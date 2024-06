Tennis, tutti i risultati dei trofei “Dante” al Ten Sport Center, “Globus” al Ct Cervia e “M/2” al Forum

CERVIA. Macina risultati il torneo nazionale di 3°, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella, il trofeo “Club Hotel Dante”.

Conquistano il tabellone finale, tra gli altri, Ivan Tappi, Thomas Rosti, Elia Michelangelo Cicognani ed Antonio Babini.

Maschile, sezione intermedia, turno di qualificazione: Tommaso Alberti (4.1, n.1)-Nicola Zauli (Nc) 6-2, 6-4, Lorenzo Vicari (4.1, n.2)-Luca Santini (Nc) 6-3, 6-3, Samuele Bizzarri (4.1, n.3)-Giovanni Musiani (4.5) 6-4, 7-5, Francesco Mazzotti (4.1, n.5)-Tommaso Tartarini (4.6) 6-0, 6-4, Elia Michelangelo Cicognani (4.1, n.6)-Daniel Pellegrini (4.4) 6-2, 6-1, Thomas Rosti (4.4)-Raffaele Mitri (4.1, n.7) 6-3, 6-3, Francesco Mazza (4.1, n.8)-Mario Nannucci (4.2) 7-5, 6-2, Ivan Tappi (4.3)-Fabio Vinetti (4.1, n.9) 4-0 e ritiro, Antonio Babini (4.1, n.10)-Paolo Poli (4.2) 6-2, 6-0, Federico Pizzinelli (4.2, n.11)-Daniele Miani (4.2) 6-2, 6-1, Franco Carlini (4.2)-Marcello Piccinini (4.2, n.12) 6-2, 6-2.

Si qualifica anche Andrea Fiumana (4.3).

Nel femminile sono 29 le giocatrici al via, tra queste la 3.1 Emma Lanzoni e le 3.2 Viola Amati, Aurora Lombardi e Valentina Benini. Si qualificano per il tabellone principale Nicole Di Marco (Tc Viserba) e Sofia Marino (Tc Ippodromo).

Turno di qualificazione: Nicole Di Marco (4.1, n.1)-Margaret Tonelli (Nc) 7-5, 6-1, Sofia Marino (4.2, n.2)-Camilla Rambelli (4.3) 6-1, 6-0.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.

CERVIA. Entra nel vivo sui campi del Circolo Tennis Cervia il torneo nazionale Open maschile, la “Coppa Hotel Globus”, dotato di 1000 euro di montepremi. Il primo finalista è il 2.7 Pietro Briganti (n.3), portacolori della Polisportiva 2000 Cervia, che ha beneficiato del forfait di Pietro Ricci (2.6, n.2).

Tabellone finale, quarti: Diego Sabattini (2.5, n.1)-Nicola Tocci (3.3) 7-5, 7-5. In semifinale anche Tommaso Spina (2.7, n.4).

Nel tabellone femminile in finale Gioia Barbieri, maestra proprio al Ct Cervia, che in semifinale ha battuto nettamente la sua allieva, Crystal Aratari. La cervese se la vedrà contro Mia Chiantella (2.7), testa di serie n.1. In semifinale l’allieva della Galimberti Tennis Academy ha battuto 3-6, 6-3, 6-2 la 2.7 Shalom Salvi.

Quarti: Crystal Aratari (2.8)-Agnese Stagni (2.7, n.2) 6-0, 4-6, 6-3, Mia Chiantella (2.7, n.1)-Greta Vagnini (3.1) 6-3, 6-3.

Semifinali: Gioia Barbieri (2.8)-Crystal Aratari (2-8) 6-1, 6-0.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.

Intanto è in corso un altro grande appuntamento su campi del Circolo Tennis Cervia, il memorial “Mario Cortesi” per giocatori di 3° categoria, maschi e femmine. Il torneo terrà banco fino al 7 luglio. Sono 66 al momento i giocatori iscritti. Nel maschile i big sono i 3.1 Luigi Fornaciari, Alessandro Manco, Giacomo Ercolani, Flavio Millari, Enea Vinetti, Carlo Galli, Filippo Parra, Andrea Valli e Luca Andruccioli. Si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Gianluca Bondioli, Daniele Mazzotti, Tommaso Alberti, Fabio Vinetti e Giuseppe Falconi.

1° turno: Vincenzo Gardella (4.6)-Marco Valli (4.6) 6-2, 6-3.

2° turno: Nicolò Rusticali (4.3)-Ivan Tappi (4.3) 6-1, 6-0, Michele De Maio (4.4)-Federico Crisafulli (4.4) 6-0, 6-4,

Nel femminile guida le fila la 3.1 Greta Vagnini.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttrice di gara Gioia Barbieri.

FORLI’. Avanza il torneo nazionale di 3° maschile organizzato dal Forum Tennis Forlì, il trofeo “Centro Dentale M/2” dotato di un montepremi complessivo di 500 euro. Tagliano il traguardo degli ottavi Gabriele Sgroi ed Alessandro Naso del Ct Cesena ed Alessandro Vallicelli (Ct Zavaglia).

Tabellone finale, 2° turno: Umberto Balestri (4.1)-Pier Luigi Bertozzi (3.4) 6-3, 6-0, Francesco Cuppi (3.4)-Edoardo Vincenzi (3.5) 6-3, 1-6, 10-6.

3° turno: Gianfilippo Falconi (3.4)-Alessandro Cortesi (3.3) 6-3, 6-3, Davide Quinto Cattoni (3.4)-Leonardo Bartoletti (3-3) 6-2, 4-6, 10-6, Fabio Pierotti (3.4)-Enrico Barbini (4.1) 6-4, 6-0, Alex Balducci (3.4)-Giovanni Pambianco (3.3) 7-5, 5-7, 10-3,

4° turno: Gabriele Sgroi (3.2, n.8)-Isaac Casalboni (3.3) 6-2, 2-6, 10-4, Alessandro Naso (3.3)-Filippo Parra (3.1, n.9) 6-4, 7-6 (3), Alessandro Vallicelli (3.3)-Riccardo Delle Site (3.4) 6-3, 3-6, 10-6.

Il giudice di gara è Graziano Farolfi.