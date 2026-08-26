Tennis, tutti i risultati del Terza al Casalboni e dei Quarta allo Zavaglia e al Cerri

SANTARCANGELO. Avanza sui campi del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo il torneo di 3° categoria, maschile e femminile.

Nel maschile approdano al 4° turno nel tabellone di 4° Gianluca Zammarchi, Fabrizio Giannandrea, Loris Volpinari e Claudio Santoni.

Maschile, Sezione di 4°, 2° turno: Diego Losignore (4.3)-Andrea Donini (4.3) 3-6, 6-2, 10-6, Matteo Casalboni (Nc)-Tommaso Semprini (4.3) 7-6 (5), 6-3, Lorenzo Podeschi (4.4)-Matteo Focchi (Nc) 6-2, 6-1.

3° turno: Lino Masi (4.5)-Dante Bevilacqua (4.3) 6-3, 4-6, 10-4, Fulvio Fracassi (4.2)-Andrea Caprini (4.4) 6-3, 6-1, Lorenzo Moretti (4.2)-Carlo Castelvetro (4.4) 6-1, 6-0, Davide Pierini (4.2)-Riccardo Tarricone (4.4) 6-1, 6-0, Leonardo Manduchi (4.3)-Filippo Dascalu (4.2) 5-7, 6-2, 15-13, Claudio Santoni (4.3)-Stefano Rabitti (4.6) 6-1, 6-4, Riccardo Muccioli (4.2)-Edoardo Casadei (4.3) 6-2, 6-3, Gianluca Manzi (Nc)-Simone Cicognani (4.2) 3-6, 6-1, 10-4, Davide Carlini (4.2)-Marco Benassi (4.3) 6-0, 6-1, Roberto Casadei (4.2)-Mauro Bertozzi (4.4) 6-4, 6-2, Loris Volpinari (4.2)-Pasquale Pio Rinaldi (4.4) 2-6, 6-4, 10-4, Fabrizio Giannandrea (4.2)-Dario Balducci (Nc) 6-3, 7-5, Gianluca Zammarchi (4.3)-Filippo Ricci (4.2) 6-2, 6-4.

Femminile, 2° turno: Giulia Dell’Aquila (4.3)-Marcella Aluigi (4.5) 6-2, 6-1, Daniela Bresciani (4.6)-Giorgia Mercedes Parente (4.4) 7-5, 6-0.

Il torneo terrà banco fino al 6 settembre.

Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Marcello Lotti.

RAVENNA. Avanza verso le battute finali sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna il torneo di 4° categoria, maschile e femminile, il Memorial “Ottaviano Turci”, che si svolge nel ricordo di un grande appassionato, giudice di gara di livello nazionale, scomparso poco più di un anno fa nella sua Ravenna. Il primo a conquistare i quarti è stato il 4.2 Niccolò Tedeschi, seguito da Oreste Mezzetti (4.1, n.2), Andrea Fabbri e Juan Pablo Marturano.

Tabellone finale, 5° turno: Gregorio Valducci (4.3)-Nikolai Dalla Bona (4.2) 4-6, 7-5, 7-6, Enrico De Cono (4.2)-Federico Crisafulli (4.3) 6-2, 6-3, Enrico Lega (4.3)-Giovanni Sgarbi (4.2) 4-6, 6-6 e ritiro, Walter Valdifiori (4.2)-Maurizio Ceroni (4.5) 6-3, 6-0. Ottavi: Andrea Fabbri (4.1, n.6)-Francesco Soprani (4.3) 4-6, 6-3, 7-5, Juan Pablo Marturano (4.2, n.7)-Tommaso Pangrazi (4.5) 7-6, 1-6, 7-2,

Nel femminile semifinali per la 4.2 Stefania Ciucci, Beatrice Sanna e la 4.1 Barbara Salvi (n.1).

Tabellone finale, 2° turno: Beatrice Sanna (4.3)-Annalisa Ferraccioli (4.4) 6-2, 6-1, Sofia Rinalduzzi (4.3)-Giulia Curzi (4.5) 6-3, 6-2. Quarti: Beatrice Sanna (4.3)-Sofia Marino (4.2, n.2) 6-2, 6-3.

Il giudice di gara è Marco Contessi, direttore di gara Massimiliano Bezzi.

CATTOLICA. E’ in pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Cerri il torneo nazionale di 4° categoria maschile che vede al via 101 giocatori, un torneo che terrà banco fino al 6 settembre, diretto dal giudice di gara Paolo Calbi.

Conquistano il 4° turno, tra gli altri, Paolo Zonghetti, Gianmarco Gianni, Tommaso Crescentini e Carlo Allegrucci, 5° turno per Alessandro Pari.

Tabellone finale, 2° turno: Angelo Di Leonardo (4.4)-Fabrizio Marchini (4.4) 6-4, 6-2, Federico Quadri (Nc)-Simone Nicolini (4.4) 7-5, 2-6, 10-3.

3° turno: Simone Renzi (4.3)-Federico Agagliati (4.4) 6-0, 6-1, Alessandro Bernardi (4.2)-Roberto Montori (4.3) 6-4, 5-7, 10-2, Marco Gabellini (4.3)-Cosimo De Tomasi (4.4) 6-1, 6-2, Giorgio Nardini (4.3)-Luca Sapucci (4.4) 7-5, 6-2, Andrea Surcinelli (4.5)-Nicola Campolucci (4.3) 6-2, 4-6, 10-8, Giulio Cesarini (4.3)-Lorenzo Rossi (4.5) 6-4, 6-4, Alberto Ioli (4.4)-Claudio Masinelli (4.3) 6-4, 7-5, Matteo Della Biancia (4.2)-Michele Gulini (4.4) 6-0, 6-1, Luca Violini (4.2)-Cristian Pucci (4.4) 6-3, 6-4, Tommaso Crescentini (Nc)-Davide Sanchi (4.2) 6-4, 2-6, 10-2, Alessandro Guzinschi (4.3)-Marco Bianchi (4.5) 6-2, 6-0, Cory Catena (4.2)-Mauro Piastra (Nc) 6-4, 6-0, Gianmarco Gianni (4.3)-Maurizio Battistini (4.5) 6-0, 6-0, Carlo Allegrucci (4.3)-Romeo Fabbri (4.2) 6-3, 6-1, Nahuel Zanfino (4.3)-Lorenzo Semprucci (4.5) 6-2, 6-0, Paolo Zonghetti (4.4)-Michele Manzaroli (4.3) 7-6, 6-4.

4° turno: Alessandro Pari (4.2)-Tiziano Leonardi (4.3) 6-3, 6-1.