Tennis: tutti i risultati dell’Open al Ct Cesena, del Terza al Ct Venustas e dei Quarta al Tc Parckin e al Russi Sporting Club

Tennis
Tennis: tutti i risultati dell’Open al Ct Cesena, del Terza al Ct Venustas e dei Quarta al Tc Parckin e al Russi Sporting Club

CESENA. Primi match nel torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cesena, il trofeo “Calisesi Assicurazioni” dotato di 500 euro di montepremi, che terrà banco fino al 31 agosto. A segno Claudio Santoni, Nicholas Forlivesi, Mirko Viroli e Giacomo Costanzo.

1° turno tabellone di 4°: Filippo Canduzzi (Nc)-Robertino Neri (4.6) 6-3, 6-2, Alessandro Nicosia (4.6)-Alessandro Cirillo (Nc) 6-2, 6-0, Marco Gottardo Mellina (Nc)-Daniele Brighi (4.6) 6-3, 6-0. 2° turno: Claudio Santoni (4.3)-Filippo Bondi (4.3) 6-1, 7-6 (1), Nicholas Forlivesi (4.3)-Andrea Gobbi (4.5) 6-1, 6-0, Mirko Viroli (4.3)-Marco Magrini (4.4) 4-6, 6-4, 11-9, Flavio Caporali (4.3)-Alessandro Piraccini (4.5) 7-6 (5), 7-6 (8), Emanuele Battistini (4.2)-Tommaso Patrignani (4.2) 6-1, 6-3, Lorenzo Lami (4.4)-Alberto Marciano (4.2) 6-3, 6-2, Giacomo Costanzo (4.2)-Paolo Bernardini (4.2) 6-3, 6-3.

Il giudice di gara è Loredana Amadori.

IGEA MARINA. Avanza verso le battute finali, sui campi del Circolo Tennis Venustas, il tradizionale Trofeo del Gavettone, il torneo nazionale di 3° categoria maschile.

Tra i primi a qualificarsi per gli ottavi Emanuele Ascani, Jacopo Montoneri, Davide Coffari e Nicola Ravera.

3° turno: Francesco Bagli (3.5)-Isaac Casalboni (3.3) 6-2, 6-3, Valerio Carli (3.5)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-3, 6-0, Marco Cola (3.3)-Andrea Pacchioni (3.5) 6-1, 6-4, Valerio Ferrari (3.4)-Marco Tonti (3.5) 7-6 (5), 6-2, Nicola Ravera (3.3)-Mario Borghi (3.4) 6-4, 6-2, Alessandro Capodimonte (3.4)-Alessandro Monti (3.3) 7-5, 6-0.

4° turno: Ernesto Stentella Liberati (3.3)-Filippo Quadrelli (3.5) 6-3, 6-4, Samuele Giacomazzi (3.2)-Alessandro Bocchini (3.3) 6-4, 6-0, Jacopo Montoneri (3.2, n.6)-Francesco Mazzotti (3.4) 6-0, 6-3, Emanuele Ascani (3.4)-Marco Cola (3.3) 6-2, 6-4, Flavio Millari (3.2)-Alessandro Cavalieri (3.3) 6-0, 6-0, Emanuele Bonfatti (3.2, n.7)-Luca Prati (3.5) 6-3, 6-0, Giovanni Neri (3.3)-Andrea Filanti (3.5) 6-4, 6-3. Ottavi anche per Davide Coffari (3.4) e Nicola Ravera (3.3).

CESENATICO. Sui campi del Tc Parckin di Cesenatico avanza il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, ed il doppio maschile di 3° categoria (limitato al 4° gruppo), entrambi giunti alla seconda edizione.

Nel torneo maschile avanzano nel tabellone finale Lorenzo Bertelli, Gianluca Biondi, Stefano Goretti e Lorenzo Pistocchi.

Nel maschile tabellone finale, 3° turno: Giulio Venturi (4.1)-Fabrizio Pucci (4.2) 6-4, 6-2, Iacopo Mariani (4.1, n.4)-Fabio Altadonna (4.3) 6-4, 7-6 (4), Gianluca Corradini (4.1)-Marco Chiapponi (4.2) 3-0 e ritiro, Eugenio Alessandro Vicini (Nc)-Gianmaria Sarti (4.1 n.5) 6-4, 6-2, Simone Balzani (4.2)-Cristian Barasa (4.1) 7-6 (4), 7-6 (5), Giuseppe Falconi (4.1)-Flavio Guerrini (4.2) 6-2, 6-2, Alessio Caneschi (4.2)-Alessandro Bernardi (4.1) 6-4, 2-6, 10-7, Davide Fagioli (4.1, n.2)-Mauro Tedeschi (4.3) 6-4, 7-6 (4), Lorenzo Pistocchi (4.3)-Lorenzo Giovanardi (4.1, n.8) 6-1, 6-2, Giacomo Costanzo (4.2)-Stefano Rossi (4.1) 6-3, 6-3, Lorenzo Bertelli (Nc)-Christian Giacalone (4.1, n.6) 6-3, 6-0, Gianluca Biondi (4.1, n.3)-Dario Ventura (4.5) 7-5, 6-4, Stefano Goretti (4.3)-Renzo Faedi (4.1, n.7) 7-5, 6-2.

Il primo giocatore che si è qualificato per i quarti è stato Alessandro Terranova (4.1, n.1).

Nel femminile sezione 4.6-4.5, turno di qualificazione: Nataliya Bilan (4.5, n.3)-Rita Sacchetti (4.6) 5-7, 6-3, 10-7.

Tabellone finale, 2° turno: Luigia Rasi (4.4)-Francesca Ghigi (4.4) 6-1, 6-2, Maria Letizia Cappellini (4.3)-Donatella Piccinini (4.3) 4-6, 6-3, 10-7, Francesca Vincenzi (4.5)-Giulia Donattini (4.3) 6-4, 6-2, Desireè Ciampa (4.5)-Valentina Baldi (4.4) 6-1, 6-1.

3° turno: Marianna Meroni (4.3)-Nicole Colonna (4.4) 6-3, 6-1.

Nel doppio maschile tabellone finale, 1° turno: Ceccarelli-Foschi b. Leonardo e Stefano Tana 7-6 (5), 3-6, 10-8, Valzania-Sirilli (n.3) b. Tugnoli-Gollini 7-5, 1-6, 10-6, Bellarmino-Ceccarelli (n.2) b. Giovanardi-Medici 6-2, 6-3, Mazzotti-Terranova b. Fabrizio e Giacomo Romagnoli 6-4, 6-4. Quarti: Prati-Fusconi (n.4) b. Ceccarelli-Foschi 6-1, 6-1.

Quarti anche per Guido ed Ivo Giugliano ed Altadonna-Vitali.

In questo caso il giudice di gara è David Caminati, direttrice di gara Rossella Mercadini.

RUSSI. Entra nel vivo il torneo nazionale di 4° categoria del Russi Sporting Club che terrà banco fino al 25 agosto. Avanzano nel tabellone dei 4.3 Federico Oliani (Tc Ostiglia), Nicola De Checchi (Tc Padova), Gabriele Quercioli (Tc Faenza) e Marcello Piccinini (Tc Villanova di Bagnacavallo).

Sezione 4.3, 1° turno: Federico Oliani (4.4)-Claudio Santoni (4.3) 7-6, 2-6, 10-3, Gabriele Quercioli (4.3)-Roberto Cerioli (4.3, n.4) 6-2, 6-4, Andrea Bugno (4.5)-Gabriele Lasconi (4.3) 6-1, 6-2, Marcello Piccinini (4.3, n.3)-Christian Pastore (4.4) 6-1, 6-4, Nicola De Checchi (4.4)-Davide Muzzioli (4.3) 6-0, 6-3, Giovanni Bugno (4.3, n.2)-Cecil Daval (4.4) 6-2, 6-4.

Il giudice di gara è Umberto Domenichini.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui