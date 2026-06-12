Tennis, tutti i risultati del Terza del Cerri e del Quarta di Meldola

CATTOLICA. Macina risultati sui campi del Ct Cerri il torneo nazionale di 3° categoria maschile che vede al via 80 giocatori e che terrà banco fino al 21 giugno.
Dalla sezione intermedia si qualificano Andrea Battazza, Marco Bernardini e Davide Faoro, all’esordio nel main-draw brilla Roberto Camarda.
Sezione intermedia, 5° turno: Juri Gabellini (3.5, n.4)-Davide Pierini (4.2) 5-7, 6-3, 10-3, Francesco Mazza (3.5)-Andrea Bonetti (4.1) 4-0 e ritiro.
Turno di qualificazione: Andrea Lombardini (3.5, n.8)-Claudio Marcantoni (4.1) 7-5, 6-2, Matteo Silvagni (3.5, n.5)-Stefano Vellucci (3.5) 6-1, 6-0, Alessandro Mariani (3.5)-Giovanni Gentiletti (3.5, n.2) 2-6, 6-4, 10-4, Andrea Battazza (3.5, n.6)-Emanuel Vannucci (3.5) 6-4, 6-4, Marco Bernardini (3.5)-Paolo Gori (3.5, n.3) 6-3, 6-3, Davide Faoro (4.1)-Roberto Pezzolesi (4.1) 6-1, 6-1.
1° turno tabellone finale: Roberto Camarda (4.4)-Federico Passerini (3.4) 6-3, 6-2.
MELDOLA. Entra nella fase clou sui campi del Circolo Tennis Meldola il torneo nazionale di 4° categoria, il 10° “Città di Meldola”, 5° trofeo “Gattelli Prefabbricati”. Conquistano un posto nei quarti Michele Rossi (Ct Cesena) e Filippo Foschi (Ct Meldola).
Ottavi: Giuliano La Barba (4.2)-Fabio Di Tante (4.1, n.8) 6-0, 5-7, 10-7, Flavio Guerrini (4.2)-Leone Franchi (4.1, n.4) 6-2, 6-4, Loris Pasini (4.1, n.5)-Federico Fabbri (Nc) 5-1 e ritiro, Mathias Roman (4.3)-Marco Samorè (4.2) 6-4, 6-1, Giulio Casadei (4.1, n.10)-Stefano Mambelli (4.2) 6-0, 6-0, Christian Giacalone (4.1, n.15)-Leone Bertaccini (4.3) 6-3, 5-7, 13-11, Michele Rossi (4.1, n.1)-Pietro Martines (4.1, n.16) 6-1, 6-2, Filippo Foschi (4.1, n.14)-Alessandro Tronconi (4.6) 7-6, 6-3.