Tennis, tutti i risultati dei Terza al Misano Sporting Club e al Paradiso, e dei Quarta al Venustas e al Casalboni

A Misano è partito il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Misano Sporting Club. Sono 78 gli iscritti a questo torneo che terrà banco fino all’8 giugno. Si parte con la sezione Nc, a seguire quella di 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Tommaso Morotti, Federico Magnani, Gianfilippo De Palma, Andrea Bonetti, Cristian Achilli, Marino Masi, Christian Nicolini e Claudio Marcantoni. Gran finale con il tabellone principale nel quale i big sono, nell’ordine, i 3.1 Pietro Tombari e Pietro Spezi, i 3.2 Alessandro Cortesi e Francesco Muratori ed i 3.3 Paolo Bologna, Jeremiah Tiger Pfister, Filippo Flamigni ed Isaav Casalboni. Si qualifica dal tabellone Nc Davide Rocchetta.

Tabellone di 4° categoria, 1° turno: Daniele Mingucci (Nc)-Baldassare Casamichiela (4.4) 5-7, 6-0, 10-5.

2° turno: Pierluigi Giannini (4.2)-Gianmarco Gianni (4.2) 6-3, 6-3, Angelo Salfo (4.3)-Federico Pietro Arcangeli (4.4) 6-3, 6-4, Roberto Pirani (4.3)-Giuseppe Neri (4.3) 6-4, 6-4, Lorenzo Cenci (4.3)-Mirko Zaffini (4.3) 6-3, 6-1, Federico Tacchi (4.3)-Edoardo Maria Ciuffoli (4.4) 6-1, 6-1, Federico Guerra (4.2)-Andrea Tamburini (4.2) 6-3, 6-4, Maurizio Bologna (4.2)-Gabriele Stirati (4.2) 6-4, 7-5.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.

Cesenatico

Da sabato all’8 giugno va in scena sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile. Come da tradizione è grande la partecipazione, nel maschile in 93 al via, nel femminile sono 29 le giocatrici iscritte.

Nel maschile si gioca il tabellone di 4° che vede le seguenti teste di serie, nell’ordine i 4.1 Maxim Sergeevich Uslamin, Iacopo Mariani, Rossano Paganelli, Ciro Donnarumma, Mattia Graffiedi, Christian Giacalone, Roberto Casadei, Davide Bernabini e Davide Fagioli. Il primo a qualificarsi è stato Riccardo Greci.

I favoriti del seeding sono sicuramente i 3.1 Alessandro Pesaresi e Vincenzo D’Alise, seguiti dal 3.2 Giovanni Pecorari e dei 3.3 Alessio Argnani, Alessandro Monti, Andrea Borghetti, Fabio Righetti e Luca Blatti.

Nel maschile in bella evidenza Riccardo Greci, Davide Fagioli e Claudio Fantini, nel femminile Francesca Ghigi, Ludovica Morini Monferini e Daniela Morigi.

Tabellone di 4°, 1° turno: Riccardo Palai (Nc)-Enrico Borghi (4.6) 6-0, 6-0, Filippo Ruscitti (4.5)-Marco Lorenzi (Nc) 7-5, 6-1, Edoardo Taroni (Nc)-Andrea Gobbi (4.5) 6-3, 6-2.

2° turno: Matteo Camerani (4.5)-Andrea Locatelli (Nc) 6-1, 6-2, Federico Astore (4.5)-Mattia Casadio (Nc) 6-4, 7-5, Flavio Guerrini (4.4)-Lorenzo Lami (4.4) 6-4, 6-0.

3° turno: Davide Fagioli (4.1, n.9)-Michele Riciputi (4.2) 3-6, 6-3, 10-3, Claudio Fantini (4.1)-Gianluca Corradini (4.1) 7-5, 3-6, 10-8.

Turno di qualificazione: Riccardo Greci (4.2)-Davide Bernabini (4.1, n.8) 7-5, 6-2.

Nel femminile si parte con il tabellone di 4° con queste teste di serie, le 4.1 Emma Ceccarelli, Benedetta Patimo ed Elena Tarini, a seguire il tabellone finale guidato dalla 3.1 Emma Baldassari, a seguire le 3.2 Marta Bertozzi, Diamante Campana e Federica Matteucci. 2° turno: Ludovica Morini Monferini (4.4)-Alessandra Alessandri (4.4) 6-1, 6-0, Marina Maldini (4.5)-Francesca Ghigi (Nc) 6-2, 6-2.

4° turno: Daniela Morigi (4.3)-Elena Albertazzi (4.2) 6-1, 6-3.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

Igea Marina

Macina risultato il torneo nazionale di 4° categoria femminile che terrà banco fino all’8 giugno. Approdano al 3° turno Daniela Morigi (Pol.2000 Cervia), Donatella Piccinini (Ct Rimini) e Valentina Baldi (Tc Viserba).

1° turno tabellone finale: Elena Andreea Moldovan (4.5)-Silvia Fabbri (4.5) 6-3, 6-4, Letizia Cavalli (4.6)-Stefania Bonezzi (4.6) 6-1, 6-3, Eleonora Tosato (Nc)-Irene Fortunati (4.6) 6-1, 6-3, Valentina Baldi (Nc)-Elisa Gentili (4.6) 6-4, 4-6, 10-5.

2° turno: Jessica Casadei Piva (4.5)-Silvia Fumelli (4.4) 6-4, 4-6, 10-5, Lucia Pecci (4.4)-Melania Vancini (4.4) 7-6 (3), 2-6, 10-3, Daniela Morigi (4.3)-Giorgia Mercedes Parente (4.3) 6-2, 6-0, Donatella Piccinini (4.3)-Manuela Mazzanti (4.3) 4-6, 6-1, 14-12.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Sabrina Colombo.

Santarcangelo

Avanza il torneo nazionale di 4° categoria organizzato dal Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo, la 20esima edizione del Memorial “Luciano Piraccini”. Sono 122 i giocatori iscritti a questa rassegna che terrà banco fino all’8 giugno.

Si parte con la prima sezione Nc, turno di qualificazione: Marco Lumini-Cristian Lombardi 6-4, 6-4, Maurizio Battistini-Delio Bagagli 1-6, 6-3, 10-4.

Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Simone Rocchi, Andrea Saponi, Pietro Matteini, Claudio Marcantoni, Filippo Quadrelli, Fabio Vinetti, Daniele Frigugletti, Claudio Sanchioni, Innocenzo Varvara, Roberto Casadei, Fulvio Cesari, Francesco Martinini, Adriano Amadio, Gianluca Corradini, Federico Ricci ed Alessandro Bernardi.

1° turno tabellone finale: Alessandro Nanni (4.6)-Roberto Arcidiacono (Nc) 6-0, 6-1, Matteo Della Pasqua (4.6)-Alessandro Pracucci (Nc) 6-0, 6-0, Simone Fantini (Nc)-Lorenzo Moretti (4.6) 6-3, 6-3, Stefano Forti (4.5)-Marco Caruso (Nc) 6-2, 6-1, Andrea Mandolesi (4.6)-Riccardo Conti (Nc) 6-3, 6-3, Andrea Donini (Nc)-Alessandro Nicosia (4.6) 6-4, 6-2, Luigi Zamponi (4.6)-Francesco Zamagni (Nc) 4-6, 6-2, 14-12, Cristian Campidelli (4.6)-Lorenzo Salvoni (Nc) 6-0, 6-2, Matteo De Angeli (Nc)-Ivano Bucci (4.6) 6-3, 6-0,

2° turno: Mauro Nicoletti (4.5)-Alberto Morri (Nc) 6-2, 6-0, Paolo Acciai (4.5)-Pietro Cocozza (4.5) 6-1, 7-5, Gianluca Zammarchi (4.4)-Tiziano Leonardi (4.4) 6-4, 6-1, Stefano Tamburini (Nc)-Claudio Masinelli (4.4) 6-1, 6-3.

Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Marcello Lotti.