Tennis, tutti i risultati dell’Open del Mi.Ma e dei Quarta all’Alleanza Sportiva e al Forum

MILANO MARITTIMA. Entra nella fase tecnicamente più interessante il torneo nazionale Open del Circolo Mi.Ma Marepineta Sporting Club di Milano Marittima. Si tratta del torneo maschile e femminile che terrà banco fino al 24 maggio, dotato di un montepremi complessivo di 2000 euro.

Nel tabellone finale maschile 3° turno per Nicola Tocci, Luca Grasso e Giacomo Fabbri.

Turno di qualificazione: Frederick Cortesi (3.1, n.1)-Nicolò Ceccarelli (3.2) 6-2, 6-0.

2° turno tabellone finale: Nicola Tocci (2.7)-Matteo Culcasi (3.1) 6-1, 6-0, Luca Grasso (2.7)-Ettore Moretti (2.8) 6-1, 4-2 e ritiro, Giacomo Fabbri (3.1)-Beniamino Savini (2.7) 3-6, 7-5, 10-8, Federico Lambertini (3.1)-Alessandro Vavalà (3.2) 6-2, 6-0, Giulio Malaguti (2.8)-Enea Sabatini (2.8) 5-7, 6-3, 10-5.

Nel femminile avanzano Vittoria Muratori, Maria Bianca Bovara, Evelyn Amati, ottavi per Diana Rolli.

3°turno: Vittoria Muratori (2.7)-Elena Ravani (2.7) 6-2, 6-4, 6-2, 6-4, Lavinia Guerresco (2.7)-Viola Amati (2.7) 6-3, 6-0, Maria Bianca Bovara (2.7)-Eliza Andra Deaconu (2.7) 6-2, 6-1, Evelyn Amati (2.7)-Sofia Foggia (2.7) 7-5, 6-1, Francesca Terzi (2.6)-Clara Sansoni (2.6) 6-1, 6-1, Anita Sassoli (2.8)-Sandy Mamini (2.6) 6-3, 6-2, Matilde Morri (2.8)-Teresa Cinquino (2.8) 7-5, 6-2.

4° turno: Diana Rolli (2.5)-Beatrice Bruni Lotti (2.6) 6-2, 6-4.

Il giudice di gara è Alessandro Rondinelli, direttore di gara Riccardo Rondinelli.

RICCIONE. Avanza sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo nazionale di 4° categoria maschile (limitato ai 4.3). Disco verde nel secondo tabellone per Stefano Rabitti, Gianmarco Rossi, Luigi Campana e Marco Zaniboni.

Turno di qualificazione Nc: Filippo Scanavini-Simone Maggioli 5-7, 6-3, 10-4, Edoardo Rossetti-Andrea Tamburini 6-4, 6-3,

Si qualificano anche Mirko Witt ed Alberto Tomassini.

Secondo tabellone, 1° turno: Stefano Rabitti (4.6)-Alberto Morri (Nc) 6-4, 6-4, Gianmarco Rossi (Nc)-Ivano Bucci (4.6) 6-3, 6-7, 10-6, Luigi Campana (Nc)-Edgardo Brancaleoni (4.6) 6-0, 3-6, 10-6, Leonardo Ancarani (Nc)-Nicola Brisigotti (4.6) 6-1, 6-2, Omar Vergari (4.5)-Paolo Petrone (4.5) 7-6, 4-6, 12-10, Leonardo Patacconi (4.5)-Massimo Ovarelli (4.5) 6-2, 7-5, Fabio Scatassa (4.5)-Marco Bianchi (4.5) 6-3, 6-0, Marco Zaniboni (4.5)-Gianluca Collico (4.5) 6-2, 6-2.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Antonio Barnabè.

FORLI’. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile e femminile organizzato dal Forum Tennis Forlì, un torneo che terrà banco fino al 31 maggio, diretto dal giudice arbitro Graziano Farolfi. Sono 100 nel complesso i giocatori al via, 75 nel maschile e 25 nel femminile.

Nel maschile conquistano il 4° turno Riccardo Dalpane, Filippo Gatta, Antonio Lupone e Riccardo Silvi.

Tabellone finale, 1° turno: Federico Music (Nc)-Stefano Versari (4.6) 6-4, 7-5.

2° turno: Riccardo Silvi (4.4)-Andrea Verna (4.4) 6-0, 1-6, 10-5, Giacomo Fossi (4.5)-Nicholas Viroli (4.5) 6-0, 3-6, 10-7, Andrea Bussi (Nc)-Andrea Lani (4.4) 6-3, 6-2,

3° turno: Federico Sardi (4.3)-Alessandro Nicosia (4.5) 6-1, 6-2, Giovanni Melandri (4.4)-Francesco Bisi (4.5) 6-4, 1-2 e ritiro, Mathias Roman (4.3)-Filippo Caspoli (4.4) 6-2, 6-2, Riccardo Dalpane (Nc)-Riccardo Valente (4.3) 3-6, 6-4, 10-7, Filippo Gatta (4.4)-Enrico Amadori (4.3) 6-7 (3), 6-4, 10-4, Antonio Lupone (4.3)-Marco Cantagallo (4.4) 1-6, 6-1, 16-14, Simone Armuzzi (4.3)-Sandro Piccini (4.4) 6-1, 6-0, Riccardo Silvi (4.4)-Marco Portolani (4.3) 2-6, 6-2, 10-8, Alberto Ravaglioli (4.3)-Antonio Melloni (4.3) 6-1, 6-4.

Nel femminile brillano Erica Gasperoni e Luana Lanfranchi.

1° turno tabellone finale: Federica Galeone (4.4)-Nataliya Bilan (4.4) 6-4, 6-2, Irene Claudia Visconti (Nc)-Francesca Olmi (4.5) 6-0, 6-0, Vania Sangiorgi (4.6)-Sofia Mascarino (Nc) 6-0, 6-1. 2° turno: Erica Gasperoni (4.2)-Valentina Benati (4.2) 6-2, 4-6, 10-7, Luana Lanfranchi (4.2)-Angela Russo (4.3) 6-2, 6-2,