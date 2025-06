Tennis, tutti i risultati degli Under al Tc Faenza e al Laghi Forlimpopoli, e dei Quarta a Misano e Meldola

FAENZA. Primi match nel torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour, sui campi del Tc Faenza. Sono 101 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma. Sono 25 i giocatori al via a livello di Under 10.

Under 10 femminile, turno di qualificazione: Vittoria Korneva-Matilde Rava 6-4, 6-7, 10-7. Si qualifica anche Micol Foggia.

Under 10 maschile, 1° turno: Alvise Scarpa-Leonardo Gaudenzi 6-4, 6-4, Diego Pedro Soricelli-Diego Fiorani 6-2, 6-1.

Nell’Under 12 femminile n.1 Caterina Larotonda, n.2 Lucia Tarlazzi, nell’Under 12 maschile (25 iscritti) i big sono nell’ordine Alessandro Teodorani, Tommaso Monti, Tommaso Migliorini e Stefano Scotto Di Gregorio.

1° turno: Giulio Martini-Elia Ymeraj 6-2, 6-2. 2° turno: Filippo Trioschi-Matteo Moccia 3-6, 6-2, 10-5, Mattia Padovan-Simone Berdicchia 6-3, 6-3, Giacomo Tassinari-Francesco Facondini 6-3, 3-0 e ritiro.

Nell’Under 14 maschile (32 al via) teste di serie assegnate nell’ordine a Riccardo Briganti, Noè Baldini, Marco Menichetti, Cesare Biondi ed Alessandro Teodorani.

1° turno: Lorenzo Cavessi-Alessandro Morigi 6-0, 6-3, Denny Bentini-Lorenzo Aloisi 6-1, 7-6 (2).

Nel femminile spicca la presenza di Beatrice Zamboni e Federica Foschi. Nella prima sezione n.1 Alexandra Estefania Leanez Nunez, n.2 Sofia Bianchi. 2° turno: Alessia Guerrini-Amelia Cavicchio 6-4, 6-3.

Il giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.

FORLIMPOPOLI. Primi match sui campi del Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli per la seconda edizione del torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile. Si tratta del trofeo “Hotel Giannina”, con 43 giocatori al via, di cui 12 solo a livello di Under 10.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Pietro Morganti-Federico Campana 6-2, 7-6 (4), Mattia Zammarchi-Elia Pini 6-1, 6-3. Quarti tabellone finale: Edoardo Garoia-Michele Cortesi 6-1, 6-4.

Nell’Under 12 femminile la n.1 è Noemi Caligari, n.2 Sophia Zoumbare.

1° turno: Bianca Ricci-Chiara Gramellini 6-1, 6-0, Isabella Dalmonte-Anna Battistini 6-2, 0-6, 10-3.

Nell’Under 12 maschile n.1 Matteo Campana, n.2 Patrick Balc, n.3 Riccardo Degli Angeli.

1° turno: Noah Prati-Alessandro Marzocchi 6-4, 6-2, Francesco Camagni-Rayan Milandri 6-1, 6-1.

Il torneo di Forlimpopoli terrà banco fino al 22 giugno.

Il giudice di gara è Thomas Golfarelli, direttore di gara Cesare Proli.

MISANO. Avanza sui campi del Misano Sporting Club il torneo nazionale di 4° categoria maschile con ben 122 iscritti, destinato a concludersi il 22 giugno. Approdano al 4° turno, tra gli altri, Nicola Terenzi, Mattia Baschetti, Sandro Grossi e Nicola Campana.

Tabellone finale, 2° turno: Orazio Fazio (4.4)-Andrea Peruzzini (4.4) 6-4, 7-6, Vincenzo Scaldarella (4.4)-Enrico Bianconi (4.4) 7-5, 4-6, 10-8, Marco Gabellini (4.4)-Marco Zaniboni (4.4) 6-2, 6-3, Alessandro Ceccarini (4.4)-Mattia Andruccioli (4.4) 6-3, 6-2, Giuseppe Andrea Bartoletti (4.4)-Gregorio Gotri (4.4) 6-0, 6-2, Roberto Stafissi Buricca (Nc)-Lorenzo Rossi (4.5) 6-2, 6-1, Fabio Scatassa (Nc)-Publio Mele (4.5) 6-4, 6-3, Angelo Salfo (4.3)-Giovanni Citroni (4.3) 3-6, 6-3, 10-1, Domenico Ceraso (4.3)-Giacomo Marchi (4.5) 6-5 e ritiro, Medoro Masci (4.4)-Mihai Tanase (Nc) 6-1, 6-1, Lorenzo Bezziccheri (Nc)-Simone Renzi (4.5) 4-6, 6-3, 10-6, Federico Crisafulli (4.3)-Carlo Alberto Brunelli (4.5) 6-0, 6-0, Davide Bucci (4.5)-Danilo D’Altri (4.3) 6-4, 6-7, 10-8, Jacopo Bozzi (Nc)-Pietro Sodani (4.4) 6-3, 6-2, Corrado Fantini (4.4)-Marco Sartini (4.4) 6-1, 4-6, 10-6. 3° turno: Nicola Terenzi (4.3)-Riccardo Omiccioli (4.2) 6-2, 7-5, Mattia Baschetti (4.3)-Giovanni Arcangeli (4.2) 2-6, 6-1, 10-8, Sandro Grossi (4.2)-Iacopo Marconi (4.4) 6-1, 6-1, Alberto Montagna (4.2)-Davide Pianini (4.4) 6-1, 6-3, Andrea Tamburini (4.2)-Pietro Federico Arcangeli (4.4) 6-2, 6-3, Giuseppe Massari (4.4)-Nadir Sartori (4.2) 6-3, 6-2, Nicola Campana (4.3)-Simone Nicolini (4.4) 6-3, 6-1.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.

MELDOLA. Alle battute conclusive una grande edizione del torneo nazionale di 4° categoria maschile del Circolo Tennis Meldola. Si tratta della nona edizione del torneo “Città di Meldola”, 4° trofeo “Gattelli Prefabbricati”. Conquistano i quarti Michele Rossi, Marco Schiavo, Matteo Arfellini ed Andrea Stoppa.

Tabellone finale, 5° turno: Marco Schiavo (4.2)-Angelo Campagna (4.1, n.12) 0-6, 6-4, 10-5, Matteo Rossi (4.1, n.1)-Gianni Masotti (4.2) 1-6, 6-3, 10-1, Giulio Casadei (4.6)-Luca Di Giovanni (4.1, n.8) 6-3, 6-2, Filippo Foschi (4.2)-Christian Giacalone (4.1, n.11) 6-1, 6-4, Mario Nannucci (4.1, n.6)-Flavio Guerrini (4.4) 6-3, 6-3, Massimo Ceccarelli (4.2, n.16)-Stefano Marcheselli (4.3) 5-1 e ritiro, Ciro Donnarumma (4.1, n.9)-Gabriele Schiavo (4.3) 6-3, 4-0 e ritiro, Davide Ceccarelli (4.2)-Gianmaria Sarti (4.1, n.10) 6-1, 6-0, Frederic Raffini (4.1, n.7)-Riccardo Valente (4.4) 3-6, 6-4, 13-11. Ottavi: Michele Rossi (4.1, n.13)-Cristiano Pinna (4.2) 6-1, 6-2, Marco Schiavo (4.2)-Luca Baraghini (4.1, n.5) 6-4, 6-3, Matteo Arfellini (4.1, n.3)-Giacomo Romagnoli (4.2) 6-2, 6-4. Quarti anche per Andrea Stoppa (4.1, n.2).

Il giudice di gara è Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.