1, 6-1. Ottavi: Emma Ferrini (2.5, n.6)-Sara Aber (2.6) 4-6, 6-3, 10-8, Giulia Tozzola (2.5, n.8)-Evelyn Amati (2.7) 6-3, 6-2, Elena Omiccioli (2.6)-Valeria Muratori (2.4, n.3) 2-6, 6-4, 10-8. Quarti anche per Sara Donnini (2.5, n.4).

Nel tabellone a conclusione di 3° Isotta Mancini (3.5) è in finale dopo aver battuto 6-2, 6-3 la 3.2 Alice Battistelli.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Elisa Zannoni.

CATTOLICA. E’ in pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Cerri di Cattolica il torneo nazionale di 3° maschile. Conquistano il 3° turno, tra gli altri, Elia Santi e Mirko Giardi del San Marino Tennis Club, Francesco Paolini (Tc Viserba) ed Umberto Barbato (Ct Montecchio).

Secondo tabellone, turno di qualificazione: Mirko Giardi (4.2)-Alessandro Bernardi (4.1) 6-0, 6-0, Francesco Paolini (4.1)-Elia Michelangelo Cicognani (4.1, n.6) 7-5, 5-7, 10-0, Marco Maltoni (4.1, n.8)-Andrea Bonetti (4.1) 6-2, 6-2, Christian Nicolini (4.1, n.3)-Roberto Pirani (4.2) 6-4, 7-5, Federico Mieli (4.1, n.7)-Marino Masi (4.1) 6-3, 4-3 e ritiro, Riccardo Magnani (4.1, n.2)-Paolo Baldelli (4.3) 6-1, 6-0. Si qualifica anche Michele Moretti (4.1, n.1).

Tabellone principale, 1° turno: Giacomo Spezi (4.3)-Francesco Bagli (3.5) 6-2, 6-1, Gioele Marconi (3.5)-Riccardo Magnani (4.1) 4-6, 6-3, 10-8.

2° turno: Elia Santi (3.4)-Marco Mazza (3.4) 6-1, 6-3, Mirko Giardi (4.2)-Mauro Della Vittoria (3.5) 7-5, 6-4, Francesco Paolini (4.1)-Villiam Ricci (3.5) 6-4, 6-4, Umberto Barbato (3.5)-Marco Maltoni (4.1) 6-2, 6-2.

Anche in questo caso il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Francesca Cerri.

MISANO. Va in scena sui campi del Misano Sporting Club il torneo nazionale di 4° categoria maschile che terrà banco fino al 22 giugno. Al 5° turno, tra gli altri, Michele Massari, Roberto Del Piccolo, Enrico Ciotti e Denis Bersani.

2° turno: Fabio De Santis (4.3)-Alessandro De Luca (4.3) 6-1, 6-1, Orazio Fazio (4.4)-Giovanni Piantedosi 6-0, 6-3.

3° turno: Michele Massari (4.3)-Domenico Ceraso (4.5) 7-6, 6-1, Roberto Del Piccolo (4.3)-Igor Bonazza (4.5) 6-1, 6-1, Filippo Quadrelli (4.3)-Elia Galli (4.5) 6-3, 6-2, Gilberto Brighi (4.5)-Francesco Visino (4.3) 6-2, 6-4, Davide Faoro (4.2)-Manuel Mussoni (4.4) 6-3, 6-1, Nadir Sartori (4.2)-Nicola Giorgetti (4.4) 7-5, 4-6, 14-12, Filippo Ricci (4.5)-Michele Moroni (4.3) 6-1, 6-3, Mattia Ticchi (4.3)-Lorenzo Nardella (Nc) 6-2, 6-0, Giovanni Arcangeli (4.2)-Marco Gabellini (4.6) 6-1, 6-2, Cristian Achilli (4.3)-Davide Pierini (4.2) 7-5, 6-2, Nicola Campana (4.3)-Alessandro Lombardini (4.5) 6-2, 2-6, 10-5, Franco Ubalducci (4.3)-Pierluigi Chieffi (Nc) 6-1, 4-0 e ritiro.

4° turno: Michele Massari (4.3)-Domenico Ceraso (4.3) 7-6, 6-1, Roberto Del Piccolo (4.3)-Lucio Longoni (4.1) 6-4, 7-5, Enrico Ciotti (4.1, n.12)-Thomas Zannoni (4.4) 6-4, 6-3, Elia Michelangelo Cicognani (4.1)-Gilberto Brighi (4.5) 2-6, 6-3, 10-8, Davide Faoro (4.2)-Umberto Uguccioni (4.1, n.12) 6-4, 6-7, 10-8, Nadir Sartori (4.2)-Christian Nicolini (4.1, n.11) 6-4, 3-2 e ritiro, Denis Bersani (4.1, n.15)-Orazio Fazio (4.4) 6-3, 6-3.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.