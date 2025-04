Tennis, tutti i risultati del torneo Veterani al Ct Cervia e del Terza al Tc Viserba

CERVIA. In pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Cervia il torneo Veterani Over 45-55-65 e Ladies 40 (limitato alla 3° categoria) che fa da prestigioso prologo al torneo Itf Senior. Il torneo, diretto dal giudice di gara Paolo Pambianco, terrà banco fino al 4 maggio e vede al via 82 giocatori nei quattro tabelloni in programma.

Nell’Over 45 si qualificano Alberto Zattini, Luca Degli Esposti e Luca Filippi, esordio positivo in tabellone per Gaddo Camporesi.

Turno di qualificazione: Alberto Zattini (4.3)-Alessandro Gostoli (4.1, n.1) 6-1, 6-0, Luca Degli Esposti (4.1, n.3)-Paolo Acciai (4.5) 6-0, 6-0, Luca Filippi (Nc)-Giuseppe Falconi (4.1, n.2) 6-2, 6-2.

1° turno tabellone finale: Gaddo Camporesi (3.5)-Giorgio Vocaturo (4.1) 6-1 e ritiro.

Nell’Over 55 in bella evidenza nel tabellone finale Davide Coffari e Stefano Cornacchia.

Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Biagio Maltese (4.1, n.3)-Roberto Sanzani (4.2) 6-3, 6-3, Andrea Bernardi (4.2)-Paolo Poli (4.1, n.4) 6-2, 6-4, Gianluca Salsini (4.2)-Giuseppe Falconi (4.1, n.2) 6-3, 6-2.

Sezione finale, 1° turno: Andrea Commellini (3.5)-Paolo Galbiati (4.1) 6-1 e ritiro, Alessandro Di Vittorio (4.1)-Giuseppe Leoncini (3.5) 6-0, 6-0. 2° turno: Davide Coffari (3.4)-Massimiliano Marzagalli (4.1) 6-1, 7-6, Stefano Cornacchia (4.1)-Stefano Vellucci (3.4) 6-1, 6-0

Nell’Over 65 3° turno: Luigi Vicari (4.4)-Massimo Bianchini (4.3) 6-4, 4-6, 11-9, Francesco Benanchi (4.2)-Marco Barboni (4.3) 6-2, 2-2 e ritiro, Claudio Flavio Bargossi (4.4)-Claudio Fogli (4.2) 6-3, 6-1.

Nel torneo Lady 40 (otto iscritte) la giocatrice da battere è la 3.2 Sara Sirena, seguita dalla 3.3 Margarita Rosario Dominguez.

VISERBA. Vanno in scena i primi match nel torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba. Si tratta del classico memorial “Sandrino Boschetti”, nel ricordo di un grande amico del tennis locale e riminese, che terrà banco fino al 14 maggio. Brillano Andrea Bonetti, Francesco Mazza, Federico Melli e Sandro Grossi.

3° turno tabellone di 4°: Giuseppe Massari (4.4)-Claudio Masinelli (4.4) 6-2, 6-1, Tommaso Cremoni (Nc)-Marco Mandes (4.5) 6-2, 6-2, Baldassarre Casamichiela (4.4)-Manuel Masia (4.4) 6-4, 6-3, Cristian Campidelli (4.6)-Lorenzo Salvoni (Nc) 6-1, 6-1.

4° turno: Matteo Battistini (4.3)-Federico Dellarosa (4.3) 1-6, 6-3, 10-6, Sandro Grossi (4.2)-Andrea Lombardini (4.2) 6-3, 4-6, 12-10, Giovanni Casadei (4.2)-Maurizio Bologna (4.2) 7-5, 6-1, Gianluigi Bardeggia (4.4)-Angelo Salfo (4.3) 6-3, 5-7, 10-5, Matteo Battistini (4.3)-Federico Dellarosa (4.3) 1-6, 6-3, 10-6,

5° turno: Andrea Bonetti (4.1, n.6)-Simone Olivieri (4.3) 7-5, 6-4, Francesco Mazza (4.1)-Fulvio Cesari (4.1) 6-3, 6-1, Federico Melli (4.1)-Paolo Briolini (4.1) 7-6, 6-2.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.