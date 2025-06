Tennis, tutti i risultati dell’Open del Mi.Ma e dei Terza al Paradiso e al Cicconetti

CERVIA. In pieno svolgimento sui campi del Circolo Mi.Ma Sport Club Marepineta di Milano Marittima il torneo nazionale Open maschile, un torneo tutto nuovo con 1500 euro di montepremi che terrà banco fino al 29 giugno. Sono 50 i giocatori al via, in cima al seeding il 2.1 Alberto Bronzetti, seguito dal 2.2 Daniel Bagnolini, dal 2.3 Nicola Filippi e dai 2.4 Riccardo Pasi e Francesco Giorgetti.

Al 3° turno Fabio Leonardi, Federico Paci e Pietro Vernò.

2° turno: Mattia Benedetti (2.7)-Federico Strocchi (2.8) 6-3, 6-0, Rafael Capacci (2.7)-Riccardo Bogdan Pastrav (2.8) 6-2, 6-1, Manuel Schuett (2.8)-Federico Baldinini (2.6) 6-2, 6-0, Dennis Ciprian Spircu (2.7)-Giovanni Curti (2.7) 6-4, 7-5, Mattia Moscarelli (2.8)-Enea Vinetti (2.7) 7-5, 7-6 (2), Fabio Leonardi (2.6)-Matteo Mucciarella (2.7) 6-3, 6-0, Federico Paci (2.6)-Diego Orlando (2.8) 6-3, 6-4, Pietro Vernò (2.7)-Dario Zamagna (2.8) 2-6, 6-3, 6-3.

Il giudice di gara è Alessandro Rondinelli, direttore di gara Riccardo Rondinelli.

CESENATICO. Siamo alle semifinali nel torneo nazionale di 3° categoria femminile organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Hanno conquistato un posto tra le prime quattro Clara Marzocchi (n.1), Giulia D’Altri, Valentina Giulianini (n.3) ed Anastasia Lugaresi (n.2).

Ottavi: Ginevra Baldazzi (3.4)-Paola Mordini (3.4) 6-3, 6-2, Irene Carpani (3.4)-Lucrezia Vanni (3.4) 6-0, 6-2, Giulia D’Altri (3.4)-Margaret Tonelli (3.5) 7-5, 6-2,

Daniela Morigi (3.5)-Sofia Muccinelli (3.4) 3-6, 6-2, 10-2, Alessia Liverani (3.4)-Beatrice Graziani (3.5) 6-2, 3-0 e ritiro. Quarti: Clara Marzocchi (3.1)-Baldazzi 6-0, 6-0, D’Altri-Carpani 6-1, 6-3, Giulianini (3.3)-Morigi 7-5, 6-3, Lugaresi-Liverani 6-1, 6-4.

Intanto il Centro Paradiso ospiterà dal 3 luglio (le iscrizioni si chiudono il primo luglio) il torneo nazionale Veterani Over 45-55 e 65 ed il torneo Ladies 40. Un altro importante appuntamento sui campi del Club cesenaticense.

RIMINI. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti. Si tratta del Memorial “Arnaldo Cicconetti”, ormai una classica del tennis regionale che terrà banco fino al 6 luglio.

Nel tabellone di 4° categoria avanzano Emanuel Vannucci, Lorenzo Moretti, Federico Cimatti e Giacomo Molteni.

3° turno: Matteo De Angeli (Nc)-Alessandro Prioli (4.4) 3-6, 6-2, 10-7, Nicola Amorico (Nc)-Alessandro Casali (4.4) 6-4, 6-2.

4° turno: Andrea Lombardini (4.1)-Fulvio Cesari (4.1) 6-2, 6-4, Lorenzo Cenci (4.2)-Leonardo Manduchi (4.5) 6-4, 5-7, 13-11, Giovanni Arcangeli (4.2)-Attilio Doria (4.5) 6-0, 6-1, Romeo Fabbri (4.2)-Lorenzo Salvoni (4.5) 6-3, 4-6, 10-5, Marco Storoni (4.3)-Michele Diversi (4.2) 6-2, 6-2, Federico Dellarosa (4.3)-Tiziano Leonardi (4.4) 7-5, 6-3, Davide Tosi (4.5)-Carlos Bevilacqua (4.3) 6-1, 6-1, Marco Fuschillo (4.3)-Mattia Andruccioli (4.4) 7-5, 3-6, 10-5, Enrico Taddei (4.3)-Fabrizio Giannandrea (4.2) 6-3, 6-3.

5° turno: Lorenzo Moretti (4.6)-Jacopo Paladini (4.2) 6-2, 4-3 e ritiro, Federico Cimatti (4.4)-Fulvio Fracassi (4.2) 6-4, 6-3, Giacomo Molteni (4.2)-Matteo Battistini (4.3) 6-1, 6-1, Ciro Donnarumma (4.1)-Andrea Bonetti (4.1) 6-3, 7-6, Marco Filippi (4.1)-Gianmarco Palumbo (4.1) 6-7, 6-4, 12-10, Emanuel Vannucci (4.1)-Federico Melli (4.1) 6-3, 3-6, 10-8.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.