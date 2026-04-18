Tennis, tutti i risultati del campionato Under 14

Giocata la prima giornata della seconda fase regionale a gironi del campionato Under 14 maschile a squadre. Nel 2° girone a segno il Tc Riccione B e il Ct Cesenatico. Galimberti Tennis Team-Tc Riccione B 1-2: Alessandro Marcolini-Timofey Levchenko 6-4, 6-3, Luca Magnoni-Cesare Ciuffoli 6-1, 6-1, Levchenko-Magnoni b. Marcolini-Ciuffoli 6-3, 6-0. Tc Coriano-Ct Cesenatico 0-3.
Nel 3° girone a segno il Ct Cacciari di Imola che ha battuto in casa lo Sporting Club Sassuolo 3-0: Lorenzo Nannoni-Riccardo Del Sante 6-2, 6-3, Matteo Bocedi-Fabio Tarabra 6-2, 6-2, Nannoni-Poli b. Tarabra-Corradini 4-6, 6-2, 10-3.
Nel 6° girone il Ct Zavaglia A ha vinto in casa il derby sul Villa Carpena A per 3-0: Leonardo Satta-Leon Francesco Benericetti 6-1, 6-1, Nicolò Maldini-Tommaso Volponi 6-1, 6-3, Satta-Maldini b. Casadei-Benericetti 6-2, 6-1.
Nel 7° girone vincono Tc Ippodromo e Ct Cervia. Ct Casalboni A-Tc Ippodromo 0-3: Filippo Terenzi-Filippo Dascalu 6-4, 6-0, Giacomo Balzani-Julian Macini 6-1, 4-6, 6-0, Balzani-Terenzi b. Scarpellini-Dascalu 6-1, 6-2. Ct Cervia-San Marino Tennis Club A 3-0.
Nell’8° girone parte forte il Ct Massa Lombarda B che vince 3-0 sui campi del Ct Argenta: Noè Baldini-Marco Bonora 6-0, 6-1, Elia Naldi-Manuel Monterastelli 6-1, 6-1, Teodorani-Baldini b. Felloni-Monterastelli 6-0, 6-1.
Nel 9° girone il Ct Cesena B è stato battuto 2-1 dal Tc Saliceta A.
Nel 12° girone bene il Tc Faenza B che ha vinto 3-0 sui campi della Polisportiva Buscherini Forlì: Federico Montuschi-Alessandro Marzocchi 6-1, 6-4, Gianmaria Marchi-Filippo Drudi 2-6, 6-4, 6-3, Montuschi-Marchi b. Marzocchi-Drudi 6-0, 6-1. Ct Cesena A-Suzanne Lenglen 2 Fusignano: Matteo Campana-Aaron Cavallini 6-0, 6-2, Riccardo Piraccini-Francesco Missiroli 6-1, 6-1, Campana-Degli Angeli b. Tabanelli-Jones 6-2, 6-2.