Tennis, tutti i risultati dell’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14 al Forum Forlì

FORLI’. Macina risultati sui campi del Forum Tennis Forlì l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile.
Nell’Under 10 maschile il primo semifinalista è Andrea Nocco (Tc Saliceta). Primo tabellone Under 9, turno di qualificazione: Mattia Fabiani-Elia Pavolucci 6-4, 7-5.
Tabellone finale, ottavi: Thomas Mancini-Enrico Piraccini 6-0, 6-0, Leonardo Oligeri-Noel Zaffiro 6-1, 6-0, Giacomo Alesio-Alvise Scarpa 7-6 (4), 6-3, Mattia Zammarchi-Tommaso Ravaglia 6-0, 6-0, Pietro Morganti-Matthias Bedendo 6-1, 6-1. Quarti: Andrea Nocco-Federico Campana 7-6 (3), 7-6 (7).
Nell’Under 12 maschile si qualificano per il tabellone finale, tra gli altri, Mattia Gaggi, Nicolò Pazzaglini, Giacomo Barbieri e Mattia Corrarati.
Secondo tabellone, turno di qualificazione: Gianmarco Diana-Matteo Frate (n.4) 6-2, 6-1, Mattia Gaggi-Denny Bentini (n.1) 6-2, 6-2, Nicolò Pazzaglini-Gioele Romboli (n.2) 6-1, 1-6, 10-8, Giacomo Barbieri-Michele Catalano (n.3) 6-4, 6-4, Ruggero Bonatti (n.5)-Gianmarco Abbruzzese 6-2, 6-3, Mattia Corrarati (n.7)-Achille Amadio 6-2, 2-6, 10-7. Si qualifica per il tabellone finale Mattia Sena per il forfait del suo avversario.
Nell’Under 12 femminile si qualificano per il tabellone finale Beatrice Benvenuti ed Anna Ferrari.
Secondo tabellone, 3° turno: Emma Mattone-Antonia Sabrina Puscas 6-3, 6-3. Turno di qualificazione: Beatrice Benvenuti-Sophia Zoumbare (n.1) 6-0, 6-1, Anna Ferrari-Livia Lamieri 6-1, 6-1.
Nell’Under 14 maschile avanzano nel tabellone finale Riccardo Degli Angeli e Francesco Lauda.
Turno di qualificazione: Giacomo Manuzzi-Giacomo Forti (n.1) 6-2, 6-1, Luca Magnoni (n.4)-Elia Samorè 6-1, 6-1, Diego Barchi-Denny Bentini (n.5) 1-6, 7-6 (6), 10-7, Riccardo Granone-Marco Bonora (n.6) 6-4, 6-1, Manuel Monterastelli-Leon Francesco Benericetti (n.7) 6-1, 6-1, Tommaso Mazzoni (n.8)-Lorenzo Nannoni 6-3, 6-1, Nicolò Tudini (n.9)-Tommaso Mazzotti 6-1, 6-4, Lorenzo Saccani-Alessandro Marzocchi 6-4, 6-2. 1° turno tabellone finale: Riccardo Degli Angeli-Riccardo Cricca 6-1, 6-3, Francesco Lauda-Luca Vespasiano 6-0, 5-3 e ritiro.
Nell’Under 14 femminile, secondo tabellone, turno di qualificazione: Mia Zanzi (n.4)-Asia Caputo 6-4, 6-1, Giulia Marchesi (n.1)-Lavinia De Franco 6-2, 6-0. 1° turno tabellone finale: Sofia Bianchi-Virginia Arduini 6-3, 6-2, Lucia Tarlazzi-Alessia Gullotti 6-4, 1-6, 10-7.
Il giudice di gara è Graziano Farolfi.