Tennis: tutti i risultati dei tornei di Terza al Tc Viserba, al Ten Sport Center Pinarella e all’Alleanza Sportiva Riccione

VISERBA. Avanza sui campi del Tennis Club Viserba il torneo nazionale di 3° maschile, il memorial “Sandrino Boschetti”, dedicato alla memoria di un grande amico del tennis riminese. Si giocano i match del secondo tabellone nei quali si mettono in evidenza ancora una volta Christian Giacalone (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli), qualificatosi dal primo tabellone, Paolo Gori (Tc Valmarecchia), Pietro Matteini (Ct Cicconetti), Jacopo Montoneri (Tc Viserba) ed Alessio Argnani (Forum Forlì).

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

Tabellone finale, 1° turno: Christian Giacalone (4.5)-Federico Magnani (3.5) 3-6, 6-3, 10-6, Paolo Gori (3.5)-Matteo Casadei (4.1) 6-3, 5-7, 10-8, Pietro Matteini (3.5)-Gianluca Corradini (4.3) 6-1, 6-0. 2° turno: Jacopo Montoneri (3.4)-Matteo Ceccarelli (3.4) 6-1, 6-1, Alessio Argnani (3.4)-Francesco Bagli (3.5) 6-0, 6-0.

PINARELLA. Entra nel vivo al Ten Sport Center di Pinarella il torneo nazionale di 3°, maschile e femminile. Approdano al 4° turno Fabio Folletti, Andrea Monti, Marco Veronesi ed Alessandro Naso. Nel femminile si qualifica Alice Angeli che poi approda ai quarti nel tabellone finale.

Turno di qualificazione: Angelo Campagna (4.2)-Iacopo Mariani (4.2) 7-5, 6-2, Luca Regina (4.5)-Cristiano Pinna (4.1, n.8) 6-1, 6-2, Fabio Vinetti (4.2)-Davide Bernabini (4.2, n.11) 6-4, 5-7, 10-6, Walter Cantarelli (4.2)-Luca Continelli (4.1, n.5) 7-6, 6-1, Giuseppe Falconi (4.1, n.9)-Daniele Mazzotti (4.2) 6-1, 3-6, 10-7, Fabio Vinetti (4.2)-Davide Bernabini (4.2, n.11) 6-4, 5-7, 10-6.

2° turno: Lorenzo Montanari (3.5)-Elia Michelangelo Cicognani (4.1) 6-2, 6-1, Federico Valentini (3.4)-Alex Vincenzi (4.1) 6-3, 6-3, Gianfilippo Falconi (3.4)-Luca Di Giovanni (4.1) 6-0, 6-2, Alessandro Pesaresi (3.4)-Riccardo Banzola (3.5) 6-4, 7-6 (5), Giacomo Baldi (3.5)-Elia Lazzeri (3.4)

3° turno: Alessandro Naso (3.3)-Valentino Salami (3.4) 6-4, 6-1, Marco Veronesi (3.4)-Marco Cola (3.3) 6-1, 6-1, Andrea Monti (3.5)-Fabrizio Foronci (3.3) 3-6, 7-5, 10-4, Fabio Folletti (3.4)-Mario Borghi (3.5) 6-0, 6-0.

Nel femminile le iscritte sono 38, primo tabellone con queste teste di serie, nell’ordine la 4.1 Elena Tarini e la 4.2 Alice Angeli, nel tabellone finale le favorite sono la 3.1 Giulia Bancale e le 3.2 Valentina Giulianini ed Alessia Lenzi.

Turno di qualificazione: Elena Tarini (4.1, n.1)-Maria Chiara D’Accampo (4.4) 6-3, 6-0, Alice Angeli (4.2, n.2)-Monica Rossi (4.3) 6-0, 6-0. Tabellone finale 1° turno: .

2° turno: Alice Angeli (4.2)-Benedetta Zerbino (3.5) 6-2, 6-3, Silvia Morandi (3.5)-Diletta Sabbioni (3.4) 7-6 (4), 5-7, 10-7. 3° turno: Beatrice Graziani (3.5)-Debora Amadei (3.4) 7-6 (3), 6-3, Federica Matteucci (3.4)-Martina Orsini (3.5) 6-3, 6-2, Matilde Morri (3.3)-Sara Zaccaria (3.5) 6-0, 6-4,

Agli ottavi anche Gioia Angeli (3.3). Ottavi: Alice Angeli (4.2)-Viola Amati (3.3) 6-4, 6-4.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato, direttore di gara Thomas Rosti.

RICCIONE. Si gioca sui campi del Circolo Alleanza Sportiva a Villa Mussolini il torneo nazionale di 3° maschile che vede al via ben 114 giocatori. Ottavi di finale per Pietro Rinaldini, Vincenzo D’Alise, Paolo Bologna e Riccardo Muratori.

4° turno: Daniele Patti (3.2, n.16)-Edoardo Federico Manfredi (3.4) 6-4, 7-6, Edoardo Pozzi (3.1, n.4)-Enea Sabatini (3.3) 6-1, 6-1, Andrea Grossi (3.2, n.5)-Stefano Vellucci (3.5) 6-1, 6-0, Gian Matteo Zanzi (3.2, n.11)-Leonardo Bertozzi (3.4) 6-3, 6-3, Andrea Travaglini (3.1, n.3)-Alessandro Capodimonte (3.3) 4-6, 7-5, 10-7, Enea Carlotti (3.2, n.10)-Jacopo Montoneri (3.4) 6-1, 6-3, Fabio Righetti (3.4)-Marco Giovagnoli (3.2, n.15) 5-7, 6-2, 11-9, Federico Baldinini (3.1, n.1)-Luca Acampora (3.4) 6-2, 6-4, Pietro Montemaggi (3.2, n.12)-Matteo Silvagni (3.5) 6-2, 6-4, Mattia Zannoni (3.3)-Federico Strocchi (3.2, n.14) 6-1, 2-6, 10-4, Alessandro Marcantoni (3.1, n.2)-Ivan Gardini (3.3) 6-3, 6-2, Riccardo Muratori (3.2, n.8)-Erivan Giannini (3.4) 6-2, 6-2, Paolo Bologna (3.2, n.9)-Pietro Matteini (3.5) 7-6, 2-6, 10-6, Pietro Rinaldini (3.2, n.6)-Federico Prandelli (4.2) 6-4, 6-2, Vincenzo D’Alise (3.2, n.7)-Elia Santi (3.4) 6-1, 5-5 e ritiro. Ottavi anche per Nicolò Gerbino (3.2, n.13).

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Pietro Buscherini.

Intanto da domani, sempre sui campi del Circolo Villa Mussolini va in scena il torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile, valido come tappa di categoria B del Circuito Regionale. Sono nel complesso 59 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, di cui 15 a livello di Under 10. Nell’Under 12 femminile n.1 Anita Amadio, n.2 Greta Amaducci. Nell’Under 12 maschile prima sezione Nc, tabellone finale con Alessandro Bacchini n.1 e Leo Mazzarini n.2. Nell’Under 14 femminile n.1 Gioia Angeli, n.2 Anna Parmeggiani. Nell’Under 14 maschile prima sezione con le seguenti teste di serie, nell’ordine Francesco Sebastiani, Giorgio Feruzzi e Pietro Gerani, nel tabellone finale n.1 Federico Attanasio, n.2 Frederick Cortesi.

