Tennis, tutti i risultati del Terza del Ten Sport Center

CERVIA. Avanza sui campi del Ten Sport Center il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, con numeri davvero importanti: sono ben 106 gli iscritti nel tabellone maschile, 36 nel femminile. Il torneo, diretto dalla giudice di gara Nicoletta Pignato, terrà banco fino al 9 novembre. In bella evidenza nel maschile Giovanni Casadei, Andrea Giuliani, Alessandro Nanni e Marco Mellina Gottardo, nel femminile Danila Diano.

Primo tabellone, 4° turno: Fabio Montebelli (4.3)-Giorgio Nardini (4.3) 6-2, 6-4, Marco Conti (4.4)-Giulio Paolantonio (Nc) 6-2, 6-0.

5° turno: Tommaso Parmiggiani (4.3)-Oreste Mezzetti (4.6) 6-4, 2-6, 10-8, Marco Martelli (4.3)-Samuele Di Fiore (Nc) 6-0, 6-1, Luca Amato (Nc)-Daniele Mingucci (4.3) 0-6, 6-2, 10-7, Marco Mellina Gottardo (4.5)-Nicolò Carta (4.3) 6-1, 6-2, Alessandro Nanni (4.3)-Nicholas Simone (4.4) 6-2, 7-5, Andrea Giuliani (4.4)-Luigi Angelo Bertaccini (4.2) 6-3, 4-6, 10-4.

6° turno: Giovanni Casadei (4.1)-Cristian Barasa (4.1) 6-2, 5-3 e ritiro.

Anche nel torneo femminile si parte dal tabellone di 4° categoria. Primo tabellone, 3° turno: Alessia Armenise (4.4)-Chis Frida Rodica (4.4) 6-1, 6-2, Danila Diano (4.4)-Eloisa Colombelli (Nc) 6-4, 6-4. 4° turno: Michelle Maietti (4.4)-Federica Galeone (4.5) 6-1, 6-4.