Tennis, tutti i risultati del Terza al Casalboni e del Quarta al Cerri

SANTARCANGELO. Avanza sui campi del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo il torneo di 3° categoria, maschile e femminile.
Nel maschile approdano al 4° turno nel tabellone di 4° Leonardo Manduchi, Davide Pierini, Lorenzo Moretti, Fulvio Fracassi e Lino Masi.
Maschile, Sezione di 4°, 2° turno: Pasquale Pio Rinaldi (4.4)-Davide Bucci (4.4) 6-1, 6-2, Stefano Rabitti (4.6)-Alberto Ioli (4.4) 4-6, 6-2, 11-9, Diego Losignore (4.3)-Andrea Donini (4.3) 3-6, 6-2, 10-6, Edoardo Casadei (4.3)-Massimo Casali (4.5) 3-6, 7-5, 10-6, Gianluca Manzi (Nc)-Stefano Forti (4.3) 6-3, 6-4, Marco Benassi (4.3)-Lorenzo Geri (4.5) 6-3, 6-4, Matteo Casalboni (Nc)-Tommaso Semprini (4.3) 7-6 (5), 6-3, Dario Balducci (Nc)-Michele Massari (4.3) 6-0, 6-0, Lorenzo Podeschi (4.4)-Matteo Focchi (Nc) 6-2, 6-1.
3° turno: Lino Masi (4.5)-Dante Bevilacqua (4.3) 6-3, 4-6, 10-4, Fulvio Fracassi (4.2)-Andrea Caprini (4.4) 6-3, 6-1, Lorenzo Moretti (4.2)-Carlo Castelvetro (4.4) 6-1, 6-0, Davide Pierini (4.2)-Riccardo Tarricone (4.4) 6-1, 6-0, Leonardo Manduchi (4.3)-Filippo Dascalu (4.2) 5-7, 6-2, 15-13.
Femminile, 2° turno: Giulia Dell’Aquila (4.3)-Marcella Aluigi (4.5) 6-2, 6-1, Daniela Bresciani (4.6)-Giorgia Mercedes Parente (4.4) 7-5, 6-0.
Il torneo terrà banco fino al 6 settembre.
Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Marcello Lotti.
CATTOLICA. E’ in pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Cerri il torneo nazionale di 4° categoria maschile che vede al via 101 giocatori, un torneo che terrà banco fino al 6 settembre, diretto dal giudice di gara Paolo Calbi.
Conquistano il 4° turno, tra gli altri, Simone Renzi, Tiziano Leonardi, Alessandro Bernardi e Luca Violini.
Tabellone finale, 1° turno: Davide Perrotta (4.5)-Luca Giuseppe Marchi 6-0, 6-2, Andrea Accorsi (4.6)-Lorenzo Damiani (Nc) 6-3, 6-1, Mauro Piastra (Nc)-Simone Maggioli (4.6) 7-5, 6-3.
2° turno: Angelo Di Leonardo (4.4)-Fabrizio Marchini (4.4) 6-4, 6-2, Marco Bianchi (4.5)-Riccardo Di Ganci (4.5) 7-5, 6-4, Maurizio Battistini (4.5)-Riccardo Sbrollini (4.5) 6-1, 6-1, Carlo Allegrucci (4.3)-Davide Perrotta (4.5) 6-3, 6-4, Lorenzo Semprucci (4.5)-Marco Sartini (4.5) 6-0, 6-0, Paolo Zonghetti (4.4)-Filippo Ricci (4.4) 7-5, 6-4, Tommaso Crescentini (Nc)-Renzo Bucci (4.4) 6-4, 6-2, Federico Quadri (Nc)-Simone Nicolini (4.4) 7-5, 2-6, 10-3.
3° turno: Simone Renzi (4.3)-Federico Agagliati (4.4) 6-0, 6-1, Tiziano Leonardi (4.3)-Paolo Petrone (4.5) 5-7, 6-4, 10-5, Alessandro Bernardi (4.2)-Roberto Montori (4.3) 6-4, 5-7, 10-2, Marco Gabellini (4.3)-Cosimo De Tomasi (4.4) 6-1, 6-2, Giorgio Nardini (4.3)-Luca Sapucci (4.4) 7-5, 6-2, Andrea Surcinelli (4.5)-Nicola Campolucci (4.3) 6-2, 4-6, 10-8, Giulio Cesarini (4.3)-Lorenzo Rossi (4.5) 6-4, 6-4, Alberto Ioli (4.4)-Claudio Masinelli (4.3) 6-4, 7-5, Matteo Della Biancia (4.2)-Michele Gulini (4.4) 6-0, 6-1, Luca Violini (4.2)-Cristian Pucci (4.4) 6-3, 6-4.