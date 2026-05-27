Tennis: tutti i risultati dei Terza al Centro Paradiso e al Comune di Ravenna, e del Quarta all’Alleanza Sportiva, al Casalboni e al Venustas

CESENATICO. Avanza sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile.
Nel maschile si qualifica per il tabellone finale Alessandro Piraccini, brilla anche Michele Lamponi.
Primo tabellone, 4° turno: Andrea Giuliani (4.4)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 6-1, 6-1, Matteo De Angeli (4.2)-Lorenzo Inglesi (4.1, n.9) 6-4, 6-2, Marco Montaguti (4.2)-Mattia Casadio (4.6) 6-0, 6-2, Luca Continelli (4.1)-Giacomo Francini (4.1) 6-4, 6-0.
Turno di qualificazione: Pietro Corbelli (4.1, n.7)-Simone Mazzoni (4.4) 6-0, 6-0, Michele Riciputi (4.3)-Fulvio Cesari (4.1) 6-4, 6-3, Michele Lamponi (4.4)-Davide Bernabini (4.2) 4-6, 7-6 (4), 10-5,
Si qualificano per il tabellone finale anche Flavio Guerrini (4.2) ed Alessandro Piraccini (4.3).
Nel femminile (26 al via) primo tabellone con teste di serie assegnate nell’ordine alla 4.1 Lucia Barbieri ed alla 4.2 Alessia Armenise, nel tabellone finale n.1 Angelica Bonetti (3.1), n.2 Patricia Brezoi Moldovan (3.1), n.3 Federica Matteucci (n.3), n.4 Valentina Benini (3.1). In bella evidenza Vanessa Tessore.
Primo tabellone, 2° turno: Letizia Rocchi (Nc)-Aurora De Vincenzo (4.4) 7-5, 7-6 (2), Valentina Baldi (4.4)-Francesca Ghigi (4.3) 6-3, 6-2, Vanessa Tessore (4.3)-Marina Maldini (4.4) 6-1, 6-2.
Il giudice di gara è Marco Fucci.
RAVENNA. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Comune di Ravenna, dotato di 400 euro di montepremi, che terrà banco fino al 2 giugno. Conquistano gli ottavi Achille Mari e Renzo Faedi.
Risultati, 3° turno: Dario Matteucci (4.3)-Alessandro Casadei (3.3) 4-6, 6-2, 10-5, Alessandro Bisi (3.4)-Andrea Covezzi (3.4) 7-6, 6-2, Ennio Rombi (3.5)-Davide Bonazza (3.3) 6-3, 6-2, Gian Matteo Zanzi (3.3)-Mario Borghi (3.4) 7-5, 6-0, Alberto Scafoletti (3.3)-Isaac Casalboni (3.3) 7-6, 6-3, Gian Matteo Zanzi (3.3)-Mario Borghi (3.4) 7-5, 6-0, Federico Sparagi (3.3)-Pier Paolo Cornacchia (3.5) 6-1, 6-0.
4° turno: Andrea Niquoziani (3.2)-Tommaso Pilati (3.3) 6-2, 6-0, Alessandro Cavalieri (3.4)-Nicolò Maldini (3.3) 6-3, 6-2, Achille Mari (3.2)-Riccardo Banzola (3.3) 6-4, 6-3, Renzo Faedi (3.4)-Rocco Albini (3.3) 6-0, 6-0.
RICCIONE. Avanza sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo nazionale di 4° categoria maschile (limitato ai 4.3). Conquistano il 4° turno Andrea Milano, Luca Violini e Fulvio Fracassi, bene anche Michele Manzaroli.
Tabellone finale, 1° turno: Andrea Tamburini (4.3)-Federico Ballerini (4.3) 6-0, 6-0, Luca Calzini (4.4)-Gianluca Grechi (4.3, n.13) 6-1, 6-4, Manuel Gentile (4.3, n.12)-Luigi Campana (Nc) 6-1, 6-2, Luca Roberti (4.3)-Renzo Bucci (4.4) 3-6, 7-6, 10-6, Simone Renzi (4.3, n.14)-Francesco Visino (4.4) 6-4, 6-4, Edoardo Maria Ciuffoli (4.4)-Alessandro Guzinschi (4.3, n.10) 7-5, 2-6, 10-7, Nicola Campana (4.3)-Massimo Campana (4.4) 6-3 e ritiro, Tommaso Mazzotti (4.3, n.16)-Francesco Saverio Gerboni (4.5) 3-6, 6-3, 10-6, Edoardo Rossetti (Nc)-Fabio Montebelli (4.3, n.8) 6-1, 0-6, 10-4, Pietro Fabbri (4.3, n.9)-Omar Vergari (4.5) 6-0, 7-6, Andrea Antonioni (4.3)-Matteo Battistini (4.3) 6-2, 6-3, Mirco Maccaroni (4.3)-Alessandro Baracchini (4.3) 6-4, 3-6, 12-10, Thomas Tulipani (4.4)-Giacomo Mainardi (4.3) 7-6, 6-4, Riccardo Omiccioli (4.3, n.11)-Nicola Campolucci (4.4) 2-6, 6-0, 10-5, Michele Manzaroli (4.3)-Attilio Doria (4.3) 7-6, 6-1, Marco Gottardo Mellina (4.4)-Gian Franco Frisoni (4.3, n.15) 6-3, 2-6, 10-8.
2° turno: Pietro Grechi (4.4)-Tiziano Leonardi (4.3, n.7) 6-1, 6-2, Elia Mattioli (4.4)-Francesco Lori Costantini (4.3, n.2) 6-3, 2-1 e ritiro, Francesco Palmieri (4.3, n.5)-Davide Rocchetta (4.4) 7-6, 6-1, Fabrizio Marchini (4.4)-Manlio Guerra (4.3, n.6) 6-2, 6-2, Andrea Milano (4.3, n.1)-Marco Alvaro Tordi (4.6) 6-0, 6-2, Luca Violini (4.3, n.4)-Giorgio Nardini (4.4) 6-3, 6-3, Fulvio Fracassi (4.3, n.3)-Pierluigi Pennacchini (4.4) 6-4, 6-4.
Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Antonio Barnabè.
SANTARCANGELO. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo, il 21° Memorial “Luciano Piraccini”. In bella evidenza nel tabellone finale, tra gli altri, Lorenzo Podeschi, Michele Massari, Fabio Montebelli ed Andrea Muratori.
Tabellone finale, 1° turno: Delio Bagagli (Nc)-Francesco Zamagni (4.5) 6-1, 6-2, Mauro Nicoletti (4.5)-Gianluca Rava (Nc) 7-5, 6-7, 10-5, Christian Lombardi (Nc)-Ivo Giugliano (4.5) 6-2, 6-1, Mauro Nicoletti (4.5)-Gianluca Rava (Nc) 7-5, 6-7, 10-5, Matteo Della Pasqua (4.5)-Mauro Fabio Pari (Nc) 6-1, 6-1, Nicola Casadei (4.5)-Manuel Rossi (Nc) 6-2, 6-7, 10-5, Pasquale Pio Rinaldi (Nc)-Stefano Rabitti (4.6) 6-7, 6-2, 15-13.
2° turno: Daniele Pasolini (4.5)-Marco Lumini (4.5) 6-2, 3-6, 10-8, Marco Fuschillo (4.4)-Alessandro Gozzi (4.4) 6-4, 5-7, 10-5, Patricio Fruguglietti (4.4)-Gianni Paglierani (4.4) 6-1, 6-7, 20-18, Andrea Caprini (4.4)-Vincenzo Scaldarella (4.4) 1-6, 6-4, 10-7, Giacomo Luigi Piero Greco (4.6)-Nahuel Zanfino (4.4) 6-3, 6-4, Matteo Zanotti (4.5)-Simone Maggioli (Nc) 6-0, 6-0, Stefano Versari (4.6)-Dante Bevilacqua (4.4) 6-0, 7-5, Corrado Fantini (4.4)-Danilo Panciocco (Nc) 6-3, 6-2, Luca Paganelli (Nc)-Carlo Alberto Brunelli (4.4) 7-6, 6-2, Nicola Marchi (4.3)-Antonello Durante (Nc) 6-0, 6-0, Luca Cafaro (Nc)-Alessandro Casali (4.4) 1-6, 6-4, 14-12.
3° turno: Lorenzo Podeschi (4.5)-Attilio Doria (4.3) 6-3, 6-1, Michele Massari (4.3)-Enea Venturini (4.5) 7-6, 7-6, Fabio Montebelli (4.3)-Federico Biondi (4.5) 6-0, 6-1, Massimo Casali (4.5)-Enrico Bianconi (4.3) 6-4, 1-6, 10-8, Andrea Muratori (4.3)-Alessandro Nicosia (4.5) 6-0, 6-0.
Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Marcello Lotti.
IGEA MARINA. Avanza il Trofeo del Gelso di 4° categoria femminile che terrà banco fino al 7 giugno sui campi del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina.
Dopo essersi qualificate, brillano nel tabellone finale Silvia Urbini (Ct Casalboni) e Letizia Rocchi (Maretennis). Oggi altri due match, alle 18.30 Valentina Di Nella-Giulia Farina, alle 20 Silvia Urbini-Elena Guidi.
1° turno tabellone finale: Letizia Rocchi (Nc)-Arianna Gintoli (4.6) 6-3, 7-5, Silvia Urbini (Nc)-Stefania Bonezzi (4.6) 6-0, 6-0.
La giudice di gara è Elisa Vandi.