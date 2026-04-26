Tennis: tutti i risultati dei Terza all’Alleanza Sportiva, al Ten Sport Center e al Tc Viserba, e del Quarta al Maretennis

RICCIONE. Avanza sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo nazionale di 3° categoria maschile che vede al via 92 giocatori.

Conquistano il 4° turno, tra gli altri, Matteo Silvagni (Ct Cerri), Francesco Pazzaglini (Ct Rimini), Andrea Filanti (Tc Coriano) ed Elia Michelangelo Cicognani (Ten Sport Center).

2° turno: Davide Sgarzi (3.5)-Pietro Aldo Ferioli (4.1) 6-3, 6-2, Paolo Gori (3.5)-Federico Tacchi (3.5) 6-0, 6-0, Paolo Bologna (3.4)-Andrea Saponi (3.5) 6-3, 6-0.

3° turno: Yari Mussoni (3.4)-Marco Mazza (4.1) 2-6, 6-4, 10-7, Paolo Francolini (3.4)-Gabriele Stirati (4.1) 7-5, 4-6, 10-1, Daniele Vittoria (3.3)-Andrea Battazza (3.5) 7-5, 6-2, Matteo Silvagni (3.5)-Valentino Salami (3.3) 6-3, 6-1, Francesco Pazzaglini (3.2)-Gabriele Pistorale (3.5) 7-6, 1-6, 10-4, Andrea Filanti (3.3)-Mirko Giardi (3.5) 7-5, 6-3, Francesco Serafini (3.5)-Cesare Andrea Castellani (3.3) 2-6, 6-3, 10-4, Alessandro Monti (3.3)-Tommaso Mandelli (3.4) 7-6, 6-0, Pietro Matteini (3.2)-Filippo Quadrelli (3.4) 6-1, 6-3, Elia Michelangelo Cicognani (3.3)-Alessandro Mariani (3.5) 6-3, 6-0.

PINARELLA. E’ partito il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella. Al via un torneo con numeri record, basti pensare che nel maschile gli iscritti sono 139, nel femminile 33. Nel torneo maschile si parte con una sezione intermedia riservata agli Nc, poi il tabellone di 4° che vede nell’ordine come teste di serie i 4.1 Giulio Casadei, Nicola Tassinari, Christian Giacalone, Federico Melli, Luca Continelli, Loris Pasini, Enrico Pompignoli, Claudio Fantini, Alessandro Nanni, Thomas Guidi Zoffoli, Cristiano Pinna, Kevin Roda, Daniele Miani, Andrea Mascarino, Lorenzo Pistocchi e Giuseppe Leoncini. I big sono i 3.1 Davide Ruggeri, Matteo Rosti, Leonardo Bartoletti, Alessandro Naso, Gianfilippo Falconi, Alex Vincenzi, Riccardo Briganti e Iangabriel Ferrara.

Turno di qualificazione Nc: Gabriele Mariano Herrera Darias-Filippo Berretti 6-1, 6-1, Alessio Atzori-Leonardo Ancarani 7-5, 6-0, Samuele Savino-Marco Bertozzi 6-1, 6-2, Federico Calderoni-Massimo D’Angelo 6-1, 6-1.

Si qualifica anche Leonardo Lauretti.

Nel femminile la 4.6 Asia Masiero è la n.1 del primo tabellone, nel secondo intermedio n.1 Elisabetta Dallari (4.1), n.2 Elena Tarini (4.1), n.3 Barbara Salvi (4.1), n.4 Alessia Frontini (4.1), n.5 Alessia Tacconi (4.1). Nel tabellone finale guidano le fila le 3.1 Patricia Brezoi Moldovan, Federica Matteucci, Angelica Bonetti, Anastasia Lugaresi e Carlotta Mercolini.

Primo tabellone intermedio: Anne Marthe Keuya (Nc)-Martina Mazzilli (Nc) 6-1, 6-3.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Nicoletta Pignato e si concluderà il 7 maggio con le finali.

VISERBA. Primi match per il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. Intanto è stato sorteggiato anche il tabellone finale, che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine i 3.1 Luca Amati, Enea Carlotti, Pietro Rinaldini, William Di Marco, Andrea Monti, Jacopo Montoneri, Lorenzo Marchioni e Vincenzo Coppi.

Primo tabellone, turno di qualificazione: Alessandro Neri (4.4)-Fulvio Fracassi (4.3, n.1) 6-0, 6-4, Leonardo Manduchi (4.3, n.2)-Fabio Montebelli (4.3) 4-6, 6-3, 10-4, Giacomo Mainardi (4.3)-Diego Losignore (4.3, n.6) 5-7, 6-4, 11-9.

Si qualificano anche Alessandro De Luca (4.3, n.4) e Claudio Masinelli (4.3, n.5).

Il torneo è diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Luca Bartoli) e terrà banco fino alle finali previste il 13 maggio.

BELLARIA. Macina risultati sui campi del Maretennis il torneo di 4° maschile e femminile (limitato ai 4.3), il memorial “Farina”. Il torneo terrà banco fino al 3 maggio ed è diretto dal giudice di gara Rossano Paganelli, direttore di gara Alessandro Manco.

Nel maschile ottavi per Tommaso Onofri, Giovanni Arcangeli e Federico Boschi. Nel femminile quarti per Letizia Cavalli e Rita Sacchetti.

2° turno: Dante Bevilacqua (4.4)-Andrea Caprini (4.4) 7-5, 7-6, Vincenzo Carletti (4.3)-Gian Franco Frisoni (4.3) 6-1, 6-0, Lorenzo Scarpellini (4.3, n.7)-Valerio Moscatelli (Nc) 6-1, 6-1, Pietro Fabbri (4.3, n.8)-Luca Cafaro (Nc) 7-5, 6-1, Marco Cantagallo (4.4)-Massimiliano Semprini Cesari (4.3) 6-2, 6-1.

3° turno: Tazio Zannoni (4.3, n.3)-Pierluigi Pennacchini (4.4) 6-3, 6-2, Alessio Amadei (4.3, n.2)-Luca Gianessi (4.4) 6-2, 6-2, Tommaso Onofri (4.3, n.4)-Federico Della Rosa (4.4) 7-5, 3-6, 10-7, Giovanni Arcangeli (4.3, n.5)-Manuel Mussoni (4.4) 7-6, 6-2, Federico Boschi (4.3)-Manuel Rossi (Nc) 6-1, 6-3.

Nel femminile conquistano gli ottavi Vittoria Pracucci e Luigia Rasi. Ottavi: Letizia Cavalli (4.4)-Giulia Farina (4.5) 6-3, 6-1, Rita Sacchetti (4.4)-Stella Della Bartola (4.5) 7-6, 2-6, 10-4, Silvia Urbini (Nc)-Shaylee Cieri (4.3, n.4) 6-1, 6-3, Vittoria Pracucci (4.3)-Letizia Rocchi (Nc) 1-6, 6-4, 10-8, Luigia Rasi (4.4)-Elena Baronciani (4.6) 6-0, 6-2.