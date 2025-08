Tennis, tutti i risultati dei Terza al Cicconetti e al Parckin, e dei Quarta al River 22 e a Torre Pedrera

RIMINI. Ancora una raffica di incontri sui campi del Ct Cicconetti per il torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) maschile. Sono ben 147 i giocatori al via in questo torneo che terrà banco fino al 17 agosto. Si qualificano per il tabellone finale, tra gli altri, Marco Storoni, Enrico Taddei, Adriano Amadio e Stefan Buca.

Sezione 4° categoria, 1° turno: Diego Bottoni (Nc)-Edgardo Brancaleoni (4.6) 6-2, 6-2.

2° turno: Giulio Paltrinieri (4.5)-Claudio Masinelli (4.4) 6-3, 6-3, Lorenzo Salvoni (4.4)-Alessandro Fabbri (Nc) 6-2, 6-4,

3° turno: Maurizio Bologna (4.2)-Ermete Caleri (4.4) 6-0, 7-6, Alessandro Nanni (4.4)-Giacomo Molteni (4.2) 3-6, 6-2, 10-8, Tommaso Cremoni (4.2)-Antonio Lupone (4.5) 6-4, 6-2, Andrea Milano (4.2)-Renzo Bucci (4.5) 7-6, 6-2, Alfredo Fuschillo (4.3)-Simone Cicognani (4.2) 6-2, 6-1, Alessandro Neri (Nc)-Michele Massari (4.2) 6-2, 6-1, Sandro Grossi (4.2)-Manuele Parini (4.6) 6-2, 4-6, 10-7.

Turno di qualificazione: Marco Storoni (4.1, n.11)-Riccardo Muccioli (4.5) 6-1, 6-2, Enrico Taddei (4.3)-Emanuel Vannucci (4.1, n.12) 7-6, 1-6, 10-8, Stefan Buca (4.4)-Massimiliano Perotti (4.1, n.14) 6-7, 6-3, 10-5, Pietro Matteini (4.1, n.15)-Thomas Guidi Zoffoli (4.2) 6-0, 6-0, Mauro Tedeschi (4.3)-Umberto Uguccioni (4.1, n.16) 6-3, 6-7, 10-2, Thomas Gabellini (4.2)-Giacomo Simonazzi (4.1, n.17) 6-1, 6-2, Paolo Briolini (4.1, n.18)-Samuele Cardinali (4.3) 6-2, 6-2, Adriano Amadio (4.1)-Thomas Roccati (4.3) 6-0, 6-0.

CESENATICO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile organizzato dal Circolo Tennis Parckin di Cesenatico, il “Circolino”. Nel primo tabellone di 3° si qualifica Daniele Berti, nel tabellone finale brillano Giovanni Neri e Giovanni Pambianco.

Nel tabellone 3.5-3.4, turno di qualificazione: Francesco Mazzotti (3.4, n.1)-Michele Moretti (3.5) 6-3, 6-2, Fabio Bernagozzi (3.4)-Marcello Pirini (3.5) 4-6, 6-4, 10-6, Morris Sciolti (3.5)-Marco Tonti (3.5) 6-0, 6-1, Alessandro Laganà (3.4)-Marco Mentili (3.5) 6-4 e ritiro, Daniele Berti (3.4, n.2)-Piero Morisi (3.4) 2-6, 6-2, 10-6.

1° turno: Giovanni Neri (3.3)-Mattia Foschi (3.3) 6-2, 6-3, Giovanni Pambianco (3.3)-Simone Sanzani (3.3) 6-0, 6-0.

Nel femminile in bella evidenza Samantha Casadei.

Turno di qualificazione: Vanessa Tessore (4.4)-Desiree Ciampa (4.5) 4-6, 6-0, 10-4. Tabellone finale, 1° turno: Samantha Casadei (3.5)-Cecilia Spighi (4.2) 6-2, 6-0.

2° turno: Camilla Speranza (3.5)-Francesca Stefanelli (4.3) 6-4, 6-0, Vittoria Del Mugnaio (Nc)-Giorgia Caroni (3.5) 6-1, 6-1.

Il giudice di gara è Alessandro Terranova, la direttrice di gara Rossella Mercadini.

BAGNO DI ROMAGNA. Va in scena sui campi del Circolo River 22 di Bagno di Romagna il torneo nazionale di 4° categoria maschile. Conquistano il 4° turno Marco Magrini, Francesco Peruzzi e Marco Portolani.

Tabellone finale, 2° turno: Ignazio Mescolini (Nc)-Riccardo Fabbri (4.5) 6-4, 6-0, Lorenzo Moretti (4.5)-Gianluca Madeddu (4.5) 6-3, 6-3, Fabrizio Montaguti (Nc)-Luca Amadori (4.4) 6-2, 6-1, Andrea Bardi (4.4)-Vincenzo Visi (4.6) 6-4, 6-3.

3° turno: Filippo Zadra (4.4)-Luca Cesari (4.2) 6-4, 2-6, 10-3, Marco Magrini (4.4)-Stefano Zannoni (4.5) 6-1, 6-4, Francesco Peruzzi (4.3)-Andrea Ambrogetti (Nc) 6-1, 6-7 (13), 12-10, Marco Portolani (4.3)-Manuel Bravaccini (Nc) 7-6 (8), 2-6, 12-10.

TORRE PEDRERA. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dall’Asd Torre Pedrera, il memorial “Mauro Bilancioni”. 2° turno: Bianca Lugaresi (4.4)-Valentina Baldinini (4.4) 6-3, 7-6 (2), Jian Ya Gaia Gentili (Nc)-Francesca Lippa (4.5) 7-6 (2), 6-2.

3° turno: Mariangela Leporale (4.4)-Chiara Grieci (4.6) 6-4, 7-5, Francesca Stefanelli (4.3)-Desiree Ciampa (4.5) 6-0, 6-0, Rita Sacchetti (4.6)-Maria Letizia Cappellini (4.3) 7-5, 6-1, Alessia Arcangeli (4.5)-Francesca Sistu (4.3) 6-4, 6-2.

La giudice di gara è Maria Cristina Maso, direttrice di gara Chiara Mendo.