Tennis: tutti i risultati dei Terza al Ct Cesena e al Tc Riccione, domani scatta il Quarta del Ten Sport Center

CESENA. Con le vittorie di Sara Viviani (Tc Riccione) e Chis Frida Rodica (Ct Cesena), è scattato sui campi del Circolo Tennis Cesena il torneo nazionale di 3° categoria femminile che terrà banco fino al 16 marzo. Sono 25 le giocatrici al via, si parte con il tabellone di 4° categoria nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Tatiana Scoccianti, Alice Amadori e Barbara Salvi. Le big del tabellone finale sono le 3.1 Federica Matteucci e Silvia Tartari, seguite dalle 3.2 Giulia D’Altri e Ginevra Baldazzi.

1° turno: Sara Viviani (4.6)-Camilla Bulgarelli (Nc) 6-1, 6-0. 2° turno: Chis Frida Rodica (4.4)-Danila Daino (4.4) 6-1, 6-1.

Il giudice di gara è Andrea Bellelli.

Intanto sabato (dalle 17) al Circolo Tennis Cesena si svolgerà una mostra fotografica di Derena Beccari, corsista e giocatrice del Ct Cesena, intitolata “Soglie-Luoghi vissuti in viaggio”. E’ un progetto che nasce da un modo di vivere il viaggio: come esperienza umana prima ancora che geografica. Viaggiare, per l’autrice, significa attraversare luoghi e relazioni con curiosità e ascolto, lasciando che il tempo dell’attesa e dell’osservazione diventi parte integrante dello sguardo. Le soglie incontrate, architettoniche, emotive, simboliche, diventano punti di contatto tra interno ed esterno, tra esperienza e memoria.

RICCIONE. Avanza sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale femminile di 3° (limitato alle 3.4) e 4° categoria, di singolare e doppio.

Conquista il 5° turno Mariangela Leporale (Ct Cicconetti), bene anche Anna Lisa Armenise (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli).

3° turno: Greta Fantini (4.4)-Greta Zannini (4.3) 6-4, 7-5, Federica Bartolini (4.3)-Alessia Arcangeli (4.3) 7-6 (5), 7-6 (4), Anna Lisa Armenise (4.3)-Nicole Sabatini (4.4) 6-4, 6-1.

4° turno: Cristina Berardi (4.3)-Sara Zeppi (4.2, n.8) 7-6, 6-2, Francesca Stefanelli (4.2)-Monica Rossi (4.3) 6-3, 6-1, Mariangela Leporale (4.3)-Mirella Mancini (4.3) 7-5, 2-6, 10-8.

Nel doppio (14 coppie al via) 1° turno: D’Erasmo-Marchetti b. Pecci-Viviani 6-1, 6-3, Crociati-Pignatti b. Tenti-De Paulis 6-1, 6-0, Bartolini-Berardi b. Prisco-Macchini 6-3, 7-6 (5). Quarti anche per Benedettini-Mancini (n.4) e Tonelli-Frontini (n.3).

Il torneo si concluderà il 15 marzo con le finali.

Il giudice di gara è Simone Lusini.

CERVIA. Si torna a giocare in un torneo federale al Ten Sport Center di Pinarella dove va in scena da domani al 15 marzo il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile. Nel torneo maschile sono 84 i giocatori al via, si parte con la sezione intermedia riservata agli Nc, nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Andrea Samorì, Alessandro Giannini, Lorenzo Vicari, Giacomo Costanzo, Luca Continelli, Simone Balzani, Marcello Piccinini, Massimo Castori, Daniele Miani, Mirco Tieghi ed Andrea Bernardi. Nel femminile (8 al via) n.1 Alica Amadori (4.1), n.2 Melania Vancini (4.1).

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.