Tennis, tutti i risultati dell’Open all’Up, del Terza al Parckin e dei Quarta a Torre Pedrera e al River 22

RIMINI. Avanza sui campi dell’Up Tennis di Torre Pedrera il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi. Conquistano i quarti di finale, in programma oggi dalle 14, Simone Piraccini (Ct Cesena), Christian Capacci (Tennis Villa Carpena), Luca Bartoli e Diego Zanni del Tc Viserba.Ottavi: Simone Piraccini (2.8)-Gabriele Chiletti (2.6) 6-4, 6-2, Christian Capacci (2.6)-Amedeo De Checchi (2.8) 6-0, 6-0, Luca Bartoli (2.6)-Luca Grasso (2.6) 6-2, 6-3, Diego Zanni (2.6)-Federico Baldinini (2.6) 0-6, 6-0, 6-0.CESENATICO. Vanno in scena oggi (dalle 15) i quarti nel torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile organizzato dal Circolo Tennis Parckin di Cesenatico, il “Circolino”. In bella evidenza negli ottavi Marco Cola, Morris Sciolti, Giovanni Pambianco e Gabriele Badaloni.Ottavi: Marco Cola (3.3)-Michele Tonti (3.3) 2-6, 6-3, 10-3, Morris Sciolti (3.5)-Tommaso Mengoli (3.1, n.4) 7-6 (2), 6-2, Giovanni Pambianco (3.3)-Lorenzo Marchioni (3.2) 6-1, 7-6 (6), Gabriele Badaloni (3.2)-Francesco Mazzotti (3.4) 6-4, 6-4. Quarti anche per Iangabriel Ferrara (3.2).Nel femminile semifinali per Nicole Di Marco, Giulia D’Altri e Vittoria Del Mugnaio.Quarti: Giulia D’Altri (3.3, n.3)-Camilla Speranza (3.5) 2-6, 6-4, 10-7, Vittoria Del Mugnaio (Nc)-Valentina Giulianini (3.3, n.2) 2-6, 7-5, 11-9, Nicole Di Marco (3.4)-Samantha Casadei (3.5) 1-0 e ritiro.Il giudice di gara è Alessandro Terranova, la direttrice di gara Rossella Mercadini.TORRE PEDRERA. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dall’Asd Torre Pedrera, il memorial “Mauro Bilancioni”. Anita Vernice è stata la prima a tagliare il traguardo degli ottavi.3° turno: Francesca Stefanelli (4.3)-Desiree Ciampa (4.5) 6-0, 6-0, Rita Sacchetti (4.6)-Maria Letizia Cappellini (4.3) 7-5, 6-1, Alessia Arcangeli (4.5)-Francesca Sistu (4.3) 6-4, 6-2, Bianca Lugaresi (4.4)-Donatella Piccinini (4.3) 6-4, 6-1, Jian Ya Gaia Gentili (Nc)-Maria Vittoria Tavano (4.3) 7-6 (1), 6-2, Giorgia Mercedes Parente (4.3)-Patrizia Pritelli (4.4) 2-6, 7-6 (2), 10-8. 4° turno: Anita Vernice (4.2)-Mariangela Leporale (4.4) 6-3, 6-0.La giudice di gara è Maria Cristina Maso, direttrice di gara Chiara Mendo.BAGNO DI ROMAGNA. Va in scena sui campi del Circolo River 22 di Bagno di Romagna il torneo nazionale di 4° categoria maschile. Conquistano i quarti Federico Ricci, Marco Magrini, Pietro Giorgi ed Andrea Bardi.Ottavi: Cristian Barasa (4.1, n.5)-Filippo Zadra (4.4) 6-1, 6-0, Matteo Sirca (4.2, n.6)-Francesco Peruzzi (4.3) 6-3, 6-4, Federico Ricci (4.1, n.1)-Fabrizio Montaguti (Nc) 6-0, 4-6, 10-8, Marco Magrini (4.4)-Flavio Guerrini (4.2, n.8) 6-4, 6-1, Pietro Giorgi (4.1, n.4)-Giacomo Costanzo (4.2) 6-4, 2-6, 14-12, Paolo Cenciarelli (4.1, n.3)-Marco Portolani (4.3) 7-6, 6-4, Emanuele Battistini (4.2, n.7)-Lorenzo Monti (4.5) 7-5, 6-1, Andrea Bardi (4.4)-Ciro Donnarumma (4.1, n.2) 6-3, 2-6, 10-7.