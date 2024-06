Tennis, tutti i risultati degli Open al Venustas, al Tc Coriano, al River22 Sporting Club e al Ct Villanova

IGEA MARINA. Con le belle prove di alcune giovani emergenti, in primis la sammarinese Silvia Alletti e la ravennate Sara Aber, portacolori del Ct Zavaglia, entra nel vivo il torneo nazionale Open femminile sui campi del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il trofeo “Città di Bellaria”, torneo Open con ben 4.000 euro di montepremi e tante big in campo. Conquistano gli ottavi la giocatrice del Titano che ha battuto Anna Pierini, la ravennate Sara Aber che ha avuto la meglio su Mia Chiantella, allieva della Galimberti Tennis Academy, e Francesca Terzi (Virtus Bologna).

Tabellone finale, 2° turno: Clara Sansoni (2.8)-Greta Vagnini (3.1) 6-1, 6-1, Teresa Cinquino (2.7)-Isotta Mancini (3.5) 6-1, 6-1, Evelyn Amati (2.7)-Camilla Fabbri (2.8) 7-5, 6-2, Talita Giardi (2.7)-Sandy Mamini (2.7) 3-6, 6-2, 11-9, Martina Balducci (2.7)-Chiara Bartoli (2.7) 6-1, 6-3. 3° turno: Silvia Alletti (2.6)-Anna Pierini (2.7) 6-3, 6-3, Francesca Terzi (2.6)-Micol Devescovi (2.7) 3-6, 7-6 (5), 10-8, Sara Aber (2.6)-Mia Chiantella (2.7) 6-1, 4-6, 10-2.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Elisa Zannoni.

CORIANO. Avanza il trofeo “Banca Malatestiana”, il torneo nazionale Open (limitato ai 2.5) organizzato dal Tennis Club Coriano. I primi giocatori che si sono qualificati per i quarti sono stati Diego Zanni (Tc Viserba), Manuel Mariotti e Sevan Bottari, allievo del Ten Sport Pinarella.

Tabellone finale, 1° turno: Andrea Merli (2.8)-Gianluca Vannucci (3.3) 6-0, 6-0.

2° turno: Tommaso Filippi (2.7)-Edoardo Sorci (2.7) 5-7, 7-6, 12-10. Ottavi anche per Andrea Merli (2.8).

Ottavi: Diego Zanni (2.5, n.4)-Matteo Mucciarella (2.8) 6-4, 6-1, Manuel Mariotti (2.6)-Diego Sabattini (2.5, n.6) 6-3, 6-3, Sevan Bottari (2.5, n.3)-Leonardo Sanchioni (2.8) 6-3, 6-3. Quarti anche per Alessandro Fiocchi (2.7).

Il torneo è dotato di 1400 euro di montepremi ed è diretto dal giudice di gara per il tabellone Galileo Guiducci, il giudice di gara per il torneo Giuseppe Del Bianco e dalla direttrice di gara Sabrina Bertuccioli.

BAGNO DI ROMAGNA. Avanza l’Open nazionale organizzato dal Circolo River22 Sporting Club di Bagno di Romagna, dotato di 1500 euro di montepremi. Semifinali per Lorenzo Staiano, Alexander Gammariello e l’imolese Enrico Baldisserri.

Risultati quarti: Lorenzo Staiano (2.8)-Jacopo Antonelli (2.6) 6-2, 6-1, Enrico Baldisserri (2.5, n.3)-Luca Calabro (2.7) 6-4, 6-3, Alexander Gammariello (2.7)-Nicola Filippi (2.5, n.2) 6-0, 6-4.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Gian Marco Ricci.

VILLANOVA DI BAGNACAVALLO. Avanza sui campi del Circolo Tennis Villanova di Bagnacavallo il torneo di prequalificazione al Challenger Atp del Club La Meridiana di Casinalbo. Il vincitore del torneo Open che va in scena sui campi del Ct “Spartaco Belletti” avrà come premio la possibilità di giocare le qualificazioni nel Challenger Atp emiliano, in programma dall’1 al 7 luglio. In evidenza nel tabellone finale Samuel Zannoni (Tc Viserba), Simone Piraccini (Ct Cesena), Pietro Ricci (Ct Massa) e Luigi Valletta (Ct Zavaglia).

1° turno del tabellone principale: Simone Piraccini (2.8)-Pietro Rinaldini (3.2) 6-1, 7-5.

2° turno del tabellone finale: Niccolò Satta (2.7)-Marco Chiarello (2.7) 6-4, 1-6, 6-1, Samuel Zannoni (2.6)-Leonardo Fabbri (2.7) 6-4, 6-2. 3° turno: Pietro Ricci (2.6)-Matteo Mucciarella (2.8) 7-5, 6-0, Luigi Valletta (2.7)-Filippo Di Perna (2.6) 4-6, 6-2, 6-3. Ottavi anche per Niccolò Satta (2.7).

Il giudice di gara è Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni.