Tennis, tutti i risultati del Terza al Maretennis e dei Quarta all’Alleanza Sportiva e alla Pol. Vallesavio

BELLARIA. Avanza il torneo “Le Ali della Vittoria” organizzato dal Maretennis nel nuovo impianto in campo sintetico di Sant’Angelo di Gatteo. Si tratta di una rassegna maschile limitata ai 3.4 che terrà banco fino al 27 settembre. Conquista i quarti di finale Davide Carlini, semifinali per Davide Quinto Cattoni.
Ottavi: Giuseppe Leoncini (3.5)-Alessandro Giannini (4.1) 6-4, 4-0 e ritiro, Mauro Antonelli (3.5)-Alessandro Ciacci (3.4) 6-4, 6-1, Matteo Casadei (3.4)-Samuele Visotti (3.5) 7-5, 2-6, 11-9, Andrea Battazza (3.5)-Fabio Righetti (3.4, n.3) 7-6, 6-2, Davide Carlini (4.2)-Andrea Covezzi (3.4, n.4) 6-1, 5-7, 10-4.
Quarti: Davide Quinto Cattoni (3.4, n.1)-Davide Sgarzi (3.5) 7-6, 7-6.
Il giudice di gara è Michele Pretolani, direttore di gara Alessandro Manco.
RICCIONE. Approda agli ottavi il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione protagonista sui campi del Club di Villa Mussolini fino al 27 settembre.
Nel tabellone finale avanzano Daniele Mastromattei (Tc Viserba), Lorenzo Accreman (Ct Rimini), Christian Achilli (Misano Sporting Club) ed Elia Mattioli (Tc Riccione).
Tabellone finale, 1° turno: Matteo Muccioli (4.3)-Pierluigi Giannini (4.2) 2-6, 6-2, 10-6, Giulio Savino (4.3)-Roberto Sanzani (4.2) 5-3 e ritiro, Francesco Palmieri (4.3)-Vittorio Patrignani (4.2) 6-1, 6-4.
2° turno: Claudio Sanchioni (4.1, n.15)-Alessandro Bernardi (4.2) 6-2, 1-6, 10-3, Matteo De Angeli (4.1)-Fulvio Cesari (4.1, n.16) 7-6, 1-3 e ritiro, Lorenzo Accreman (4.1, n.8)-Simone Sanchioni (4.2) 6-2, 6-1, Daniele Mastromattei (4.1, n.13)-Luca Violini (4.2) 6-3, 6-2, Christian Achilli (4.1, n.5)-Roberto Montori (4.3) 6-2, 6-1, Federico Fastigi (4.3)-Denis Marini (4.1, n.12) 5-1 e ritiro, Davide Sanchi (4.2)-Adriano Amadio (4.1, n.11) 6-3, 5-7, 11-9, Fabio Travaglini (4.2)-Marco Gianfrini (4.1, n.14) 6-4, 6-4, Elia Mattioli (4.2)-Marco Mazza (4.1, n.10) 6-3, 7-6.
Ottavi anche per Federico Magnani (4.1, n.4) e Marco Balzani (4.1, n.1).
MERCATO SARACENO. Sui campi della Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno va in scena il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, che terrà banco fino al 4 ottobre. Si tratta del trofeo “Marchi Giorgio” che vede al via nel complesso 52 giocatori.
Avanzano Manuele Marinelli, Alessandro Toni e Denis Bersani.
3° turno: Andrea Ambrogetti (4.4)-Gabriele Battistini (4.3) 6-0, 6-2, Patricio Friguglietti (4.3)-Andrea Razzani (4.5) 6-2, 6-1, Daniel Giorgetti (4.5)-Giacomo Solfrini (4.3) 6-4, 6-2, Danilo Maldini (4.4)-Manuel Bravaccini (4.4) 4-6, 6-4, 11-9, Filippo Zadra (4.3)-Matteo Grossi (4.5) 6-2, 6-4, Manuele Marinelli (Nc)-Mauro Bertozzi (4.4) 1-6, 6-4, 10-8, Alessandro Toni (4.5)-Stefano Versari (4.3) 6-2, 2-0 e ritiro, Denis Bersani (4.3)-Maico Mascheri (4.5) 6-7 (4), 6-3, 10-3.
Nel femminile guidano le fila la 4.1 Barbara Salvi e Luana Lanfranchi.
La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Andrea Rinaldi