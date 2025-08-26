Tennis: tutti i risultati dei Terza al Casalboni e allo Zavaglia, e dei Quarta al Cerri e al Russi Sporting Club

SANTARCANGELO. Primi match per il torneo nazionale di 3° categoria maschile e femminile del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo.Primo tabellone maschile, 1° turno: Alessandro Fabbri (Nc)-Dante Bevilacqua (Nc) 6-1, 4-6, 10-5.2° turno: Diego Losignore (4.5)-Alessandro Fabbri (Nc) 7-5, 6-4.3° turno: Federico Biondi (4.6)-Nicholas Viroli (4.5) 6-2, 6-4, Luca Bertozzi (4.3)-Francesco Viret (Nc) 6-1, 6-4.4° turno: Nadir Sartori (4.2)-Daniele Pasolini (4.4) 6-4, 6-3, Claudio Degli Angeli (4.2)-Daniele Bracci (4.4) 6-4, 6-1, Tommaso Cremoni (4.2)-Iacopo Marconi (4.4) 6-4, 7-5, Luca Mazzarini (4.2)-Carlos Bevilacqua (4.3) 6-2, 6-1, Federico Melli (4.1, n.14)-Massimiliano Semprini Cesari (4.3) 6-4, 6-1, Alessandro Giannini (4.3)-Mauro Bertozzi (Nc) 6-1, 6-4, Gianluca Zammarchi (4.3)-Lorenzo Podeschi (Nc) 6-1, 6-1, Pietro Cocozza (4.5)-Alan Brocculi (4.3) 6-2, 6-2, Lorenzo Scarpellini (4.2)-Andrea Donini (4.6) 3-6, 6-3, 12-10, Lorenzo Moretti (4.5)-Romeo Fabbri (4.2) 7-5, 3-6, 13-11, Thomas Guidi Zoffoli (4.2)-Alessandro Spadoni (4.4) 6-1, 6-0, Luca Vitali (4.3)-Gianmaria Sarti (4.1) 6-2, 6-4.Femminile, 2° turno del primo tabellone: Sara Domeniconi (Nc)-Eleonora Tosato (4.5) 6-1, 5-7, 10-8. 3° turno: Priscilla Rossi (Nc)-Emma Moroni (4.3) 6-0, 6-2.Il torneo, diretto dal giudice di gara Massimo Carli e dal direttore di gara Marcello Lotti, si concluderà il 7 settembre.RAVENNA. E’ in pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, che vede in campo nel complesso 53 giocatori e che terrà banco fino al 31 agosto. Nel maschile avanzano Giovanni Gallotti e Leonardo Satta.Turno di qualificazione: Dario Matteucci (4.2)-Federico Melli (4.1, n.1) 6-4, 6-4, Paolo Duranti (4.1, n.3)-Francesco Soprani (4.2) 6-0, 2-6, 7-4.Tabellone finale, 1° turno: Alberto Scafoletti (3.4)-Federico Sparagi (3.4) 6-3, 6-2, Stefano Agostino (3.4)-Mario Borghi (3.4) 6-4, 7-6 (3), Daniele Baracchi (3.5)-Giovanni Sgarbi (4.1) 6-4, 6-1.2° turno: Giovanni Gallotti (3.3)-Achille Mari (3.4) 7-6, 3-6, 6-4, Leonardo Satta (3.3)-Mattia Sirilli (3.4) 6-1, 7-5.Nel femminile quarti per Lucrezia Vanni, Lara Alberighi, Daniela Morigi e Paola Mordini. Ottavi: Lucrezia Vanni (3.3)-Valentina Giulianini (3.3) 7-5, 4-1 e ritiro, Lara Alberighi (3.4)-Barbara Salvi (4.3) 7-5, 6-4, Daniela Morigi (3.4)-Sara Borsari (3.5) 6-1, 6-3, Paola Mordini (3.4)-Nicole Di Marco (3.4) 6-4, 4-6, 7-5.Il giudice di gara è Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni.CATTOLICA. Da sabato si gioca sui campi del Circolo Tennis Cerri il torneo nazionale di 4° categoria maschile che terrà banco fino al 7 settembre. Si qualificano per il tabellone finale Marco Ragnetti (Ct Cerri), Giuseppe Massari (Tennis Life) e Simone Renzi (Misano Sporting Club).Prima sezione tabellone di 4°, 2° turno: Michele Gulini (4.4)-Lorenzo Semprucci (4.4) 6-4, 6-2, Andrea Antonioni (4.4)-Francesco Lori Costantini (4.4) 7-5, 2-0 e ritiro, Marco Gabellini (4.4)-Baldassare Casamichiela (4.4) 4-6, 6-3, 13-11, Nicola Campolucci (4.4)-Alessandro Prioli (4.4) 7-6, 6-4, Tiziano Leonardi (4.4)-Pietro Sodani (4.4) 6-4, 3-6, 13-11, Andrea Citroni (Nc)-Raffaele Abbate (4.5) 7-5, 3-6, 10-4, Medoro Masci (4.4)-Gian Franco Frisoni (Nc) 1-6, 7-5, 10-5, Luca Ermolli (4.4)-Edoardo Travagli (Nc) 6-3, 6-3, Andrea Vecchi (4.6)-Ivan Giuseppe Saladino (4.4) 6-2, 6-0, Matteo Della Biancia (Nc)-Francesco Banini (4.4) 6-4, 3-0 e ritiro.Turno di qualificazione: Cristian Pucci (4.3, n.15)-Saverio Francesco Gerboni (4.4) 1-6, 6-4, 13-11, Federico Mittersteiner (4.3)-Marco Merli (4.3, n.19) 2-6, 6-3, 10-4, Alipio Fulvi (4.3)-Marco Fuschillo (4.3, n.21) 6-3, 6-2, Marco Ragnetti (4.3, n.1)-Giuseppe Del Bianco (4.6) 7-5, 6-1, Giuseppe Massari (4.3, n.5)-Redo Camporesi (4.4) 7-6, 6-0.Si qualificano anche Giuseppe Neri (4.3, n.20) e Simone Renzi (4.5).Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Francesca Cerri.RUSSI. Al rush finale il torneo nazionale di 4° categoria del Russi Sporting Club. Giovanni Maria Monti (Tc Marconi Forlì) è stato il primo a raggiungere la finale, semifinali per Marcello Piccinini (Tc Villanova di Bagnacavallo) ed Emanuele Matteucci (Cral Mattei Ravenna).Quarti: Emanuele Matteucci (4.1)-Mario Nannucci (4.1) 6-3, 6-1. Semifinali anche per Marcello Piccinini (4.3). Semifinale: Giovanni Maria Monti (4.1, n.1)-Massimo Castori (4.2) 6-4, 6-1.Il giudice di gara è Umberto Domenichini.