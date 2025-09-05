Tennis: tutti i risultati dei romagnoli ai Tricolori Under 11-12-13-14-16, da domani si gioca l’Under 16 del Lenglen 2 Fusignano e l’Under 12-14 di Conselice

VERONA. Il Tennis Pineta di Verona sta ospitando i campionati italiani Under 14 femminili. Emma Lanzoni, portacolori del Tc Faenza, ha raggiunto i quarti di finale. Accreditata della decima testa di serie la romagnola ha battuto negli ottavi per 7-5, 7-6 Emma Sirigatti (n.23), prima della sconfitta per 5-7, 7-6, 6-3 per mano di Gioia Bonomi (n.26). Buon torneo anche per la sammarinese Serena Pellandra, testa di serie n.16, che ha battito Vinus Killian Raineri al 2° turno per 6-1, 6-1, prima di cedere per 6-3, 6-2 a Lilli Marth (n.17). Doppio, 2° turno: Pellandra-Calzolai (n.8) b. Boesso-Putrino 6-1, 6-3, Avanzano anche Grande-Lanzoni (n.5).Nei campionati italiani Under 14 maschili, il trofeo “Federico Luzzi”, in corso a Roma brilla Diego Tarlazzi. Il portacolori del Tc Faenza, testa di serie n.2, ha raggiunto i quarti battendo 6-2, 6-2 Giuliano Conigliaro, poi ha travolto 6-0, 6-1 Samuele Giordano (n.18). 1° turno: Marco Menichetti-Jaeden Barnett 6-4, 7-5. 2° turno: Pietro Tombari (n.30)-Filippo Scaburri 6-0, 6-2, Paolo Carroccio (n.8)-Menichetti 6-0, 6-2. 3° turno: Emanuele Pilotto (n.8)-Tombari 6-3, 6-2. Doppio, 2° turno: Zappatore-Cardinaletti b. Menichetti-Porcari 6-4, 4-6, 10-6.VELLETRI. Sui campi del Circolo Colle degli Dei a Velletri sono in pieno svolgimento i campionati italiani Under 13 femminili. Si ferma negli ottavi Diamante Campana, portacolori del Ct Zavaglia, battuta 6-3, 6-4 da Vittoria Caressa (n.4).Doppio, quarti: Caressa-Conticello (n.2) b. Pacini-Franchini 6-1, 6-2.Al Sisport di Torino si giocano i campionati italiani Under 13 maschili dove Matteo Rosti (Ten Sport Center) raggiunge i quarti di finale dove è atteso dalla sfida contro Emilio Oliaro (n.5).3° turno: Matteo Rosti-Federico Garbero (n.4) 6-1, 6-3.Doppio, 2° turno: Filiberto-Franzinu b. Bacchini-Rosti (n.8) 4-6, 7-6 (4), 10-4.SAN SALVATORE MONFERRATO. In pieno svolgimento i campionati Under 11, con il maschile in corso al Villaforte Tennis di San Salvatore Monferrato (Alessandria).Si ferma nei quarti di finale Gianmaria Dellarosa (Tc Riccione) nel maschile, battuto 6-3, 6-3 da Enrico Sesti (n.1).I campionati italiani Under 11 femminili si giocano a Casale Monferrato sui campi della Società Canottieri Casale. Brilla Cecilia Rondinelli (Ten Sport) che ha raggiunto i quarti in singolare ed i quarti in doppio.Ottavi: Cecilia Rondinelli (n.7)-Anna Mezzelani 6-3, 6-0.Doppio, quarti: Iacobuzio-Fantoni (n.6) b. Rondinelli-Ziglio (n.3) 6-1, 6-4.Sui campi del Tennis Club Milano “Bonacossa” vanno in scena i campionati italiani Under 12 by Italgas: quarti per Sofia Foggia (n.2) che ha battuto negli ottavi Matilde Villani (n.15) per 6-1, 6-0.Doppio, quarti: Foggia-Arginelli (n.1) b. Novello-Rondina (n.8) 6-2, 6-1.Nel maschile doppio quarti: Gentile-Sartori (n.4) b. Burato-Cadar (n.5) 6-2, 7-5.