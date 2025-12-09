Tennis, tutti i risultati del Quarta al Ten Sport Center Pinarella

CERVIA. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella. Nel maschile quarti per Mattia Maini (Siro Tennis Bologna), Mirko Tieghi (Tc Il Ghiandaio), Pietro Molinari (Ct Casatorre) ed Alessandro Nanni (Pol.Buscherini), ottavi per Kevin Roda. Nel femminile semifinali per Giulia Ravaioli (Tre Colli Tennis Club Brisighella).
Ottavi: Mattia Maini (4.1, n.4)-Marco Martelli (4.3) 6-1, 6-3, Mirko Tieghi (4.3)-Federico Melli (4.1, n.5) 6-4, 6-1, Pietro Molinari (4.1, n.6)-Fabrizio Romagnoli (4.2) 6-1, 6-0, Alessandro Nanni (4.3)-Fabio Vinetti (4.1) 6-1, 5-5 e ritiro.
Nel femminile 1° turno: Eleonora Bernardi (Nc)-Rita Sacchetti (4.4) 6-1, 6-1. Ottavi: Valentina Baldinini (4.3)-Giuditta Frontali (4.4) 6-4, 6-3. Quarti: Daniela Benedettini (4.3)-Donatella Piccinini (4.3) 3-6, 6-1, 10-3, Giulia Ravaioli (4.2)-Valentina Benati (4.2) 3-6, 6-4, 15-13.
Il torneo, diretto dalla giudice di gara Nicoletta Pignato, si concluderà il 14 dicembre con le finali.