Tennis: tutti i risultati dei romagnoli ai Tricolori Under 11-12-13-14-16, da domani si gioca l’Under 16 del Lenglen 2 Fusignano e l’Under 12-14 di Conselice

Nei campionati italiani Under 14 maschili, il trofeo “Federico Luzzi”, in corso a Roma brilla Diego Tarlazzi. Il portacolori del Tc Faenza, testa di serie n.2, ha raggiunto i quarti battendo 6-2, 6-2 Giuliano Conigliaro, poi ha travolto 6-0, 6-1 Samuele Giordano (n.18). 1° turno: Marco Menichetti-Jaeden Barnett 6-4, 7-5. 2° turno: Pietro Tombari (n.30)-Filippo Scaburri 6-0, 6-2, Paolo Carroccio (n.8)-Menichetti 6-0, 6-2. 3° turno: Emanuele Pilotto (n.8)-Tombari 6-3, 6-2. Doppio, 2° turno: Zappatore-Cardinaletti b. Menichetti-Porcari 6-4, 4-6, 10-6.

VERONA. Il Tennis Pineta di Verona sta ospitando i campionati italiani Under 14 femminili. Emma Lanzoni, portacolori del Tc Faenza, ha raggiunto i quarti di finale. Accreditata della decima testa di serie la romagnola ha battuto negli ottavi per 7-5, 7-6 Emma Sirigatti (n.23), prima della sconfitta per 5-7, 7-6, 6-3 per mano di Gioia Bonomi (n.26). Buon torneo anche per la sammarinese Serena Pellandra, testa di serie n.16, che ha battito Vinus Killian Raineri al 2° turno per 6-1, 6-1, prima di cedere per 6-3, 6-2 a Lilli Marth (n.17). Doppio, 2° turno: Pellandra-Calzolai (n.8) b. Boesso-Putrino 6-1, 6-3, Avanzano anche Grande-Lanzoni (n.5).

FUSIGNANO. Al via domani sui campi del Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano il torneo di singolare Under 16 maschile e di doppio, sempre Under 16 maschile. Il torneo terrà banco fino al 14 settembre e vede al via 14 giocatori nel singolare maschile e cinque coppie di doppio. Nel singolare i giocatori con classifica migliore sono il 3.3 Ian Catallo, i 3.4 Federico Berti e Samuel Cavallini ed il 3.5 Alessandro Rivola. Nel doppio in campo cinque coppie molto agguerrite. Il giudice di gara e direttore di gara è Alessandro Barbieri.

CONSELICE. Ai nastri di partenza (si parte sabato) sui campi del Circolo Tennis Conselice il torneo nazionale Under 12-14 maschile. Sono 44 i giocatori iscritti ai due tabelloni in programma nel “Città di Conselice” che terrà banco fino al 14 settembre. Nell’Under 12 maschile i giocatori con miglior classifica sono il 4.1 Stefano Scotto Di Gregorio ed i 4.2 Michele Catalano e Riccardo Cricca. Nell’Under 14 (32 al via) i giocatori meglio piazzati in classifica sono i 3.3 Camillo Rossi e Gabriele De Vita ed i 3.4 Tommaso Monti, Lorenzo Kapros, Nicola Papageorgiou ed Elia Naldi. Il giudice di gara è Erik Silloni, direttore di gara Fabio Felicetti.