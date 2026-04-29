Tennis: tutti i risultati dei Terza al Tc Viserba, al Ten Sport Center e all’Alleanza Sportiva

VISERBA. Macina risultati il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”.
Si qualificano per il tabellone finale Samuele Cardinali (Ct Casalboni) e Giovanni Casadei (Tennis Villa Carpena), bene all’esordio Cristian Campidelli (Ct Casalboni).
Sezione 4.1, 1° turno: Cristian Campidelli (4.2)-Fabrizio Giannandrea (4.3) 6-1, 6-4.
Turno di qualificazione: Martin Gamero Mariano (4.1)-Giacomo Francini (4.1, n.8) 6-0, 6-4, Daniele Friguglietti (4.1)-Fulvio Cesari (4.1, n.9) 6-3, 5-7, 10-6, Jacopo Paladini (4.1, n.10)-Nicolò Brugioni (4.1) 4-6, 7-5, 10-7, Gabriele Angelucci (4.1)-Paolo Briolini (4.1, n.11) 6-2, 6-0, Marco Mazza (4.1, n.1)-Claudio Masinelli (4.3) 6-2, 6-1, Alessandro Neri (4.4)-Fabio De Santis (4.1, n.4) 7-5, 6-7, 10-7, Giacomo Mainardi (4.3)-Claudio Sanchioni (4.1, n.6) 7-5, 4-6, 10-3, Loris Volpinari (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1, n.7) 1-0 e ritiro, Samuele Cardinali (4.1, n.2)-Franco Ubalducci (4.2)6-2, 6-3, Giovanni Casadei (4.1, n.3)-Romeo Fabbri (4.2) 1-6, 6-1, 12-10.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Luca Bartoli) e terrà banco fino alle finali previste il 13 maggio.
PINARELLA. Si giocano i match della sezione di 4° nel torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella.
Nel torneo maschile avanzano Alessandro Piraccini, Enrico Lega, Vincenzo Carletti e Mirko Sarra.
Tabellone di 4°, 2° turno: Marco Gottardo Mellina (4.4)-Andrea Beneventi (4.4) 6-1, 6-3, Nico Amendolara (Nc)-Giulio Paolantonio (4.5) 6-4, 5-7, 10-7, Gabriele Mariano Darias Herrera (Nc)-Marco Perfetti (4.5) 6-2, 6-2, Alessio Atzori (Nc)-Valerio Saccomandi (4.5) 6-1, 6-0, Nicola Tesei (4.5)-Federico Calderoni (Nc) 6-0, 7-5, Alessandro Donati (4.5)-Stefano Versari (4.6) 7-6, 3-6, 10-8.
3° turno: Marco Martelli (4.2)-Lorenzo Cavessi (4.2) 6-4, 6-0, Alessandro Piraccini (4.3)-Luigi Vicari (4.4) 6-0, 6-1, Enrico Lega (4.3)-Frederic Raffini (4.2) 6-1, 4-6, 10-4, Vincenzo Carletti (4.3)-Matteo Camerani (4.3) 6-2, 6-2, Armando Bregant (4.3)-Luigi Angelo Bertaccini (4.3) 6-1, 6-3, Claudio Fogli (4.3)-Leonardo Lauretti (Nc) 6-2, 6-0, Enrico Borghi (4.5)-Andrea Giuliani (4.4) 6-4, 6-2, Federico Crisafulli (4.3)-Elia Farneti (4.5) 6-1, 3-6, 10-2.
4° turno: Mirko Sarra (4.1)-Alessandro Gostoli (4.1) 3-0 e ritiro.
Nel femminile secondo tabellone intermedio, 1° turno: Aurora De Vincenzo (4.4)-Nataliya Bilan (4.4) 6-3, 6-2. 2° turno: Antonia Iezzi (4.2)-Erica Gasperoni (4.2) 6-2, 6-0, Valentina Benati (4.2)-Barbara Moncigoli (4.2) 6-4, 4-1 e ritiro, Donatella Piccinini (4.3)-Valentina Baldi (4.4) 6-1, 6-0.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Nicoletta Pignato e si concluderà il 7 maggio con le finali.
RICCIONE. Alle battute finali sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Approdano ai quarti, tra gli altri, Emanuele Ascani (Gt Rivazzurra), Francesco Muratori (Tc Riccione), Leonardo Carioni (Ct Massa) ed Andrea Monti (Ct Cesena).
4° turno: Nicolas Spimi (3.1, n.1)-Matteo Silvagni (3.5) 6-3, 6-1, Davide Bolzoni (3.2, n.16)-Paolo Gori (3.5) 6-2, 4-6, 10-2, Alessandro Berardi (3.2, n.15)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 6-2, 6-0, Pietro Rinaldini (3.1, n.2)-Leonardo Tana (3.3) 6-0, 6-1, Julian Manduchi (3.1, n.3)-Francesco Serafini (3.5) 6-4, 6-2.
Ottavi anche per Andrea Grossi (3.3).
Ottavi: Emanuele Ascani (3.2, n.8)-Paolo Francolini (3.4) 6-1, 6-0, Leonardo Carioni (3.2, n.13)-Francesco Pazzaglini (3.2) 6-4, 6-2, Francesco Muratori (3.1, n.5)-Ernesto Stentella Liberati (3.2, n.12) 6-3, 6-3, Vincenzo D’Alise (3.2, n.11)-Jacopo Montoneri (3.1, n.6) 2-6, 6-4, 10-3, Andrea Monti (3.1, n.7)-Michele Tonti (3.2, n.10) 6-1, 6-2.