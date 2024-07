Tennis: tutti i risultati degli Under al Casalboni, dell’Open del Mi.Ma, del Terza di Sarsina e del Quarta del Mattei

SANTARCANGELO. Entra nella fase clou una bella edizione del torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile, del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo. Notevole la partecipazione, ben 180 giocatori suddivisi negli otto tabelloni in programma. Under 10 maschile, 1° turno tabellone finale: Tommaso Scungio-Nicola Martinini 6-0, 6-2, Giacomo Barbieri-Federico Montesi 6-0, 6-3. Quarti anche per Lorenzo Verdolin.

Under 10 femminile, 1° turno tabellone finale: Emma Mattone-Bianca Maria Montalbini 6-2, 6-3. Quarti: Beatrice Benvenuti-Rachele Gusella 6-1, 6-0.

Nell’Under 12 femminile 2° turno: Chiara Lugaresi-Emma Morelli 6-1, 6-1, Cecilia Corbelli-Eleonora Morosini 6-2, 6-4, Camilla Brolli-Carolina Franchini 6-2, 6-4.

Nell’Under 12 maschile turno di qualificazione: Lorenzo Kapros (n.2)-Gianmaria Mancini 6-0, 6-1, Tommaso Monti (n.1)-Giacomo Balzani 6-2, 6-1, Francesco Paganelli (n.4)-Francesco Zanzini 6-3, 6-3, Riccardo Arcangeli (n.5)-Matteo Campana 6-0, 6-1. 1° turno tabellone finale: Davide Puddu-Federico Bettinelli 6-2, 6-1.

Nell’Under 14 femminile quarti per Virginia Arduini. Quarti: Amelia Campadelli Zamboni-Anna Parmeggiani (n.4) 6-3, 7-5, Annaluisa Copeta-Flora Zanzi (n.3) 6-4, 6-2.

Semifinali anche per Ginevra Baldazzi.

Nell’Under 14 maschile 1° turno tabellone finale: Alessandro Casanova-Elia Sabatini 6-2, 6-2, Nicolas Conti (n.4)-Davide Capodagli 6-1, 6-0, Luca Blatti-Marco Filippi 6-1, 6-2, Aso Mawlood-Francesco Paganelli 6-4, 6-3, Matteo Limoncelli-Gianmarco Braghittoni 6-3, 6-4. Quarti: Alessandro Casanova-Ian Catallo (n.1) 2-2 e ritiro.

Nell’Under 16 maschile quarti per Filippo Marcaccini. Quarti: Diego Tarlazzi (n.1)-Guido Giugliano 6-0, 6-1, Giulio Zamboni Campadelli (n.2)-Federico Berti 6-1, 6-2.

Nell’Under 16 femminile quarti: Deva Forcellini-Nicole Menghi 6-4, 3-6, 10-7.

Il giudice di gara è Massimo Carlo, direttore di gara Marcello Lotti.

CERVIA. Il Circolo Mi.Ma Mare e Pineta di Milano Marittima sta ospitando il torneo Open femminile, il 1° trofeo “Aedilia Srl”. La prima a qualificarsi per il tabellone finale è stata Carlotta Mercolini (Tennis Club Riccione).

Tabellone di 3°, 2° turno: Stella Rosorani (3.4)-Beatrice Ficociello (3.5) 5-3 e ritiro, Federica Matteucci (3.4)-Sabrina Lovo (4.1) 6-0, 6-0, Diletta Sabbioni (3.4)-Lara Alberighi (3.4) 6-1, 6-1. 3° turno: Gioia Bassi (3.3)-Viola Ranieri (3.3) 5-7, 6-3, 10-8. Turno di qualificazione: Carlotta Mercolini (3.1, n.5)-Viola Amati (3.2) 6-4, 2-6, 10-4.

Il giudice di gara è Alessandro Rondinelli.

SARSINA. Da sabato si gioca sui campi della Polisportiva Il Circolo di Sarsina il torneo di 3° (limitato al 3° gruppo) maschile con 26 giocatori al via. Nel tabellone di 4° avanzano Tommaso Zucchi, Daniele Lusini ed Andrea Palai.

2° turno: Matteo Nigi (4.3)-Cristian Barasa (4.3) 6-2, 6-3, Massimo Montanari (4.2)-Marco Portolani (4.4) 6-3, 7-5. Michele Rossi (4.2)-Lorenzo Francini (4.2) 6-4, 2-6, 10-6. 3° turno: Tommaso Zucchi (4.1)-Samuele Visotti (4.1) 7-5, 6-1, Daniele Lusini (4.1, n.1)-Carlo Castelvetro (4.3) 6-0, 6-0, Andrea Palai (4.2)-Andrea Ronchi (4.1, n.2) 6-4, 6-4.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.

RAVENNA. In corso sui campi del Circolo Tennis Mattei di Ravenna il torneo di 4° categoria maschile che terrà banco fino al 21 luglio. I primi a conquistare i quarti sono stati Nicholas Giuliani (Cral Mattei Ravenna) ed Achille Mari (Tennix Training Center).

Risultati 2° turno: Marco Sighinolfi (4.5)-Gregorio Valducci (4.5) 7-6, 6-3. 3° turno: Giovanni Sgarbi (4.3)-Matteo Camerani (4.5) 7-6, 6-3. 4° turno: Fabrizio Mistri (4.6)-Matteo Albini (4.2) 6-3, 6-3, Alessandro Baldassarri (4.6)-Pietro Martines (4.2) 6-0, 7-5, Mirko Sarra (4.2)-Carlo Bega (4.2) 6-2, 6-0, Gian Franco Corrado (4.2)-Alberto Zattini (4.2) 6-4, 6-4. Ottavi: Achille Mari (4.1, n.7)-Stefano Rotondo (4.2) 6-3, 7-5. Quarti per Nicholas Giuliani (4.5).

Il giudice di gara è Marco Contessi, direttore di gara Consuelo Ignazio Ferrari.