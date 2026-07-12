Tennis, tutti i risultati dell’Emilia Romagna Tour Under 10-12-14 al Tc Viserba

VISERBA. Macina risultati un grande appuntamento con il tennis giovanile sui campi del Tennis Club Viserba. Va in scena infatti fino al 19 luglio la tappa del Circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile.
Nell’Under 12 maschile (34 iscritti) si parte con il primo tabellone Nc, poi quello finale che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine Giulio Fusacchia, Achille Amadio, Nicolò Pazzaglini ed Alessandro Bisi.
Tabellone Nc, 1° turno: Michele Cortesi-Francesco Verni 3-6, 6-3, 10-5.
Turno di qualificazione: Kervens Villa-Gianmarco Silvagni 6-2, 6-2, Giulio Ricci-Roberto Battarra 6-3, 6-2.
Nell’Under 12 femminile si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Gioia Manfroni ed Ada Milocco, nel tabellone finale n.1 Rachele Oddone, n.2 Yara Charmiti.
2° turno: Ginevra Baronciani-Bethshaica Villa 7-5, 6-0, Stefania Medea Samoila-Maya Puscas 6-3, 6-2.
Nell’Under 14 femminile primo tabellone con le teste di serie assegnate nell’ordine a Bianca Amadei e Nicole Colonna, nel tabellone finale n.1 Federica Foschi, n.2 Emma Veronesi.
2° turno: Francesca Emma Moro-Amelia Cavicchio 6-1, 6-0.
Nell’Under 14 maschile (57 al via) il primo tabellone è Nc, nel secondo tabellone di 4° n.1 Giulio Zama, n.2 Leo Mazzarini, n.3 Davide Bendandi, n.4 Samuele Bettella, n.5 Lorenzo Mattioli, n.6 Alessandro Pericoli, n.7 Lorenzo Saccani. Nel tabellone finale guida le fila Leonardo Cenciarini davanti a Mattia Vincenzi, Tommaso Pilati e Riccardo Paolini.
Tabellone di 4°, 1° turno: Mattia Bruschi-Raffaele Ortenzi 6-2, 6-3. 2° turno: Gianluca Collico-Riccardo Sbrollini 6-0, 6-3, Francesco Facondini-Lorenzo Bonantini 7-6, 6-7, 10-6, Luigi Erbacci-Leonardo Tedesco 6-1, 6-2. 3° turno: Pietro Rovinelli-Tommaso Semprini 6-1, 6-2, Gianmaria Mancini-Gianmaria Chietera 2-6, 6-1, 10-4, Giulio Gurioli-Alessandro Farneti 6-4, 6-0.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Marco Mazza).
Sempre da venerdì si gioca sui campi del Tennis Club Viserba il torneo nazionale Under 16, maschile e femminile, che vede al via nel complesso 48 giocatori. Nel maschile (44 al via) nella prima sezione si qualificano Federico Sanchi ed Andrea Bianchi. Nella sezione di 4° 1° turno: Alberto Biasini-Andrea Bianchi 6-1, 6-2, Alessandro Guzinschi-Matteo Muccioli 1-6, 7-6, 12-10, Tommaso Patrignani-Vittorio Patrignani 6-3, 7-5, Marco Fuschillo-Federico Sanchi 6-3, 6-0. Nel tabellone finale n.1 Lorenzo Cordella, n.2 Leonardo Bartoletti, n.3 Tommaso Zanzini, n.4 Giulio Puzielli. Nel femminile n.1 Eva Raimondi, n.2 Sofia Ferrari.