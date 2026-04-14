Tennis, tutti i risultati del Terza al Paradiso e del Quarta a Villa Mussolini

CESENATICO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Subito in bella evidenza nel tabellone finale Luca Franceschini, Tiziano Gianni Del Gobbo, Mattia Graffiedi e Samuele Visotti.

Turno di qualificazione: Nicholas Forlivesi (4.2)-Paolo Briolini (4.1, n.1) 7-5, 7-5, Davide Faoro (4.1, n.2)-Cristian Campidelli (4.2) 3-6, 6-2, 10-2, Davide Ceccarelli (4-1, n.4)-Thomas Guidi Zoffoli (4.2) 6-0, 6-3, Giulio Casadei (4.1, n.7)-Pietro Gerani (4.2) 6-0, 6-0, Simone Balzani (4.1, n.12)-Thomas Zagnoli (4.1) 6-4, 6-2.

Tabellone finale, 1° turno: Luca Franceschini (3.5)-Nicola Tassinari (4.1) 6-2, 6-3, Tiziano Gianni Del Gobbo (3.5)-Mauro Antonelli (3.5) 6-1, 6-1, Mattia Graffiedi (3.5)-Fulvio Cesari (4.1) 6-2, 6-2, Simone Di Cino (3.5)-Francesco Mazza (3.5) 6-2, 6-0, Giuseppe Leoncini (4.1)-Luca Filippi (3.5) 7-5, 2-6, 11-9, Filippo Pracucci (4.1)-Gianmarco Palumbo (3.5) 3-6, 6-1, 10-7, Pietro Corbelli (4.1)-Gabriele Rondinini (3.5) 6-4, 6-2.

2° turno: Samuele Visotti (3.5)-Nicolò Brugioni (4.1) 6-2, 6-7 (5), 10-6.

Anche nel femminile (33 al via) si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Melania Vancini e Karina Mirella Moran Correa. Nel secondo tabellone teste di serie a Lucrezia Vanni (3.2) e Giulia D’Altri (3.2), nel tabellone finale alle 3.1 Diletta Sabbioni, Sofia Baldani, Angelica Bonetti e Patricia Brezoi Moldovan. Avanza Danila Diano (Forum Tennis Forlì).

Primo tabellone, 2° turno: Aurora De Vincenzo (4.4)-Stella Della Bartola (4.5) 6-3, 6-1, Luigia Rasi (4.4)-Marina Maldini (4.4) 6-2, 6-4, Danila Diano (4.4)-Elisa Gentili (4.5) 6-2, 6-2.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Marco Fucci e terrà banco fino al 26 aprile.

RICCIONE. Sui campi del Villa Mussolini avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile che terrà banco fino al 19 aprile.

Conquistano il 4° turno Simone Badei (Coopesaro Tennis) e Matteo De Angeli (Ct Casalboni).

3° turno: Claudio Sanchioni (4.1)-Gabriele Stirati (4.1) 6-3, 7-6, Mario Nannucci (4.2)-Andrea Peruzzini (4.4) 6-2, 6-0, Fabio Travaglini (4.2)-Marco Benassi (4.3) 6-3, 6-3, Francesco Zonghetti (4.2)-Pierluigi Pennacchini (4.4) 6-1, 6-2, Giovanni Casadei (4.1)-Gabriele Angelucci (4.1) 5-7, 6-2, 10-7, Samuele Cardinali (4.1)-Alessandro Gostoli (4.1) 6-7, 6-1, 10-6, Michele Simoni (4.1, n.16)-Denis Marini (4.1) 6-3, 4-6, 10-5, Luca Violini (4.3)-Lorenzo Moretti (4.2) 6-1, 6-4, Davide Pierini (4.2)-Lorenzo Cenci (4.1, n.14) 4-6, 7-5, 10-6, Simone Badei (4.1, n.15)-Alessandro Bernardi (4.2) 7-5, 6-3, Matteo De Angeli (4.2)-Edoardo Maria Ciuffoli (4.4) 6-3, 6-1.

4° turno: Fulvio Fracassi (4.3)-Cristian Achilli (4.1, n.9) 7-5 e ritiro, Elia Mattioli (4.4)-Claudio Marcantoni (4.1, n.4) 7-6, 7-5, Fulvio Cesari (4.1, n.13)-Vittorio Patrignani (4.2) 6-3, 6-4, Francesco Semprini (4.2)-Massimo Vannoni (4.1, n.12) 6-4, 6-3, Fabio Montebelli (4.3)-Maurizio Bologna (4.1, n.11) 2-6, 6-4, 10-4, Luca Pagnini (4.2)-Attilio Costa (4.1, n.3) 6-7, 6-3, 10-6, Andrea Bonetti (4.1, n.10)-Luca Calzini (4.4) 6-4, 6-3, Mauro Della Vittoria (4.1, n.7)-Gianmarco Gianni (4.3) 6-0, 6-0.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Antonia Barnabè.