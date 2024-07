Tennis: tutti i risultati dei tornei di Terza al Russi Sporting Club, all’Up Torre Pedrera e al Marconi Forlì

RUSSI. Con la conclusione degli incontri della sezione dedicata ai quarta categoria entra sempre più nel vivo il “Trofeo Farmacia Boschini”, torneo nazionale di 3ª categoria maschile in svolgimento sui campi in terra battuta del Russi Sporting Club.

Nella serata di martedì si sono infatti disputate le due sfide decisive per l’accesso al tabellone principale: a guadagnare un posto nella sezione finale Umberto Balestri (Ct Suzanne Lenglen Fusignano), che ha sconfitto Mirko Sarra (Ct Bagnacavallo), e Filippo Nostri (Tre Colli Brisighella), impostosi su Gian Franco Corrado (Ct Massa Lombarda).

Dalla serata di mercoledì 3 luglio scatta dunque il main draw della competizione diretta come giudice arbitro da Paride Gordini e Umberto Domenichini, con sei giocatori di classifica 3.1 come principali pretendenti al successo: nell’ordine Elia Brunelli (Centro Tennis Argenta), il “padrone di casa” Riccardo Cicinelli, Tommaso Servadei (Tc Faenza), Giacomo Zauli (Ravenna Sporting Center), Giorgio Ruggeri (Virtus Bologna) e Filippo Parra (Ten Sport Pinarella).

Nel tabellone finale è in gara anche Riccardo Banzola (3.5), come Cicinelli componente della squadra russiana giunta a un passo dalla promozione in serie D1, mentre sono usciti di scena nella sezione di 4ª categoria Antonio Luciani (4.1), Pietro Martines (4.2) e Fabio Altadonna (4.2).

La stagione organizzativa del Russi Sporting Club proseguirà poi con il 1° torneo giovanile Under 12 e 14 maschile e femminile, in calendario dal 13 al 21 luglio.

Tabellone 4ª categoria, 2° turno: Mirko Sarra (4.2)-Marcello Piccinini (4.2) 6-3 1-6 10-6, Gian Franco Corrado (4.2)-Pietro Martines (4.2) 6-2 6-4, Filippo Nostri (4.4)-Luigi Angelo Bertaccini (4.1) 6-3 6-0.

3° turno: Umberto Balestri (4.1, n.1)-Luca Vitali (4.4) 6-0 6-0, Mirko Sarra (4.2)-Antonio Luciani (4.1) 6-0 6-2, Gian Franco Corrado (4.2)-Fabrizio Pucci (4.1) 6-4 6-2, Filippo Nostri (4.4)-Emanuele Cedioli (4.1, n.2) 6-0 6-1.

Turno di qualificazione: Umberto Balestri (4.1, n.1)-Mirko Sarra (4.2) 6-0 6-1, Filippo Nostri (4.4)-Gian Franco Corrado (4.2) 6-2 6-3.

TORRE PEDRERA. Macina risultati il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo) organizzato dal Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. I big del torneo sono i 3.4 Massimiliano Angeli, Marco Manzaroli, Elia Santi, Andrea Battazza, Micael Montinari, Luca Blatti, Tommaso Cerioni, Nicolò Santi, Stefano Pollini, Andrea Borghetti, Marco Mazza, Nicola Ravera e Guido Giugliano. Primi match nella prima sezione, 2° turno: Matteo Battistini (Nc)-Alessandro Casali (4.5) 6-3, 6-4, Fabrizio Giannandrea (4.4)-Andrea Parolari (4.6) 6-1, 6-2, Giovanni Musiani (4.5)-Giacomo Volpinari (4.4) 6-2, 6-4, Orazio Fazio (4.4)-Alessandro Canzian (4.5) 6-1, 6-2, Gianmarco Gianni (4.4)-Massimiliano Semprini Cesari (4.4) 6-2, 6-2, Carlo Castelvetro (4.3)-Fabrizio Rossi (4.3) 6-3, 6-0, Gianmarco Palumbo (4.3)-Simone Cicognani (4.3) 6-1, 6-2, Michele Moroni (4.3)-Arturo Ugolini (4.5) 6-4, 6-0, Enrico Taddei (4.4)-Maurizio Gridelli (4.6) 6-2, 6-1, Paolo Santarini (4.5)-Luca Giorgini (4.5) 7-6, 6-1.

3° turno: Franco Carlini (4.2)-Massimo Andreucci (4.4) 6-1, 6-2, Alessandro Bernardi (4.1)-Claudio Sanchioni (4.3) 6-7, 6-3, 10-3, Antonio Marmolaro (4.2)-Leonardo Bernardini (4.4) 7-6, 6-1, Niccolò Lunedei (4.1)-Filippo Quadrelli (4.3) 6-3, 6-3, Alessandro Bernardi (4.1)-Claudio Sanchioni (4.3) 6-7, 6-3, 10-3.

In questo primo tabellone le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Filippo Macrelli, Matteo Casadei, Elia Michelangelo Cicognani, Fabio Nicolella, Mario Prandi, Raffaele Mitri, Antonio Babini, Simone Sanzani, Francesco Mazza, Leonardo Capogrossi, Gregorio Russo e Claudio Marcantoni.

Il torneo è diretto dal giudice arbitro Massimo Carli, direttrice di gara Isabella Telesca.

FORLI’. Avanza il torneo nazionale di 3° maschile del Tennis Club Marconi di Forlì, rassegna ormai tradizionale con un montepremi di 500 euro e limitata ai giocatori con classifica massima 3.3. Nel secondo tabellone (fino ai 4.1) teste di serie per Daniele Bravi, Alessandro Mamini, Andrea Rustichelli, Gregorio Russo, Marco Vittori, Riccardo Fusconi, Alessandro Gaudenzi, Roberto Casadei, Simone Di Cino, Aris Tsopanellis ed Enrico Barbini. Nel tabellone finale teste di serie assegnate nell’ordine ai 3.3 Mattia Sartoni, Alessandro Cortesi, Fabrizio Foronci, Riccardo Delle Site e Mattia Battistini.

Primo tabellone, 2° turno: Riccardo Valente (Nc)-Antonio Battaglia (4.6) 6-3, 7-5, Luca Casadei (4.6)-Riccardo Silvi (4.5) 7-6 (4), 6-4, Alberto Ravaglioli (4.5)-Robertino Neri (Nc) 6-0, 6-0, Flavio Guerrini (4.6)-Giuseppe Valdiserri (4.6) 6-0, 6-4.

Il torneo “Circolo Marconi” è diretto dal giudice di gara Carlo Bagattoni.