Tennis, tutti i risultati del trofeo “Città di Forlimpopoli”, del trofeo “Otoplus” e del torneo Veterani al Maretennis

FORLIMPOPOLI. Sui campi del Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli si avvia alla conclusione anche il 2° tabellone, quello riservato ai 4° categoria, nel torneo di 3° categoria maschile (limitato al 3° gruppo), la prima edizione del trofeo “Città di Forlimpopoli”. Si qualificano tra gli altri Alessandro Monti (Ct Cesena), Daniele Lusini (Polisportiva Il Circolo di Sarsina), Filippo Foschi (Ct Meldola) e Roberto Casadei (Ct Cesena).

Tabellone di 4°, 4° turno: Pierangelo Taroni (4.4)-Marco Vittori (4.2) 6-2, 6-0, Luca Baraghini (4.3)-Riccardo Ronconi (4.2) 6-1, 6-2. Turno di qualificazione: Stefano Ceroni Rinaldi (4.2)-Martino Cotti Quaglio (4.1, n.1) 7-6, 6-3, Alessandro Monti (Nc)-Delio Rinaldi (4.1, n.2) 6-4, 6-0, Enrico Barbini (4.1, n.3)-Daniele Valentini (4.6) 6-1, 6-4, Daniele Lusini (4.2)-Cristiano Moschini (4.1, n.4) 6-2, 1-6, 11-9, Filippo Foschi (4.1, n.5)-Fabio Di Tante (4.2) 4-6, 6-2, 10-3, Simone Di Cino (4.1, n.6)-Federico Ricci (4.2) 6-4, 6-1, Roberto Casadei (4.1)-Antonio Luciani (4.1, n.9) 6-2, 5-3 e ritiro.

Il giudice di gara è Thomas Golfarelli, direttrice di gara Doretta Agnoletti.

FORLI’. Sui campi del Tennis Club Marconi di Forlì entra nella fase finale il torneo nazionale giovanile, il trofeo “Otoplus Centro Audioprotesico”. Notevole il successo per questa manifestazione che vede al via 71 giocatori nei quattro tabelloni in programma, Under 12-14, maschili e femminili. Nell’Under 12 femminile quarti: Giulia Scheda-Carolina Franchini 6-3, 7-6 (3), Noemi Caligari-Celeste Crepaldi 6-0, 6-1.

Nell’Under 12 maschile quarti: Alessandro Marcolini-Davide Bendandi 6-3, 6-2, Riccardo Degli Angeli-Riccardo Piraccini (n.2) 7-5, 7-5, Tommaso Monti (n.1)-Andrea Caminati 6-2, 7-5, Giacomo Balzani (n.3)-Matteo Campana 1-6, 6-4, 10-4.

Nell’Under 14 maschile 3° turno: Ian Catallo-Matteo Rossi 6-0, 6-2, Giovanni Folco Guidi-Francesco Camagni 1-6, 7-5, 10-7, Samuel Cavallini-Filippo Urbini 3-6, 6-1, 10-3. Quarti: Massimo Marcolini-Leonardo Tana 6-0, 6-3.

Il giudice di gara è Carlo Bagattoni.

MARETENNIS. Avanza sui campi del Maretennis il torneo nazionale Veterani Over 45, 55, 65 e Ladies 40, nel complesso 79 giocatori nei quattro tabelloni in programma. Nell’Over 45, 2° turno: Giovanni Arcangeli (4.2)-Federico Gori (Nc) 6-1, 6-2.

Nell’Over 55 2° turno: Franco Carlini (4.3)-Franco Capelli (4.3) 6-4, 6-1. 3° turno: Lorenzo Franchi (4.4)-Giovanni Arcangeli (4.2) 6-3, 6-1, Marco Oliva (4.2)-Andrea Papi (4.2) 6-0, 6-1, Alberto Morigi (4.2)-Andrea Bernardi (4.2) 6-2, 6-0, Maurizio Maestri (4.2)-Marco Fabbri (4.4) 6-1, 6-3.

Nell’Over 65 2° turno: Marco Barboni (Nc)-Luigi Vicari (4.4) 6-0, 6-1. Tra le Ladies 40 (limitato alle 3.1) 3° turno: Giorgia Simonetti (4.3)-Daniela Benedettini (Nc) 6-2, 6-1.