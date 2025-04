Tennis, tutti i risultati degli Open al Villa Carpena e al Tc Riccione

Sui campi del Tennis Villa Carpena è ormai alle battute finali il torneo di prequalificazione agli Internazionali Bnl d’Italia femminili 2025. Il montepremi complessivo è di 10.000 euro.

Nel tabellone principale esordio delle big direttamente dagli ottavi, esce subito di scena la n.1 Federica Rita Arcidiacono per mano della lanciatissima Sofia Avataneo, si conferma invece la n.2, Carolina Di Benedetto che lascia solo tre games a Caterina Odorizzi. Molto bene anche Angelica Raggi, facile su Cristina Pescucci, e l’emiliana Vittoria Modesti, che si allena nella scuola agonistica del Tennis Club Viserba.

Ottavi: Sofia Avataneo (2.7)-Federica Rita Arcidiacono (2.3, n.1) 1-6, 6-4, 6-1, Ginevra Parentini Vallega Montebruno (2.5)-Alice Gubertini (2.4, n.6) 6-3, 6-2, Vittoria Modesti (2.4, n.9)-Anna Tambelli (2.5) 6-3, 6-2, Sara Milanese (2.3, n.5)-Ester Ivaldo (2.5) 6-3, 6-3, Angelica Raggi (2.3, n.3)-Cristina Pescucci (2.4) 6-1, 6-3, Carolina Di Benedetto (2.3, n.2)-Caterina Odorizzi (2.5) 6-2, 6-1, Rebecca Bonello (2.5)-Parneet Kaur (2.6) 6-2, 6-1. Quarti anche per Mia Chiantella (2.5).

Alle battute finali anche il tabellone di doppio Open, 2° turno: Martellenghi-Pescucci (n.3) b. Dall’Aglio-Lodi 6-0, 6-0, Pellandra-Lanzoni b. D’Alba-Tozzola 6-4, 6-7 (5), 11-9. Ottavi anche per Angeli-Franchini. Quarti per Aber-Rolli (n.6), Breveglieri-Morelli, Aratari-Donati e Del Mugnaio-Buriani. Semifinali per Odorizzi-Gubertini (n.4).

In corso anche il tabellone finale di 3° categoria. Quarti: Aurora Fabbri (3.1, n.1)-Alessandra Merli Turrini (3.5) 6-0, 6-3, Gioia Angeli (3.1)-Valentina Buoncuore (3.1) 7-6, 6-4. Semifinale: Carlotta Arginelli (3.1, n.2)-Chiara Zivelonghi (3.1) 6-4, 6-3.

Nel singolare femminile di 4° finale tra Anastasia Lugaresi (Ct Cesena) e Micol Taddei (Ct San Biagio).

Quarti: Micol Taddei (4.1, n.3)-Monia Salami (4.1) 7-5, 6-3, Anastasia Lugaresi (4.6)-Martina Cavicchi (4.1, n.1) 6-2, 6-2, Andrea Lorena Ipate (4.1, n.2)-Bernadetta Soriano (4.2) 6-1, 6-2, Serena Cavallerini (4.1)-Mirna Macchini (4.1, n.4) 6-2, 6-2. Semifinali: Lugaresi-Cavallerini 6-2, 6-2, Taddei-Ipate 4-6, 6-4, 10-6.

Nel doppio di 4° quarti: Salvi-Fabbri b. Salami-Camurri 6-3, 6-4. La prima coppia finalista è quella formata da Martina Breviglieri ed Alessandra Morelli che ha battuto in semifinale Corradini-Menzà per 6-2, 6-4. In finale anche Daniela Bardelli e Paola Bonomi dopo la vittoria per 6-2, 6-4 su Salvi-Fabbri.

Il torneo, che terrà banco fino al 18 aprile, è diretto dal giudice di gara Walter Naldoni, mentre il direttore di gara è Giovanni Pacchioni.

RICCIONE. Si fa sul serio nel classico torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Riccione. Si tratta del torneo nazionale Open di Primavera dotato nel complesso di 3.500 euro di montepremi, che vede al via tanti giocatori di assoluto valore, da seguire con interesse fino al 21 aprile, giorno dedicato alle finali.

Nel maschile in grande evidenza Edoardo Pagnoni, portacolori del Tc Valmarecchia, autore di un “positivo” di rilievo, il primo a qualificarsi per il 5° turno è stato il marchigiano Mattia Pozzi (Tc Ottrano).

Nel femminile disco verde prova convincente della cesenate Chiara Bartoli (Tc Faenza), la prima a qualificarsi per il 3° turno dopo il successo nel derby romagnolo su Camilla Fabbri.

Tabellone finale, 2° turno: Tommaso Servadei (2.8)-Luca Butti (3.1) 6-0, 7-5, Marco Giangrandi (2.8)-Mattia Muraccini (2.8) 6-3, 6-1, Federico Strocchi (3.1)-Federico Degaetano (2.8) 6-3, 4-6, 15-13, Gian Marco Ricci (2.8)-Alessandro Marcantoni (2.8) 6-2, 0-6, 10-8.

3° turno: Luciano Barbarino (2.6)-Giacomo Ercolani (2.8) 6-1, 6-1, Edoardo Pagnoni (2.8)-Federico Baldinini (2.6) 6-2, 6-0, Marco Bonelli (2.6)-Matteo Mucciarella (2.7) 6-1, 7-5, Mattia Logrippo (2.6)-Gabriele Sgroi (2.8) 6-0, 7-5.

4° turno: Mattia Pozzi (2.5)-Luciano Barbarino (2.6) 6-3, 7-6.

Nel femminile, turno di qualificazione: Rachele Franchini (3.2, n.3)-Giuliana Brunetti (3.4) 6-2, 6-3. 1° turno: Viola Amati (2.8)-Carolina Bondi (2.8) 7-5, 6-2, Vittoria Muratori (2.8)-Jessica Barbieri (3.2) 6-2, 6-1, Maria Luce Ossani (2.8)-Isotta Mancini (2.8) 6-4, 5-7, 10-5, Chiara Bartoli (2.8)-Alice Battistelli (2.8) 6-1, 6-1, Matilde Morri (2.8)-Gioia Angeli (3.1) 6-3, 6-0. 2° turno: Chiara Bartoli (2.8)-Camilla Fabbri (2.6) 3-6, 6-1, 10-7.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.