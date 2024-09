Tennis: tutti i risultati del Trofeo Envikem al Cicconetti, del Trofeo Oremplast al Ct Massa e del Trofeo Golfetta al Ten Sport Center

RIMINI. Entra nella fase tecnica più interessante il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Envikem” che con i suoi 4.500 euro di montepremi è uno dei più importanti nel calendario italiano. Nel secondo tabellone in grande evidenza Matteo Mucciarella (Ct Zavaglia), Andrei Matei Ganea (Galimberti Tennis Academy) e Dario Zamagna (Ten Sport Center), si qualifica per il tabellone finale Federico Baldinini (Ten Sport Center).

Secondo tabellone, 1° turno: Matteo Mucciarella (2.8)-Edoardo Federico Manfredi (3.2) 6-0, 6-2, Andrei Matei Ganea (3.2)-Gabriele Sgroi (2.8) 3-6, 6-4, 6-3, Dario Zamagna (2.8, n.5)-Luca Butti (3.2) 6-3, 7-6. Turno di qualificazione: Federico Baldinini (2.8, n.4)-Andrea Zanuccoli (3.1) 6-0, 6-4.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

MASSA. Si è allineato ai quarti di finale (in programma nel tardo pomeriggio e serata di martedì 3) il 21° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda (montepremi 5000 euro più ospitalità dai quarti), che si avvia alla fase decisiva (giovedì sera la finale). Quest’anno la manifestazione prende anche il nome di memorial “Oreste Pagani” essendo la prima edizione che si svolge senza il compianto fondatore della Oremplast (azienda massese da tempo partner del club in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale), scomparso nell’ottobre 2023. Una figura importante nel panorama cittadino. che sarà ricordata con uno speciale happening in programma tra le due semifinali, mercoledì 4 settembre.

Non hanno tradito le attese infatti le teste di serie chiamate a debuttare lunedì, in attesa dell’ingresso in scena, direttamente nei quarti, dei tre principali pretendenti al successo, ovvero i 2.1 Stefano Baldoni, vincitore dodici mesi fa in finale sul ravennate Michele Vianello, e il siciliano Alessandro Ingarao, fresco di titolo tricolore in seconda categoria a Cagliari (superando in finale proprio Baldoni), e l’altro siciliano Omar Giacalone (2.2).

Il modenese Leonardo Taddia (2.3), vincitore di questo torneo nel 2021 e accreditato del n.4 nel seeding dal giudice arbitro Roberto Montesi, ha prevalso in rimonta sul forlivese Tommaso Filippi e si gioca un posto in semifinale con il pari classifica veneto Lorenzo Favero, quinta testa di serie, che ha fermato la corsa di Jamal Urgese, giovane portacolori del Tennis Villa Carpena. Dal canto suo Luca Parenti (2.3), sesta forza del tabellone, ha stoppato Rafael Capacci e affronta nei quarti proprio Omar Giacalone.

Nicola Ravaioli (Forum Tennis) al termine di un match sul filo dell’equilibrio l’ha spuntata su Alessio De Bernardis regalandosi la possibilità di sfidare il n.1 Baldoni, mentre è Mattia Bandini l’avversario d’esordio di Ingarao.

Tabellone finale, ottavi: Nicola Ravaioli (2.5) b. Alessio De Bernardis (2.5) 7-5 4-6 7-5, Leonardo Taddia (2.3, n.4) b. Tommaso Filippi (2.7) 4-6 6-1 6-2, Lorenzo Favero (2.3, n.5) b. Jamal Urgese (2.6) 6-2 7-6(5), Luca Parenti (2.3, n.6) b. Rafael Capacci (2.8) 6-2 6-4, Mattia Bandini (2.5) b. Martino Guidotti (2.5) n.d.

CERVIA. Avanza il torneo nazionale di 4°, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella, il trofeo “Golfetta” che terrà banco fino al 7 settembre. Nel maschile quarti per Riccardo Magnani, Iacopo Mariani, Luca Di Giovanni ed Elia Michelangelo Cicognani, nel femminile per Bernadetta Soriano e Federica Tossani.

Ottavi: Riccardo Magnani (4.1, n.1)-Filippo Bondi (4.4) 6-2, 6-1, Iacopo Mariani (4.2)-Fabio Vinetti (4.1, n.8) 6-3, 6-1, Luca Di Giovanni (4.1, n.4)-Edoardo Baccini (4.4) 6-2, 6-4, Davide Sgarzi (4.1, n.3)-Maurizio Maestri (4.2) 7-6, 6-1, Stefano Rossi (4.1, n.7)-Tomas Morini (4.4) 6-2, 6-3, Daniele Friguglietti (4.1, n.5)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 6-1, 6-3, Gregorio Valducci (4.6)-Francesco Mazza (4.1, n.6) 7-6, 6-2, Elia Michelangelo Cicognani (4.1, n.2)-Daniele Valentini (4.4) 6-1, 6-2.

Nel femminile 3° turno: Francesca Sistu (4.4)-Luigia Rasi (4.5) 2-6, 6-4, 11-9, Anita Vernice (4.4)-Claudia Caminati (4.4) 2-6, 6-1, 10-5, Giorgia Mercedes Parente (4.4)-Nataliya Bilan (4.5) 6-3, 7-6. Ottavi: Bernadetta Soriano (4.1, n.4)-Cecilia Spighi (4.4) 4-6,6 -3, 10-5, Federica Tossani (4.1, n.5)-Emma Molinari (4.2) 6-3, 6-1.

Il giudice arbitro è Nicoletta Pignato.