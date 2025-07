Tennis: tutti i risultati del Memorial Cortesi al Ct Cervia, del Terza del Marconi e del Trofeo Under “La Bcc” alla Pol.2000

CERVIA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Cervia il tradizionale Memorial “Mario Cortesi”, il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, dotato di 500 euro di montepremi, che terrà banco fino al 6 luglio. Ottavi di finale per Tommaso Alberti, Filippo Flamigni, Giovanni Pambianco e Pietro Rossi.

1° turno tabellone finale: Claudio Fantini (4.1)-Samuele Visotti (3.5) 7-5, 6-4.

2° turno tabellone finale: Luca Prati (3.5)-Federico Berti (3.4) 6-0, 6-1, Giacomo Turci (4.2)-Davide Quinto Cattoni (3.4) 0-6, 6-3, 10-8, Achille Mari (3.4)-Massimiliano Candolfo (4.4) 6-0, 6-1, Davide Coffari (3.4)-Ciro Donnarumma (4.1) 2-6, 6-2, 10-2, Daniele Berti (3.4)-Federico Passerini (3.5) 6-3, 6-2.

3° turno: Tommaso Alberti (3.5)-Alessandro Cortesi (3.2) 7-6, 2-6, 10-5, Filippo Flamigni (3.2)-Mattia Foschi (3.5) 6-2, 6-4, Giovanni Pambianco (3.3)-Vittorio Freda (3.4) 7-5, 7-5, Pietro Rossi (3.2)-Riccardo Briganti (3.3) 6-0, 2-1 e ritiro.

Nel femminile da seguire le 3.2 Emma Pigozzi e Federica Matteucci. Si parte con il tabellone di 4° nel quale si è qualificata Emma Ceccarelli.

Turno di qualificazione: Emma Ceccarelli (4.1, n.1)-Melania Vancini (4.4) 6-2, 7-5.

1° turno tabellone finale: Daniela Morigi (3.5)-Emma Ceccarelli (4.1) 6-3, 2-6, 14-12.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.

FORLI’. Primi match nel Torneo Circolo Marconi, il torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) organizzato dal Circolo Tennis Marconi di Forlì. Il torneo terrà banco fino al 13 luglio ed è diretto dal giudice arbitro Carlo Bagattoni. Sono 95 i giocatori iscritti, si parte con il tabellone Nc, a seguire il tabellone di 4° con queste teste di serie, nell’ordine i 4.1 Matteo Rossi, Gianmaria Sarti, Cristian Barasa, Andrea Stoppa, Matteo Arfellini, Marco Filippi, Nicola Vacca, Raffaele Mazzoli, Andrea Samorì, Luca Di Giovanni e Frederic Raffini.

2° turno: Luca Amadori (4.4)-Luca Casadei (4.4) 6-2, 6-0, Dario Camporesi (4.5)-Tomas Montevecchi (4.5) 6-0, 7-5, Stefano Tassinari (4.4)-Nicholas Viroli (4.5) 6-1, 6-0, Roberto Arcidiacono (4.6)-Davide Ingannato (4.5) 6-4, 6-3, Filippo Caspoli (4.5)-Enea Catani (Nc) 6-1, 6-1, Alessandro Nanni (4.6)-Claudio Santoni (4.5) 6-0, 6-0, Mattia Mazzolini (4.6)-Gabriele Iudica (4.4) 6-4, 2-6, 12-10, Giulio Macori (4.4)-Vittorio Capacci (Nc) 6-4, 1-6, 10-7, Gianni Brighi (4.4)-Riccardo Valente (4.4) 6-4, 2-6, 10-4, Flavio Guerrini (4.4)-Federico Camporesi (4.4) 6-0, 6-3.

Nel tabellone finale teste di serie assegnate nell’ordine ai 3.3 Riccardo Delle Site, Alessio Argnani, Edoardo Vincenzi, Valentino Salami, Alessandro Bocchini, Ian Catallo e Nicola Ravera.

CERVIA. Avanza sui campi della Polisportiva 2000 Cervia la tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”, Trofeo “La Bcc”. Il torneo terrà banco fino al 6 luglio ed è diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi e dal direttore di gara Andrea Rocchi. Sono 123 i giocatori in campo nei sei tabelloni previsti, gli Under 10-12-14, maschili e femminili, di cui 21 solo a livello di Under 10.

Nell’Under 10 femminile finale tra Emma Mattone (Ct Casalboni) e Noemi Gallina (Tennis Villa Carpena). Successo nel match-clou per Noemi Gallina con il punteggio di 7-6 (4), 1-6, 11-9. Semifinali: Emma Mattone-Sofia Alessia Badea 6-4, 6-4, Noemi Gallina-Alice Fabbri 7-6 (4), 6-3.

Under 10 maschile, 1° turno tabellone finale: Mattia Gaggi-Edoardo Suprani 6-0, 6-0, Giacomo Alesio-Leonardo Giovanardi 0-6, 6-0, 10-7. Quarti: Mattia Sena-Jacopo Tazzari 7-5, 6-0, Riccardo Monti-Tommaso Trioschi 6-1, 6-1.

Nell’Under 12 femminile n.1 Caterina Larotonda, n.2 Alessia Barducci.

2° turno: Emma Curcio-Antonia Sabrina Puscas 6-3, 6-3

Nell’Under 12 maschile (23 iscritti) n.1 Alessandro Teodorani, n.2 Edoardo Catalano, n.3 Davide Bonazza, n.4 Tommaso Cavassi.

2° turno: Michelangelo Preti-Francesco Falzoni 6-0, 6-0.

3° turno: Matteo Frate-Denny Bentini 7-6 (5), 6-4, Matteo Coppini-Noah Prati 6-1, 6-1.

Ottavi: Alessandro Marcolini-Riccardo Degli Angeli 6-4, 6-2.

Nell’Under 14 maschile primo tabellone, turno di qualificazione: Nicolò Maldini (n.5)-Giacomo Balzani 6-2, 6-0, Filippo Albarello (n.1)-Diego Lembo 6-1, 6-1, Flavio Areolite (n.2)-Edoardo Giuseppe Sabato 6-1, 6-1, Riccardo Piraccini-Jacopo Mainardi (n.4) 6-4, 6-4, Luca Vespasiano-Francesco Moretti (n.6) 6-1, 6-1, Pietro Reggiani (4.1, n.7)-Nicolò Tudini 5-7, 7-5, 10-6. 1° turno tabellone finale: Nicola Papageorgiou-Francesco Camagni 6-3, 6-3.

Nell’Under 14 femminile 1° turno: Giulia Falzoni-Olimpia Dal Monte 3-6, 6-0, 10-3, Greta Bighini-Beatrice Sanna 7-5, 6-3. 3° turno: Margherita Tesselli-Sofia Muccinelli 7-5, 6-2, Cecilia Rondinelli-Alexandra Estefania Leanez Nunez 6-3, 6-1.