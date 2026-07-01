Tennis: tutti i risultati dei Terza alla Buscherini, al Marconi e al Ct Cervia, e del Quarta al Maretennis

FORLI’. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dalla Polisportiva Buscherini di Forlì, il trofeo “Climatek” che terrà banco fino al 5 luglio. Si tratta del torneo che vede come limite di iscrizione i 3.4 e conta su 70 iscritti, diretti da giudice di gara Nicola Nanni (direttore di gara Salvatore Oliva).

Si qualificano tra gli altri Filippo Ruggeri, Giulio Casadei, Leo Piraccini e Pierangelo Taroni.

2° turno: Gianni Paglierani (4.4)-Enea Catani (4.4) 3-6, 6-1, 10-6.

3° turno: Gian Luca Cerchierini (4.2)-Leonardo Ancarani (4.4) 7-6 (5), 6-3, Lorenzo Negrello (4.3)-Angelo Campagna (4.2) 6-4, 7-5, Gabriele Schiavo (4.2)-Cristian Barasa (4.2) 6-4, 6-3.

Turno di qualificazione: Filippo Ruggeri (4.1, n.3)-Raffaele Mazzoli (4.2) 6-4, 6-3, Giulio Casadei (4.1, n.4)-Alberto Zattini (4.2) 6-3, 6-3, Leo Piraccini (4.1, n.7)-Simone Fantini (4.2) 3-6, 7-5, 10-8, Marco Schiavo (4.1, n.9)-Stefano Bassetti (4.3) 6-3, 6-3, Andrea Minichiello (4.1, n.10)-Tommaso Babini (4.2) 4-6, 6-1, 10-8, Pierangelo Taroni (4.1)-Gabriele Iudica (4.2) 5-7, 6-3, 10-4.

Si qualifica per il tabellone finale Giovanni Melandri (4.4).

FORLI’. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, limitato al 3° gruppo, organizzato dal Circolo Tennis Marconi di Forlì. Il trofeo “Defilus”, diretto dal giudice di gara Carlo Bagattoni, terrà banco fino all’8 luglio. In bella evidenza Alberto Ravaglioli, Luca Poletti e Daniele Bravi.

Tabellone di 4° fascia, 2° turno: Alberto Ravaglioli (4.3)-Alessandro Ravaioli (4.4) 6-4, 6-1.

3° turno: Marco Magrini (4.2)-Alessandro Silvestroni (4.2) 7-6 (4), 6-3, Federico Ricci (4.2)-Gabriele Iudica (4.2) 6-7 (3), 6-1, 11-9, Riccardo Valente (4.3)-Alberto Zattini (4.2, n.3) 6-3, 6-0, Luca Poletti (Nc)-Tommaso Patrignani (4.2) 6-2, 6-1, Daniele Bravi (4.2)-Marco Martini (4.4) 6-0, 6-1.

CERVIA. E’ in pieno svolgimento il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, sui campi del Ct Cervia, il memorial “Mario Cortesi” dotato di un montepremi di 500 euro. Il primo a conquistare i quarti è stato Pietro Rossi, ottavi per Alessandro Teodorani e Mattia Foschi.

3° turno: Paolo Duranti (3.4)-Fabrizio Foronci (3.4) 6-1, 6-0, Matteo Cavedoni (4.1)-Jacopo Zani (3.4) 6-2, 7-6.

4° turno: Alessandro Teodorani (3.3)-Andrea Ridolfi (4.2) 6-4, 0-6, 10-7, Mattia Foschi (3.4)-Stavros Papageorgiou (3.3) 6-1, 6-1.

Ottavi: Pietro Rossi (3.2)-Tommaso Pilati (3.3) 6-0, 6-0.

Il torneo è diretto in cabina di regia dal giudice di gara Paolo Pambianco (direttore di gara Manuel Schuett).

BELLARIA. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Maretennis di Bellaria. Si tratta del memorial “Enrico Piccoli” che terrà banco fino al 12 luglio agli ordini del giudice arbitro Michele Pretolani, direttore di gara Alessandro Manco. Ottavi per Marco Oliva, Alessandro Valentini, Federico Magnani e Marco Barbieri.

1° turno: Roberto Casadei (4.2)-Nicolò Carta (4.2) 7-6, 6-1.

2° turno: Alberto Caroni (4.2)-Alessandro Giannini (4.1, n.4) 6-3, 1-6, 10-5, Luca Vitali (4.1, n.5)-Gianluca Mezzapesa Valdinoci (4.2) 6-3, 6-4, Marino Masi (4.1)-Claudio Marcantoni (4.1) 7-6, 2-6, 10-5, Mario Nannucci (4.2)-Stefano Giorgetti (4.1, n.6) 1-6, 6-2, 10-6, Mauro Della Vittoria (4.1)-Gabriele Angelucci (4.1) 6-1, 6-3, Marco Oliva (4.1, n.1)-Alessandro Falzoni (4.2) 6-0, 6-2, Alessandro Valentini (4.2)-Loris Pasini (4.1, n.8) 6-3, 7-5, Federico Magnani (4.1)-Adriano Amadio (4.1) 6-3, 6-0, Marco Barbieri (4.1)-Marco Mazza (4.1) 6-3, 3-6, 11-9.

Ottavi anche per Michele Rossi (4.1) e Thomas Guidi Zoffoli (4.1, n.3).