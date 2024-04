Tennis, tutti i risultati del Terza al Paradiso Cesenatico e del Circuito Regionale Veterani al Ct Cacciari

CESENATICO. Avanza il torneo nazionale di 3° del Circolo Paradiso di Cesenatico, anche in questo caso si tratta di un maschile ed un femminile. Brillano nel tabellone finale Nicola Montagna (Ct Cesenatico), Mattia Zannoni (Ct Zavaglia) ed Alessandro Naso (Ct Cesena).

Il tabellone finale vede nel ruolo di principali teste di serie nell’ordine i 3.1 Enea Vinetti, Andrea Zanuccoli, Andrea Valli, Mattia Benedetti, Beniamino Savini e Riccardo Pretolani.

1° turno: Mario Borghi (3.5)-Roberto Casadei (4.1) 6-3, 6-2, Tiziano Gianni Del Gobbo (3.5)-Martino Cotti Quaglio (4.2) 6-0, 6-1, Pietro Rossi (3.5)-Raffaele Mitri (4.1) 6-0, 6-2, Alessandro Pesaresi (3.4)-Marco Mazza (3.4) 6-1, 6-1, Elia Lazzeri (3.4)-Andrea Borghetti (3.4) 6-4, 6-2, Andrea Covezzi (3.5)-Cristiano Pinna (4.1) 6-3, 6-2, Paolo Gori (3.5)-Thomas Zagnoli (Nc) 7-6 (5), 6-3. 3° turno: Nicola Montagna (3.2)-Riccardo Delle Site (3.4) 7-6 (5), 6-1, Alessandro Naso (3.3)-Nicolò Ceccarelli (3.4) 6-2, 6-4, Mattia Zannoni (3.3)-Luca Ruggeri (3.2) 6-4, 6-2.

Nel femminile quarti di finale nel main-draw per Martina Orsini (Ten Sport Center), Viola Mezzogori (Tc Ippodromo) e Gioia Angeli (Tc Riccione).

Turno di qualificazione: Samantha Casadei (4.4)-Donatella Piccinini (4.2, n.4) 6-0, 6-3. Tabellone finale, 1° turno: Giulia D’Altri (3.5)-Benedetta Patimo (4.4) 6-2, 6-3. Ottavi: Martina Orsini (3.5)-Viola Moretti (3.5) 5-7, 6-0, 10-2, Viola Mezzogori (3.5)-Anastasiya Lopatina (3.4) 4-6, 7-6 (3), 10-4, Gioia Angeli (3.4)-Rachele Franchini (3.4) 7-6 (5), 6-2.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

IMOLA. I Veterani in campo al Circolo Tennis Cacciari di Imola per il torneo valido per il Circuito Regionale. Nell’Over 45 quarti per Stefano Torrisi ed Antonio Di Paola, nell’Over 55 4° turno per Massimo Albertazzi, Marco Leonardi, Ivan Gardini e Mattia Foschi, quarti per Giovanni Farolfi, nell’Over 65 semifinali per Franco Ghedini, tra le Ladies brillano Stefania Ciucci, nei quarti, ed Alessandra Boccasecca.

Tabellone finale, 2° turno: Giovanni Casadei (4.1)-Sandro Bernardelli (3.5) 5-7 e ritiro. 3° turno: Massimo Albertazzi (3.4)-Alberto Martini (4.1) 6-0, 6-3, Marco Manzaroli (3.4)-Davide Guandalini (4.2) 6-0, 6-7 (5), 10-6. Quarti per Antonio Di Paola (3.4) e Stefano Torrisi (3.4).

Nell’Over 55, 2° turno: Alberto Montanari (3.4)-Andrea Vescovi (3.5) 4-6, 6-3, 10-3, Giuseppe Leoncini (3.4)-Carlo Alberto Gualandri (3.5) 6-2, 6-3, Mauro Bigiani (3.5)-Fabrizio Rubbi (3.4) 7-6 (4), 6-4.

3° turno: Federico Lenzi (3.3)-Luigi Maria Alessandro Carmona (3.5) 6-1, 6-4, Massimo Albertazzi (3.4)-Stefano Barbieri (3.3) 6-3, 7-5, Ivan Gardini (3.3)-Roberto Golinelli (4.2) 6-1, 6-2, Mattia Foschi (3.4)-Massimiliano Antonini (3.3) 6-3, 6-2, Stefano Fiandri (3.3)-Daniele Berti (3.4) 2-0 e ritiro, Pietro Campi (3.3)-Mauro Bigiani (3.5) 6-4, 2-0 e ritiro. Quarti: Giovanni Farolfi (2.8, n.2)-Marco Leonardi (3.3) 6-1, 6-1.

Nell’Over 65 ottavi: Francesco Benanchi (4.2)-Claudio Frontini (4.2, n.5) 3-6, 6-0, 10-6, Stefano Mambelli (4.3)-Andrea Ancona (4.2, n.4) 7-6 (3), 7-6 (1), Gianni Davoli (4.2, n.8)-Piermatteo Montanari (4.3) 4-0 e ritiro, Massimo Guermandi (4.2, n.7)-Claudio Flavio Bargossi (4.3) 6-4, 2-6, 10-7. Quarti: Franco Ghedini (4.2, n.3)-Claudio Fogli (4.2) 6-1, 6-0.

Nel tabellone femminile Ladies 40 (20 iscritte) 5° turno: Stefania Ciucci (4.2)-Giorgia Simonetti (4.3) 6-3, 6-4, Alessandra Boccasecca (4.1)-Francesca Tondi (4.3) 5-7, 6-3, 10-8. Stefania Ciucci raggiunge i quarti per il forfait della sua avversaria.

Il giudice di gara è Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.