Tennis: tutti i risultati dei Terza al Tc Viserba e all’Alleanza Sportiva, e del Quarta al Maretennis

VISERBA. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. Si qualificano per il tabellone finale Marco Mazza (Tc Viserba), Alessandro Neri (Tc Viserba), Giacomo Mainardi (Valmarecchia Sporting Club) e Loris Volpinari (San Marino Tennis Club).
Sezione 4.1, 1° turno: Romeo Fabbri (4.2)-Leonardo Manduchi (4.3) 6-1, 6-2, Franco Ubalducci (4.2)-Alessandro De Luca (4.3) 6-3, 1-0 e ritiro.
Turno di qualificazione: Martin Gamero Mariano (4.1)-Giacomo Francini (4.1, n.8) 6-0, 6-4, Daniele Friguglietti (4.1)-Fulvio Cesari (4.1, n.9) 6-3, 5-7, 10-6, Jacopo Paladini (4.1, n.10)-Nicolò Brugioni (4.1) 4-6, 7-5, 10-7, Gabriele Angelucci (4.1)-Paolo Briolini (4.1, n.11) 6-2, 6-0, Marco Mazza (4.1, n.1)-Claudio Masinelli (4.3) 6-2, 6-1, Alessandro Neri (4.4)-Fabio De Santis (4.1, n.4) 7-5, 6-7, 10-7, Giacomo Mainardi (4.3)-Claudio Sanchioni (4.1, n.6) 7-5, 4-6, 10-3, Loris Volpinari (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1, n.7) 1-0 e ritiro.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Luca Bartoli) e terrà banco fino alle finali previste il 13 maggio.
RICCIONE. Alle battute finali sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo nazionale di 3° categoria maschile che vede al via 92 giocatori.
Conquistano gli ottavi, tra gli altri, Leonardo Carioni (Ct Massa Lombarda), Ernesto Stentella Liberati (Country Club), Jacopo Montoneri (Tc Viserba) e Pietro Rinaldini (Ct Casalboni).
3° turno: Francesco Serafini (3.5)-Cesare Andrea Castellani (3.3) 2-6, 6-3, 10-4.
4° turno: Nicolas Spimi (3.1, n.1)-Matteo Silvagni (3.5) 6-3, 6-1, Davide Bolzoni (3.2, n.16)-Paolo Gori (3.5) 6-2, 4-6, 10-2, Emanuele Ascani (3.2, n.8)-Yari Mussoni (3.4) 6-3, 6-1, Francesco Muratori (3.1, n.5)-Federico Guerra (3.5) 6-2, 6-1, Vincenzo D’Alise (3.2, n.11)-Daniele Vittoria (3.3) 6-2, 6-3, Alessandro Berardi (3.2, n.15)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 6-2, 6-0, Leonardo Carioni (3.2, n.13)-Andrea Filanti (3.3) 6-2, 6-2, Ernesto Stentella Liberati (3.2, n.12)-Guido Giugliano (3.3) 6-3, 1-6, 10-7, Jacopo Montoneri (3.1, n.6)-Paolo Bologna (3.4) 6-4, 6-3, Michele Tonti (3.2, n.10)-Alessandro Monti (3.3) 6-4, 6-2, Andrea Monti (3.1, n.7)-Pietro Matteini (3.2) 6-3, 2-6, 10-6, Pietro Rinaldini (3.1, n.2)-Leonardo Tana (3.3) 6-0, 6-1.
Ottavi anche per Paolo Francolini (3.4), Andrea Grossi e Francesco Pazzaglini (3.2).
BELLARIA. Macina risultati sui campi del Maretennis il torneo di 4° maschile e femminile (limitato ai 4.3), il memorial “Farina”. Il torneo terrà banco fino al 3 maggio ed è diretto dal giudice di gara Rossano Paganelli, direttore di gara Alessandro Manco.
Nel maschile i primi semifinalisti sono Tommaso Onofri e Tazio Zannoni.
3° turno: Alessio Amadei (4.3, n.2)-Luca Gianessi (4.4) 6-2, 6-2, Vincenzo Carletti (4.3)-Pietro Fabbri (4.3, n.8) 7-5, 6-0, Marco Cantagallo (4.4)-Lorenzo Scarpellini (4.3, n.7) 5-7, 7-5, 10-5, Massimo Montanari (4.3, n.1)-Dante Bevilacqua (4.4) 6-2, 6-2.
Quarti: Tommaso Onofri (4.3, n.4)-Giovanni Arcangeli (4.3, n.5) 6-2, 2-6, 10-7, Tazio Zannoni (4.3, n.3)-Federico Boschi (4.3) 6-4, 2-6, 12-10.
Nel femminile semifinale per Luigia Rasi.
Ottavi: Letizia Cavalli (4.4)-Giulia Farina (4.5) 6-3, 6-1, Rita Sacchetti (4.4)-Stella Della Bartola (4.5) 7-6, 2-6, 10-4, Silvia Urbini (Nc)-Shaylee Cieri (4.3, n.4) 6-1, 6-3, Vittoria Pracucci (4.3)-Letizia Rocchi (Nc) 1-6, 6-4, 10-8, Luigia Rasi (4.4)-Elena Baronciani (4.6) 6-0, 6-2. Quarti: Luigia Rasi (4.4)-Bianca Bulzamini (4.3, n.3) 6-1, 4-6, 10-8.