Tennis, tutti i risultati dell’Open al Tc Viserba e dei Terza al Venustas e al Tre Colli

VISERBA. Alice Stella (Tc Imola) è stata la prima giocatrice che si è qualificata per i quarti nel torneo nazionale Open femminile del Tennis Club Viserba, a seguire quarti anche per Evelyn Amati (Tc Viserba), Elisa Pari (Tc Riccione) e Shalom Salvi (Sporting Club Sassuolo), ottimo esordio anche per Camilla Fabbri (Tc Ippodromo).

Tabellone finale, 1° turno: Viola Amati (3.1)-Alice Rossi (2.8) 6-4, 1-6, 10-7. 2° turno: Maria Bianca Bovara (3.1)-Emma Chiesi (2.8) 6-4, 6-2, Elena Ravani (2.8)-Carolina Bondi (3.3) 6-4, 6-3, Isotta Mancini (3.1)-Maria Luce Ossani (2.8) 6-2, 6-2, Anna Pierini (2.7)-Emanuela D’Alba (3.1) 6-0, 6-1, Camilla Fabbri (2.7)-Viola Amati (3.1) 7-5, 6-4.

Ottavi: Alice Stella (3.2)-Sveva Azzurra Pansica (2.7, n.4) 6-3, 6-2, Evelyn Amati (2.7, n.6)-Clara Sansoni (2.8) 4-6, 6-4, 10-7, Elisa Pari (2.6, n.3)-Caterina Burini (2.7) 6-1, 6-4, Shalom Salvi (2.7, n.7)-Isotta Mancini (3.1) 6-1, 6-1.

Il torneo terrà banco fino al 23 agosto, intanto avanza il torneo Open maschile, il tradizionale memorial “Christian Cavioli” partito con un montepremi di 3000 euro. Sono 96 i giocatori che si daranno battaglia fino al 25 agosto sui campi del Club riminese. In corso il tabellone di 3° nel quale le teste di serie sono state assegnate nell’ordine ai 3.1 Alessandro Manco, Riccardo Muratori, Pietro Rinaldini, Pietro Vagnini, Luca Padovani, Edoardo Pozzi, Jacopo Liverani ed Andrea Zanuccoli. Altro turno brillante per Edoardo Federico Manfredi ed Alessandro Cortesi del Tc Viserba, Enea Carlotti, allievo della Ravenna Tennis Academy, e Luca Butti (Tc Riccione).

Sezione di 3°, 2° turno: Gianfilippo Falconi (3.3)-Rocco Albini (3.5) 6-2, 6-4.

3° turno: Giulio Fabianelli (3.2)-Augusto Massari (4.1) 6-1, 2-6, 10-7, Lorenzo Bonori (3.2)-Andrea Zanuccoli (3.1, n.8) 6-4, 2-6, 10-4, Alessandro Cortesi (3.3)-Beniamino Savini (3.1) 6-3, 2-6, 10-7, Luca Butti (3.2)-Lorenzo Ravaglia (3.3) 6-1 e ritiro, Edoardo Federico Manfredi (3.2)-Marco Brignoli (3.1) 3-0 e ritiro, Enea Vinetti (3.1)-Marco Cola (3.3) 6-4, 6-4, Andrea Monti (3.3)-Leonardo Venturi (3.1) 6-2, 1-6, 10-8, Enea Carlotti (3.2)-Jacopo Liverani (3.1, n.7) 3-6, 6-4, 10-7, Daniel Tonucci (3.2)-Federico Bolognesi (3.4) 6-4, 6-1.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

IGEA MARINA. Vanno in scena i match del tabellone finale nel torneo nazionale di 3° categoria maschile, il tradizionale Trofeo del Gavettone, che terrà banco sui campi del Circolo Tennis Venustas fino al 25 agosto.

Avanzano tra gli altri Andrea Torri (Ct Casalboni) e Lorenzo Marchioni (Country Club Villanova).

3° turno del primo tabellone: Giacomo Francini (4.1, n.4)-Enrico Amaduzzi (4.5) 6-2, 6-2, Leonardo Capogrossi (4.1, n.6)-Paolo Bernardini (4.4) 6-0, 6-3, Luca Amati (4.1, n.12)-Federico Lucchini (4.2) 6-1, 6-2

Tabellone finale, 1° turno: Bruno Rossi (3.5)-Villiam Ricci (3.5) 3-0 e ritiro, Alessandro Cesari (3.5)-Francesco Mazza (4.1) 6-0, 6-1, Marco Tonti (4.2)-Carlo Alberto Gualandri (3.5) 6-1, 4-6, 10-3, Marco Stefano Aurelio Massimo (3.5)-Alessandro Federico Marcon (4.2) 6-4, 6-3, Andrea Covezzi (3.5)-Filippo Quadrelli (4.3) 6-3, 6-2, Francesco Bagli (3.5)-Alessandro Gostoli (4.1) 7-5, 6-3, Alessandro Monti (3.5)-Marco Barbieri (4.2) 6-2, 6-2, Francesco Mazzotti (3.5)-Daniele Baracchi (3.5) 6-0, 6-3, Federico Prandelli (3.5)-Alessio Simoncelli (4.1) 6-3, 6-0, Andrea Torri (3.5)-Marco Balzani (4.1) 6-4, 6-1.

Al 2° turno anche Jacopo Montoneri (3.4), Alessandro Cesari (3.5), Marco Tonti (4.2), Claudio Chiani (3.4), Andrea Covezzi (3.5), Ludovico Tomasi (3.5) e Luca Amati (4.1).

2° turno: Giovanni Bagnoli (3.5)-Gregorio Russo (4.1) 6-2, 7-5, Andrea Melandri (3.4)-Alessandro Bernardi (4.1) 6-2, 6-0, Lorenzo Marchioni (3.4)-Valerio Carli (3.5) 6-3, 4-6, 10-6.

BRISIGHELLA. Alla fase clou il torneo nazionale di 3°, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tre Colli di Brisighella. Sono 55 nel complesso gli iscritti a questo torneo diretto dal giudice di gara Gian Carlo Campoli, mentre la direttrice di gara è Daniela Bosso. Nel maschile conquistano le semifinali Nicolò Vincenzi (Tc Faenza), Diego Tarlazzi (Tc Faenza), Federico Costanzi (Tc Imola) e Pier Paolo Campoli (Circolo Tre Colli Brisighella).

Sezione finale, quarti: Diego Tarlazzi (3.2, n.1)-Alessandro Vallicelli (3.3) 6-2, 6-2, Nicolò Vincenzi (4.2)-Luca Morosini (3.2) 3-6, 6-3, 10-5, Pier Paolo Campoli (3.2, n.2)-Elia Lazzeri (3.3) 6-4, 6-0, Federico Costanzi (3.2)-Filippo Flamigni (3.2) 7-6 (2), 4.6, 10-7.

Nel femminile nel tabellone finale n.1 Veronica Valgimigli (3.1). Secondo tabellone, 3° turno: Giorgia Mercedes Parente (4.4)-Elisa Battiston (4.3, n.1) 3-6, 2-1 e ritiro, Giorgia Simonetti (4.3)-Giulia Ravaioli (4.3, n.2) 6-4, 6-2. Turno di qualificazione: Giorgia Simonetti (4.3)-Giorgia Mercedes Parente (4.4) 6-3, 6-4.